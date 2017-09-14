RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:40

Banderlog
Курсом х10 попахивает
И это если партнёры в обмен на редкозёмы хоть какие то транши сюда самолётом довезут(мы ж нал покупаем, не юсдт)
У тебя сейчас зарплата достойная твоего звания и должности или как могут срезают?
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 10:46

  барабашов написав:Banderlog
Курсом х10 попахивает
И это если партнёры в обмен на редкозёмы хоть какие то транши сюда самолётом довезут(мы ж нал покупаем, не юсдт)
У тебя сейчас зарплата достойная твоего звания и должности или как могут срезают?

не х10, а 10% в рік
flyman
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 11:13

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав:Бунт - це коли вже неможливо терпіти пекельні борошна.

А якщо за справедливість, то вже боротьба за якусь мету (справедливу).

Але для обох випадків питання - невже є підстави для реалізації?

І ключове: обидва є діями проти верхів... Низів проти верхів. Проти них що бунтують, що бажають добитися справедливості.
Але навіщо? Якщо можна компенсувати собі! своїми же низами...
Лише трохи "вдосконалити" систему саме під себе. Особисто під себе.
не буде ніхто нічого вдосконалювати.
підстав вистачить. Головна це те що люди випали з колеса сансари. І наврят чи схотять знову ішачити за мінімалку.
Потом, держава взяла на себе багато соціальних гарантій, які виконувати не буде. Від пільг на комуналку до безплатного медичного забезпечення та пенсії в 55р.
Та і там по мєлочі, кажуть всім убд положено гектар землі) а ще безплатний проїзд в транспорті і сідло велике, ковьор і тєлєвізор.
Буде такий комунізм після завершення війни?
Напомню що убд отримали десь 1,2 млн чоловік, а ще дехто і разом з інвалідністю.


Практична користь УБД для пересічного , це:
-пару тисяч гривень монетизированоі пільги по комуналці
- 700 грн доплата до пенсії
- проїзд по міжмісту раз на рік зі знижкою 50%
Якісь там в школах безоплатні харчування дітям в шкільній їдальні, але то якщо місцевий бюджет знайде на це гроші.
Більше здається нічого … а, міський транспорт, так а хто його крім Флаймана юзає (але де Флайман, а де війна)

Інколи у всяких джамп-парках буває знижка вигуляти дитину. Мало де, насправді.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 12:02

З тилового кампусу не дуже добре видна загальна картина!

  Hotab написав:а, міський транспорт, так а хто його крім Флаймана юзає
А на роботу чим добираються? Чи всі убдешники мають своє власне авто, і лише Успіх юзає ГТ? :)
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Більше здається нічого …

Страховка авто ОСЦПВ - 50% скидки (обычная цена от 5 тыс грн в Киеве). До 01.01.2025 вообще была не нужна.
Бесплатная парковка авто в Киеве (Одессе, Днепре, Харькове и может еще где-то). Во Львове - скидка 50%.
TUR
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 12:47

  TUR написав:Страховка авто ОСЦПВ - 50% скидки (обычная цена от 5 тыс грн в Киеве). До 01.01.2025 вообще была не нужна.

Тут есть одна засада. При такой страховке управлять может только водитель с УБД.
Для семейного авто не очень подходит.
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Тут есть одна засада. При такой страховке управлять может только водитель с УБД.

Это да. А вот при парковке? :D
TUR
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет льготы для лиц со статусом УБД. В 2025 году они будут включать:
повышенную пенсию;
защиту от увольнения;
бесплатную юридическую консультацию;
лекарства по рецепту врача без оплаты;
раз в год 50% скидки на междугородние поездки;
бесплатное и внеочередное протезирование зубов;
бесплатный проезд в общественном транспорте;
дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней ежегодно);
бесплатные медицинские обследования и диспансеризацию;
возможность отдыха в санаториях за счет государства;
первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию;
приоритетное зачисление в университет на бюджетные места;
выплаты в размере средней заработной платы в случае потери трудоспособности;
освобождение от уплаты налога на недвижимость, земельного сбора и судебной пошлины;
скидку 75% на оплату коммунальных услуг, квартплату и закупку топлива для отопления.

вроде и фигня все по отдельности, но в сумме выходит приличная нагрузка на бюджет,
учитывая то, что чем больше квартира, тем больше шансов, что там будет прописан убд ради льгот по коммуналке (которая сама по себе дотационная), плюс всякие отдельные программы вроде е-осели и тд
smdtranz
