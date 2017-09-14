stm написав:Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
як то так ? Не вийде? армія всього мільйон? Невже не вийде набрати ще 1)? Це тому що решта не хочуть?) То мож і не треба, якщо більшість не хоче? Тут кажуть русскій бунт бєссмислєнний і бєспощадєн.) А український відрізняється? Чи мож непальський, або французький? Всякий бунт це хаос.
АндрейМ написав:...... И ему же смешно. Он реально думает, что есть "женские" и "мужские" профессии. "настоящие" мужчины и женщины.
Есть общества, которые уже эволюционировали до того, чтобы не видеть в человеке его пол в первую очередь, а просто видеть человека, не приписывая ему какие-то качества; общества, в которых мужчины работают секретарями, нянями, а женщины пилотируют самолеты и охраняют границы. Вот, можно присоединиться к такому обществу, если оно согласиться тебя принять. А разные определители "настоящести" пусть соревнуются в том, кто из них самый "настоящий". ......
давайте все ж не доводити це все до маразму. ......
И с первого же предложения пошел "доводити це все до маразму" Где _на тыловых должностях_ все те "подвиги Геракла" нужны? И как, инетересно, те же израильские ВС без откручивания колес обходиться умудряются? 🤔
budivelnik написав:............ Давайте спробуємо розділити діяльність людини на кілька напрямків
Музика Малювання Спорт ..... Економіка
Чомусь в музиці/малюванні/спорті - оплата досягненнь людей МОЖУТЬ відрізнятись в мільйони разів... А в економіці це табу? .......
А кто сказал, что должна быть разница "в мільйони разів"
В єралашиках можливо все.
Він спочатку вигадав зі стелі: *для Папи Римського -всі люди однакові=діти Божі.... Раз однакові то будь-який перекос в чому завгодно -повинен викорінюватись....* ---- що спростовується наявною нерівністю серед самої церковної ієрархії та відносно віруючих. Ні Папа, ні його Ко й не збираються викорінювати отакий перекос((( Але єралашечник запросто вигадав і побудував.
Потім взяв і влупив: "Ваша помилка в тому що ви так само як Папа Римський чи фантазер прочитавший парочку книжок економістів - вважаєте що ВСІ МАЮТЬ ПРАВО на однакові БЛАГА" ---- не розуміючи, що мати право це одне, а предметом було інше - саме реалізація права. А з вашого боку і овсі предметом було - вплив наслідків нерівності.
Коротше: він тупо рефлексить на окремі слова.. Ще й фантазіями. І знов без "фантазер прочитавший парочку книжок економістів" -- ну ніяк не може місіонерити.
wild.tomcat написав:давайте все ж не доводити це все до маразму. чоловіки і жінки таки різні, і не тому що в когось щось висить, а когось ні, а тому, що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач.
Усі люди різні.
Те, що Ви пишите, людство вже проходило, а деякі суспільства і зараз проходять. Жінки - якісь інваліди, тому вони і голосувати не повинні, займатися певними професіями, мати банківські рахунки і т.д. Реальність же показує, що жінки можуть бути ким завгодно і займатися чим завгодно.
wild.tomcat написав:чи багато ви особисто знаєте жінок, які в троє - четверо осіб зможуть швиденько скинути з тягача гармату, розгорнути її, зробити пару трійку пострілів, згорнутися, причепитися назад і звалити, поки не накрили?
Я і чоловіків таких не знаю. Але проблема в тому, що багато хто в українському суспільстві вважають, що "справжні" чоловіки повинні вміти це робити.
wild.tomcat написав:я вам більше скажу, я впевнений, що %% 80, а може і 90, жінок навіть у власному авто колесо на замінять.
Я теж не заміню, і що? Я навіть керувати авто не вмію і не хочу.
wild.tomcat написав:ви хочете щоб все це робили жінки? ваша мати, дружина, сестра, дочка...?
Де Ви це прочитали? Я хочу, щоб кожен займався тим, чим може/хоче. Я проти стереотипів, а не за примус когось щось робити. Мова-то йшла про чоловіків, яких хтось вважає "несправжніми" через те, що вони щось не можуть робити, є слабкими або бояться чогось.
Я розумію, що кожен із нас вариться у якійсь бульбашці, тому для мене є шоком усі ці розмови тут про "яйця" і "недочоловіків". В моєму оточенні принаймні вже з Університету ніхто ніколи не вживав таких слів, не приписував "ролі" і не обговорював хто що може. Я думав, що українське суспільство подорослішало, але виявляться, що ми просто оточуємо себе людьми, з якими у нас однакові погляди на життя.
В принципі, я погоджуюсь з Вашими оцими Вашими словами "що за сукупним набором характеристик таки вони різні, такими їх створила природа, еволюція. кожного під свій набір задач."
Лише потрібно додати, що кожного чоловіка природа теж створює різними, і сприймати людину необхідно такою, якою вона є, а не нав'язувати їй якісь штучні характеристики.
Slon_Nosov написав:Може комусь буде корисно чи цікаво...
У знайомого зникло бронювання від мобілізації, зняли кретичність з фірми. Через деякий час може місяц-два з'явилась червоне повідомлення про розшук та штраф за неявку в ТЦК (нічого не отримував). Сплатив 8500 грн, половину від 17000 якщо сплачуеш швидко, червоний розшук зник. Але через три доби знову штраф та розшук на цей раз за несвоєчасно пройдене ВЛК (один рік та два місяця). Сидить думає що його робити бо зайвих коштів немає...
ВЛК сейчас надо ежегодно всем проходить? За 15мин с подписями левой рукой прапора вместо тебя, или как с 2021-22м я его проходил, с короноковидом и 38,7 температурой, три месяца? Как там ваш сын?
Якщо заброньований на роботі, то проходити ВЛК кожен рік не треба. А виявляється що якщо броні немає то накидують штраф. Але наче юристи можуть це спростувати, тільки не у всіх є час та можливості їх наймати. Інший знайомий проходив ВЛК, та просив щоб його по всім лікарям признали здоровим щоб час зєкономити, то йому відмивили в він декілька діб провів у чергах та отримав придатного.
Син наче нормально, готується на капітанські курси відправитись найближчим часом. Став командиром роти, зараз під Покровськом, керує дядьками... Дякую.
whois2010 написав:Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа. Але вже не прихистток видавати, а дозвіли на роботу. Старіюча та вимираюча Європа переборола свій страх перед гречкосіями. Вони мали чудовий шанс в реальному часі порівняти радикалізованих мусульман, які не інтегруються у євросуспільство, хочуть існувати на соц виплати, перетягують до себе у Європу всіх своїх шістьох дружин та виводок таких же нероб-дітей. А крім цього, які мають погану звичку сідати в вантажівку і давити перехожих, або різати дітей у навчальних центрах. І на противагу їм - білі християни, що мають освіту, готові інтегруватися, вивчати мову і працювати. Кого вони оберуть у майбутньому, щоб закрити попит на робочу силу?
Та, в принципе, и не нужно: адвокаты на эту тему наснимали кучу роликов - и выложили типовые позовы - достаточно заполнить под свои данные и через еСуд отправить. Даже ходить никуда не нужно будет: такие дела тцкшники автоматом проигрывают
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають права вимагати щорічного проходження військово-лікарської комісії для відстрочки. Про це йдеться в офіційній відповіді командування Сухопутних військ України на запит народного депутата від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, про що той написав у себе в Telegram-каналі, додавши скріни листа. Зокрема, військові повідомили, що якщо людину визнано придатною до служби без обмежень, проходити ВЛК щороку не потрібно. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/724 ... t-viyskovi