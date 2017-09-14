Banderlog
Курсом х10 попахивает
И это если партнёры в обмен на редкозёмы хоть какие то транши сюда самолётом довезут(мы ж нал покупаем, не юсдт)
У тебя сейчас зарплата достойная твоего звания и должности или как могут срезают?
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:40
Додано: Пон 15 вер, 2025 10:46
Додано: Пон 15 вер, 2025 11:13
Практична користь УБД для пересічного , це:
-пару тисяч гривень монетизированоі пільги по комуналці
- 700 грн доплата до пенсії
- проїзд по міжмісту раз на рік зі знижкою 50%
Якісь там в школах безоплатні харчування дітям в шкільній їдальні, але то якщо місцевий бюджет знайде на це гроші.
Більше здається нічого … а, міський транспорт, так а хто його крім Флаймана юзає (але де Флайман, а де війна)
Інколи у всяких джамп-парках буває знижка вигуляти дитину. Мало де, насправді.
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:02
З тилового кампусу не дуже добре видна загальна картина!
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:34
Страховка авто ОСЦПВ - 50% скидки (обычная цена от 5 тыс грн в Киеве). До 01.01.2025 вообще была не нужна.
Бесплатная парковка авто в Киеве (Одессе, Днепре, Харькове и может еще где-то). Во Львове - скидка 50%.
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:47
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:53
Додано: Пон 15 вер, 2025 12:54
Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет льготы для лиц со статусом УБД. В 2025 году они будут включать:
повышенную пенсию;
защиту от увольнения;
бесплатную юридическую консультацию;
лекарства по рецепту врача без оплаты;
раз в год 50% скидки на междугородние поездки;
бесплатное и внеочередное протезирование зубов;
бесплатный проезд в общественном транспорте;
дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней ежегодно);
бесплатные медицинские обследования и диспансеризацию;
возможность отдыха в санаториях за счет государства;
первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию;
приоритетное зачисление в университет на бюджетные места;
выплаты в размере средней заработной платы в случае потери трудоспособности;
освобождение от уплаты налога на недвижимость, земельного сбора и судебной пошлины;
скидку 75% на оплату коммунальных услуг, квартплату и закупку топлива для отопления.
вроде и фигня все по отдельности, но в сумме выходит приличная нагрузка на бюджет,
учитывая то, что чем больше квартира, тем больше шансов, что там будет прописан убд ради льгот по коммуналке (которая сама по себе дотационная), плюс всякие отдельные программы вроде е-осели и тд
