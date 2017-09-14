барабашов написав: Прохожий в своё(пороха-президента) время был весьма умный человек дававшмй на ветке КРЖН умные(а не заумные) советы Наверно возраст и патологическая любовь "к блатняку" наложили отпечаток. Силовики кабинетные на пенсии это ещё те вояки-десантура из первого "Бумера" Про контузию после попадания рядом были ещё мысли, но вроде не писал он что задело(когда ещё били не шахедами, а только ракетами) Но более интересно как голос некоторых учёток явно перекупила ермакоботоферма, ну или тупо украла. Некоторых я помню ещё со времён когда Крым был наш а форум я нагуглил только из интереса что будет с курсом и куда вообще майдан нас ведёт(в 13м году)
спасибо) "к блатняку" как и к "силовикам" никогда не относился хотя знаю многих еще живых "уважаемых людей" из 90х и постоять за себя могу КРЖН на моменте особо не интересует, есть другие заботы а Я в Киеве если чё)
Вересень 2024 "За нашими розрахунками, це відчуття прийде влітку 2025 року, але це не крах. Це період, коли фінансово-економічні втрати матимуть більш-менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, але вони почнуть замислюватися над своїми наступними кроками", - підсумував глава української розвідки. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 50636.html
Оркостан замислився і влітку 2025 зробив наступний крок: *РФ планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на військове переозброєння, щоб бути готовою до війни з НАТО. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук+", передає Укрінформ.* https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4 ... o-gur.html
На фоні про економіці оркостану гаплик.
Детройт, ви як завжди за Кейнсом по економістам НАТО)))) обіцяю, вони вас наї... (обдурили), гарні хлопці з почуттям гумору, так штирить десятками років чоловіка у віці за Матрицю)))
Ви, як завжди, несете маячню.
Ну і брешете звісно. Про "економістів НАТО".
Тобто все навпаки: наї... (обдурити) реальність намагаєтесь саме ви. Але до рівня Матриці вам, як до зірок. Бо блондинка це вирок старіший за Кейнса.
Якщо простіше, то намагання підмінювати предмети у вас виходить кринжово. _______________________ *Мой ответ потому что сегодня у меня равиоли с рикой и шпинатом. * Але потім: * У меня кстати вчера делались равиоли, Детройт прям ж*** чует опять этот сложнейший сыр для его восприятия - рикотта )))*
Це про сприйняття блондинок ((
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 15 вер, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.