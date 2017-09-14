|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:35
ЛАД написав: alibob написав: ЛАД написав:
М-да.
Было несколько отзывов на мой утренний пост viewtopic.php?p=5890081#p5890081
. Но никто, похоже, так и не понял, зачем я привёл эту цитату.
Грустно.
Португалію розбудовують для англійців-понаєхів? Аборигени мають міняти звичні локації?
Ваше пояснення?
Проблемы Португалии пусть заботят португальцев.
Никаких возможных в будущем аналогий не видите?
И не только о строителях.
"Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок"
так сформулюйте свої припущення -це ж основа нормальної дискусії. а то я щось тримаю в голові, а ви здогадайтесь...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9801
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1649 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:36
Сибарит написав: smdtranz написав:
да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
В тылу очень много людей (по моим наблюдениям, большинство), подорвавших здоровье на фронте. Они вполне боевые. Конфликта тут нет.
Если найдется лидер и финансирование, масса будет.
фінансування чого? політичного процесу - так.
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9801
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1649 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:37
smdtranz написав: Banderlog написав: smdtranz написав:
да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
а хто сказав що маса має бути єдина? І щось там піднімати? Єдінство потрібне для захвату влади, а для анархії хватить і маси озброєних індивідуалістів.
анархии не существует. такова природа человека
ну какой-то рост преступности — возможно, и то, умная власть при первой же возможности откроет границы. и если вам плохо живется, кризис и нет денег — всегда есть Европа, ну поедьте туда.
способность военных на революцию/бунт после армии, где учат слушаться командира и выполнять приказы, спорна. возможностей для самореализации после фронта сейчас полно
ну а так то конечно посмотрим) пусть вон партию создадут. дай бог если не начнут традиционный для Украины «политический процесс» в виде дележки власти в ней и поливания друг друга грязью
існує. Анархія це коли багато конкурентних порядків. Це громадянська війна де в кожному селі свій батько отаман. Понятно що так довго не буде но шанс на невеличку громадянську є.
Масі не обовязково структуруватись в партії і брати участь в виборчих процесах.
) після армії спорно, но після армії що бере участь у війні ні.
На війні іще вчаться вбивати і представте собі не виконувати накази. )
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:40
Shaman написав:
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
ніякої. Лиш справедливість)
В кожного своя. Невже ти сумніваєшся що багато тих хто в армії думає що це не справедливо?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3493
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:48
Shaman написав:
фінансування чого? політичного процесу - так.
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
Серьезный массовый бунт требует организации и финансирования.
Даже для локального погрома нужен кто-то, кто бросит клич.
Без этого максимум - пьяная драка.
Не надо демонтировать воевавших. В массе своей, они не хотят продать воевать, да и зацепить их идеей сложнее, чем диванных бойцов.
Всплеск преступности будет, но без идеи и организации.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8839
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6477 раз.
- Подякували: 21647 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:48
Banderlog написав:
Анархія це коли багато конкурентних порядків. Це громадянська війна де в кожному селі свій батько отаман. Понятно що так довго не буде но шанс на невеличку громадянську є.
Масі не обовязково структуруватись в партії і брати участь в виборчих процесах.
) після армії спорно, но після армії що бере участь у війні ні.
На війні іще вчаться вбивати і представте собі не виконувати накази. )
анархія це не громадянська війна,
от на Філіпінах анархія є, а війни нема
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40793
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:50
Дорогі друзі, волонтерська родино!
З глибоким болем ділимося страшною звісткою: у навчальному центрі трагічно загинув син нашої подруги та волонтерки Людмила Балог — Бек В’ячеслав. Славіку було лише 35 років.
Славік залишив після себе трьох маленьких діток — 8, 6 і 4 років, які тепер залишилися без тата… Попри те, що він мав трьох неповнолітніх дітей і тяжко хворів на інсулінозалежний цукровий діабет (із рівнем цукру 29–30), його доставили в суботу. У навчальному центрі у понеділок він казав що йому дуже погано і вже не встає на ноги , в середу вже не підіймав слухавку, хоча зв'язок був... Вчора зателефонував командир і повіломив що Славік Бек помер в реанімації....
В’ячеслав захищав Україну у складі 10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». Саме під час служби, після множинних контузій ще до повномасштабного вторгнення, у нього розвинувся цукровий діабет.
Відразу щоб закрити питання ІСПО / не ІПСО, цього Вячеслава багато хто знав, колишній атошник, всі діти його, від одної жінки. Можливо як ветеран відчував себе занадто самовпевнено і щось не доробив з документами до кінця. Або через серйозну хворобу йому було не до цього.
Його двоюрідна сестра писала також, що привозили три оригінали свідоцтв в ТЦК але вже було пізно, він вже був дорогою на полігон.
Також про нього написав недавно мобілізований екс-поліцейський (той самий якого показово бусифікували через допомогу іншому ветерану)
Іван Білецький:
Оновлена інформація:
В'ячеслава доставила у ВСП з Ужгородського РТЦК та СП поліція. Звідти він був доставлений на полігон. Інше встановлюється.
На військових навчаннях через хворобу помер мобілізований в минулу суботу ужгородець, ветеран Бек В'ячеслав.
Він мав трьох малолітніх дітей(віком 4, 6 і 8 років) і хворів цукровим діабетом, будучи інсулінозалежний.
Звісно, в Ужгородському РТЦК не вистачило якого паперчика по дітям і перекошений голова ВЛК визнав В'ячеслава здоровим.
Треба ж випускати на "додаткове медичне обстеження" здорових чоловіків і кимось їх замінювати. Всі ж звикли до небідного життя. От і обрали під показник В'ячеслава. Незахищеного ніким ветерана.
Востаннє редагувалось Letusrock
в Пон 15 вер, 2025 09:56, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 15 вер, 2025 09:51
Banderlog написав: Shaman написав:
але тут натякають на якісь бунти. вибачте, а бунти за що? яка мета?
ніякої. Лиш справедливість)
В кожного своя. Невже ти сумніваєшся що багато тих хто в армії думає що це не справедливо?
Бунт - це коли вже неможливо терпіти пекельні борошна.
А якщо за справедливість, то вже боротьба за якусь мету (справедливу).
Але для обох випадків питання - невже є підстави для реалізації?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25526
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|125229
|
|
|1493
|310289
|
|
|6076
|992742
|
|