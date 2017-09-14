budivelnik написав:

Що там казав Леонід Данилович?Место сидения определяет точку зрения...для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі....Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись....Ален кожен повинен судити тільки те в чому розбирається..НаприкладТільки один з 20 в сьогоднішніх умовах ( і я серед їх числа) може зробити з лайна(стартові умови 1990 року однакові для всіх=лайно) - барбариску...І все булоб нічого , але як виявилось що зробити з лайна-шоколадну цукорку -НЕ вийшло ні в кого...При цьому , один з 1 млн осіб(Петро Олексійович) вміє робити з барбарисок - шоколадні цукорки...., але на жаль він не вміє робити Тесли..І чомусь так вийшло що тільки один з 1 млрд (Маск) вміє з шоколадних цукорок -виготовити Теслу...То що нам робити?Бо навіть при умові що мені чи Петру Олексійовичу - хтось запропонує 1 трлн доларів.... ми не зможемо підняти капіталізацію Тесли на 7 трлн....То якБудемо чекати без Тесли , без шоколадних цукорок, без Барбарисок - і всі будемо харчуватись лайном поки останній серед нас не навчиться робити з лайна барбариски? і тільки тоді перейдемо на харчування барбарисками?Чи все таки трошки прискоримо процес ідозволимо тим хто вміє робити те що вони хочуть і отримувати стільки скільки їм заплатять?