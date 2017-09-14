Додано: Пон 15 вер, 2025 19:03

detroytred написав: Скльопав єралашика на:

- ЛАДу приписав уравніловку

- мені про якесь гризення глотки, коли чел лише задумався на величиною нерівності та наслідків з цього. Скльопав єралашика на:- ЛАДу приписав уравніловку- мені про якесь гризення глотки, коли чел лише задумався на величиною нерівності та наслідків з цього.

Ти ще й не вмієш аналізувати не тільки класиків від економіки - в тебе проблема аналізу десятислівного повідомлення..А ти взагалі до третьої прочитаної сторінки - памятаєш що було на першій?1 Лад - голосує двома руками( і іншими кінцівками) за совкову зрівнялівку де має бути в президента 10 окладів , а в двірника - один..У всіх інших між цими крайнощами.Якщо не віриш мені-спитай в Лада.2 Ти мене ( і всіх інших) постійно переконуєш про те що вони БІДНІ, бо можновладці НЕДОПРАЦЮВАЛИЯ кажу щобідні- бідні тому що ВОНИ недопрацювали а величина впливу можновладців в їх бідності -5%.3 Якщо ТИ правий, то виходить МОЖНОВЛАДЦІ повинні створити умови які перекриють більше ніж 5% ( тут до тебе питання на яке ти жодного разу не відповів - а скільки? )А раз так, то згідно з моїми твердженнями (робота повинна оплачуватись в залежності від отриманого результату) то якщо можновладці в кількості 40000 осіб зроблять багатими 40000000 осіб.. - то доходи можновладців повинні бути в сотні разів вищими.А тепер крутись як вуж на пательні демонструючи свою товстошкірість на пятій точці і відсутність звилин під фуражкою