Додано: Пон 15 вер, 2025 09:50

Дорогі друзі, волонтерська родино!

З глибоким болем ділимося страшною звісткою: у навчальному центрі трагічно загинув син нашої подруги та волонтерки Людмила Балог — Бек В’ячеслав. Славіку було лише 35 років.

Славік залишив після себе трьох маленьких діток — 8, 6 і 4 років, які тепер залишилися без тата… Попри те, що він мав трьох неповнолітніх дітей і тяжко хворів на інсулінозалежний цукровий діабет (із рівнем цукру 29–30), його доставили в суботу. У навчальному центрі у понеділок він казав що йому дуже погано і вже не встає на ноги , в середу вже не підіймав слухавку, хоча зв'язок був... Вчора зателефонував командир і повіломив що Славік Бек помер в реанімації....

В’ячеслав захищав Україну у складі 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Саме під час служби, після множинних контузій ще до повномасштабного вторгнення, у нього розвинувся цукровий діабет.

Іван Білецький:

Оновлена інформація:

В'ячеслава доставила у ВСП з Ужгородського РТЦК та СП поліція. Звідти він був доставлений на полігон. Інше встановлюється.

На військових навчаннях через хворобу помер мобілізований в минулу суботу ужгородець, ветеран Бек В'ячеслав.

Він мав трьох малолітніх дітей(віком 4, 6 і 8 років) і хворів цукровим діабетом, будучи інсулінозалежний.

Звісно, в Ужгородському РТЦК не вистачило якого паперчика по дітям і перекошений голова ВЛК визнав В'ячеслава здоровим.

Треба ж випускати на "додаткове медичне обстеження" здорових чоловіків і кимось їх замінювати. Всі ж звикли до небідного життя. От і обрали під показник В'ячеслава. Незахищеного ніким ветерана.

Відразу щоб закрити питання ІСПО / не ІПСО, цього Вячеслава багато хто знав, колишній атошник, всі діти його, від одної жінки. Можливо як ветеран відчував себе занадто самовпевнено і щось не доробив з документами до кінця. Або через серйозну хворобу йому було не до цього.Його двоюрідна сестра писала також, що привозили три оригінали свідоцтв в ТЦК але вже було пізно, він вже був дорогою на полігон.Також про нього написав недавно мобілізований екс-поліцейський (той самий якого показово бусифікували через допомогу іншому ветерану)