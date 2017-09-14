Banderlog Курсом х10 попахивает И это если партнёры в обмен на редкозёмы хоть какие то транши сюда самолётом довезут(мы ж нал покупаем, не юсдт) У тебя сейчас зарплата достойная твоего звания и должности или как могут срезают?
Banderlog написав:Бунт - це коли вже неможливо терпіти пекельні борошна.
А якщо за справедливість, то вже боротьба за якусь мету (справедливу).
Але для обох випадків питання - невже є підстави для реалізації?
І ключове: обидва є діями проти верхів... Низів проти верхів. Проти них що бунтують, що бажають добитися справедливості. Але навіщо? Якщо можна компенсувати собі! своїми же низами... Лише трохи "вдосконалити" систему саме під себе. Особисто під себе.
не буде ніхто нічого вдосконалювати. підстав вистачить. Головна це те що люди випали з колеса сансари. І наврят чи схотять знову ішачити за мінімалку. Потом, держава взяла на себе багато соціальних гарантій, які виконувати не буде. Від пільг на комуналку до безплатного медичного забезпечення та пенсії в 55р. Та і там по мєлочі, кажуть всім убд положено гектар землі) а ще безплатний проїзд в транспорті і сідло велике, ковьор і тєлєвізор. Буде такий комунізм після завершення війни? Напомню що убд отримали десь 1,2 млн чоловік, а ще дехто і разом з інвалідністю.
Практична користь УБД для пересічного , це: -пару тисяч гривень монетизированоі пільги по комуналці - 700 грн доплата до пенсії - проїзд по міжмісту раз на рік зі знижкою 50% Якісь там в школах безоплатні харчування дітям в шкільній їдальні, але то якщо місцевий бюджет знайде на це гроші. Більше здається нічого … а, міський транспорт
Інколи у всяких джамп-парках буває знижка вигуляти дитину. Мало де, насправді.
Страховка авто ОСЦПВ - 50% скидки (обычная цена от 5 тыс грн в Киеве). До 01.01.2025 вообще была не нужна. Бесплатная парковка авто в Киеве (Одессе, Днепре, Харькове и может еще где-то). Во Львове - скидка 50%.
Закон Украины "О статусе ветеранов войны" определяет льготы для лиц со статусом УБД. В 2025 году они будут включать: повышенную пенсию; защиту от увольнения; бесплатную юридическую консультацию; лекарства по рецепту врача без оплаты; раз в год 50% скидки на междугородние поездки; бесплатное и внеочередное протезирование зубов; бесплатный проезд в общественном транспорте; дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней ежегодно); бесплатные медицинские обследования и диспансеризацию; возможность отдыха в санаториях за счет государства; первоочередное медицинское обслуживание и госпитализацию; приоритетное зачисление в университет на бюджетные места; выплаты в размере средней заработной платы в случае потери трудоспособности; освобождение от уплаты налога на недвижимость, земельного сбора и судебной пошлины; скидку 75% на оплату коммунальных услуг, квартплату и закупку топлива для отопления.
вроде и фигня все по отдельности, но в сумме выходит приличная нагрузка на бюджет, учитывая то, что чем больше квартира, тем больше шансов, что там будет прописан убд ради льгот по коммуналке (которая сама по себе дотационная), плюс всякие отдельные программы вроде е-осели и тд
Классовая борьба, вызванная настоящей войной, обострила более масштабные социальные конфликты. Вьетнам волновал не только то, как человек живёт, но и как он может умереть: семьи рабочих знали, какие люди получают студенческие отсрочки, бежали в Канаду, спасаются призывными комиссиями или нанимают адвокатов для своей защиты. И многие рабочие семьи раздражало, когда студенты-протестующие, находясь в университетских убежищах, читали лекции американцам с более низким статусом о социальной справедливости, в то время как их сыновья отправлялись на войну вместо студентов.
вот уж секрет полишинеля, воюют не все, и тем, кто воюет, хотелось бы, чтоб воевали не они. сейчас такое понятие, как рабочие семьи, отсутствует давно.
У кого отсутствует? Лично у вас?
реальных социальных конфликтов сейчас нет.
Ну да, "в Советском Союзе секса нет".
кому плохо — велкам ту полска или там нимеччина. голодных нету, работы полно.
У нас в стране единственный рецепт: "Чемодан, вокзал, ..."? Дальше кому куда нравится?
да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
Армия неоднородна. Чтобы поднять общество "огромная масса" не нужна. Майдан подняла не "огромная масса". Массы подтянулись позже, после начала. И речь не о революции.
smdtranz написав:......... ну какой-то рост преступности — возможно, и то, умная власть при первой же возможности откроет границы. и если вам плохо живется, кризис и нет денег — всегда есть Европа, ну поедьте туда.
Рост преступности будет точно. Как и после любой войны. А о вашей идее уже написал. "Чемодан, вокзал, ..." так не работает. Уедут как раз те, кто хочет просто жить и работать. И переезд в другую страну лёгок "не только лишь всем", например, Андрею М. Для подавляющего большинства это весьма тяжело. А наладить нормальную жизнь в стране нельзя? Всех недовольных надо выгнать? Хорошее решение.
способность военных на революцию/бунт после армии, где учат слушаться командира и выполнять приказы, спорна. возможностей для самореализации после фронта сейчас полно
О "способности" и "выполнении приказов" вам уже Banderlog написал. А о массе "возможностей для самореализации после фронта", которых "сейчас полно" интересно было бы услышать от вас подробнее.
ну а так то конечно посмотрим) пусть вон партию создадут. дай бог если не начнут традиционный для Украины «политический процесс» в виде дележки власти в ней и поливания друг друга грязью
Можете не сомневаться, именно так и будет. Новую партию, может, и создадут. Но сегодня у нас нет "идейных" партий. И пока не вижу оснований надеяться на их создание. Под какого-нибудь нового лидера - возможно.