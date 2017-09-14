RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 18:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В єралашиках можливо все.
Дурнику
Ти б проти себе бочку то не катив...
Це ж ТВОЯ теза
- можновладці все вирішують ?
А раз так, ти повинен глотку Ладу перегризти за його вимоги до зрівнялівки...
Бо якось тупо по совковому
Хтось повинен більше робити для ІНШИХ і при цьому отримувати неадекватно до зробленого..

І таких нестиковочок в тебе море.
А все тому що той хто вміє читати і не вміє аналізувати і практично перевіряти прочитане - нічого розумного з прочитаного не винесе.

Нестиковочки - це в твоїх тупеньких єралашиках. І в отих виходах на самого себе, в які тебе макаю постійно.

Що ти несеш...
Скльопав єралашика на:
- ЛАДу приписав уравніловку
- мені про якесь гризення глотки, коли чел лише задумався на величиною нерівності та наслідків з цього.

Ти рефлексуєш на окремі вихоплені елементи... Вихоплюєш, як схочеш, як тобі зручно перекрутити, і рефлексуєш, як тобі схочеться.
Водички попий.
І лісом.
Спробуй місіонерити без мене.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 вер, 2025 18:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 18:56

  stm написав:

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Час підіймати ставку піхоті, замінити її не вийде. Та і взагалі роздивлятись стаж військового з 2022 і додавати до зп щось відносно стпжу. Це хоча б полу справедливість.
як то так ? Не вийде? армія всього мільйон? Невже не вийде набрати ще 1)?
Це тому що решта не хочуть?) То мож і не треба, якщо більшість не хоче?
Тут кажуть русскій бунт бєссмислєнний і бєспощадєн.)
А український відрізняється? Чи мож непальський, або французький? Всякий бунт це хаос.

Наразі ті хто у війську незважаючи на віру, мову і колосальну втому не бажають здавати території. Вам навіть майора дали, щоб не здавати. )

та ладно, не нагаварюйте. ви проводили опитування? Чи мож ви мене питали ?
Доречі, в знайомих мені полковників діти в основному закордоном.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Скльопав єралашика на:
- ЛАДу приписав уравніловку
- мені про якесь гризення глотки, коли чел лише задумався на величиною нерівності та наслідків з цього.
Ти ще й не вмієш аналізувати не тільки класиків від економіки - в тебе проблема аналізу десятислівного повідомлення..
А ти взагалі до третьої прочитаної сторінки - памятаєш що було на першій?
1 Лад - голосує двома руками( і іншими кінцівками) за совкову зрівнялівку де має бути в президента 10 окладів , а в двірника - один..
У всіх інших між цими крайнощами.
Якщо не віриш мені-спитай в Лада.
2 Ти мене ( і всіх інших) постійно переконуєш про те що вони БІДНІ, бо можновладці НЕДОПРАЦЮВАЛИ
Я кажу що
бідні- бідні тому що ВОНИ недопрацювали а величина впливу можновладців в їх бідності -5%.
3 Якщо ТИ правий, то виходить МОЖНОВЛАДЦІ повинні створити умови які перекриють більше ніж 5% ( тут до тебе питання на яке ти жодного разу не відповів - а скільки? )
А раз так, то згідно з моїми твердженнями (робота повинна оплачуватись в залежності від отриманого результату) то якщо можновладці в кількості 40000 осіб зроблять багатими 40000000 осіб.. - то доходи можновладців повинні бути в сотні разів вищими.

А тепер крутись як вуж на пательні демонструючи свою товстошкірість на пятій точці і відсутність звилин під фуражкою
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:05

  Shaman написав:

  Shaman написав:.........
звісно можна називати думки інших лозунгами - й це каже людина, яка розповідає про класову боротьбу :lol: тому хочете дискусії, то висловите СВОЇ думки - а то я вже десятки разів бачу лише - не хочу відповідати.

демагог ви звичайний, "батенька". коли зможете відповісти, може й щось обговоримо, а так нема що - ані лозунгів, ані думок - лише постійні з'їзди 8)

Повторю:
  ЛАД написав:..... В том посте (viewtopic.php?p=5890081#p5890081) "думок" вообще не было. Приводились только факты, наблюдения из жизни. Где вы там нашли "думки", не знаю.
Своё мнение по поводу я высказал сегодня в viewtopic.php?p=5890364#p5890364 на 1,5 часа раньше этого вашего поста.

Вы, кроме инструктора по идеологии, решили освоить профессию тролля?
Желаю успехов на новом поприще. :)
Вы не увидели ни этот пост, ни ссылки?
"Обговорювати щось з вами" нет никакого смысла.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:12

  jump написав:

  jump написав:Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький :shock:

Серед них:
• Мобілізація.
• Підвищення обороноздатності.
• Переведення підприємств на особливий режим роботи.
• Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати. :shock:

квартал максимально далі буде тягнути гуму 8)

Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. :?

"Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку"
https://www.unian.ua/politics/viyna-yde ... 31099.html

У них все как-то не понятно (или несколько фракций есть)...
Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік, - Свириденко
Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:16

  Banderlog написав: та ладно, не нагаварюйте. ви проводили опитування? Чи мож ви мене питали ?
Доречі, в знайомих мені полковників діти в основному закордоном.

Я теж звільняюся з одної роботи вже більше року, але ж... я все ще керівник відділу там, з матюками ))) Та й ви не в Румунії))) то я права більше, ніж помиляюся. І бунтарі то одне, а завершення бунтів потребує довіри бунтарів і майор не тойво малувато ;)
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:20

  ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:.........
Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа.
......
Будет.
Но выборочно и не миллионами.
И до войны принимала.

так собі приймала, в основному Польща більш-менш
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 19:23

Тут часто писали о ставке ЦБ РФ.
Между прочим, её несколько дней назад снизили до 16%.
Напомню, что ставка НБУ на сегодня -15,5%.
