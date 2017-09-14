Додано: Пон 15 вер, 2025 13:23

smdtranz написав: ЛАД написав: Классовая борьба, вызванная настоящей войной, обострила более масштабные социальные конфликты. Вьетнам волновал не только то, как человек живёт, но и как он может умереть: семьи рабочих знали, какие люди получают студенческие отсрочки, бежали в Канаду, спасаются призывными комиссиями или нанимают адвокатов для своей защиты. И многие рабочие семьи раздражало, когда студенты-протестующие, находясь в университетских убежищах, читали лекции американцам с более низким статусом о социальной справедливости, в то время как их сыновья отправлялись на войну вместо студентов. https://www.nytimes.com/2025/09/14/opinion/democrats-working-class-hardhat-riot.html



вот уж секрет полишинеля, воюют не все, и тем, кто воюет, хотелось бы, чтоб воевали не они.

реальных социальных конфликтов сейчас нет.

кому плохо — велкам ту полска или там нимеччина.

голодных нету, работы полно.

да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.

любой

способность военных на революцию/бунт после армии, где учат слушаться командира и выполнять приказы, спорна. возможностей для самореализации после фронта сейчас полно

ну а так то конечно посмотрим) пусть вон партию создадут. дай бог если не начнут традиционный для Украины «политический процесс» в виде дележки власти в ней и поливания друг друга грязью

У кого отсутствует?Лично у вас?Ну да, "в Советском Союзе секса нет".У нас в стране единственный рецепт: "Чемодан, вокзал, ..."? Дальше кому куда нравится?Армия неоднородна.Чтобы поднять общество "огромная масса" не нужна. Майдан подняла не "огромная масса". Массы подтянулись позже, после начала. И речь не о революции.Рост преступности будет точно. Как и послевойны.А о вашей идее уже написал. "Чемодан, вокзал, ..." так не работает. Уедут как раз те, кто хочет просто жить и работать.И переезд в другую страну лёгок "не только лишь всем", например,. Для подавляющего большинства это весьма тяжело.А наладить нормальную жизнь в стране нельзя? Всех недовольных надо выгнать? Хорошее решение.О "способности" и "выполнении приказов" вам уженаписал.А о массе "возможностей для самореализации после фронта", которых "сейчас полно" интересно было бы услышать от вас подробнее.Можете не сомневаться, именно так и будет.Новую партию, может, и создадут. Но сегодня у нас нет "идейных" партий. И пока не вижу оснований надеяться на их создание. Под какого-нибудь нового лидера - возможно.