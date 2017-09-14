RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 21:28

Шо а5?

  detroytred написав:Про підготовку до другого нападу.

Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 21:37

оце так...
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 21:52

  flyman написав:
  stm написав:Ну майор, це не командувач армії. Час ще є )
Але не так щоб багато. Війна стала дуже технологічною і кровавою. Наразі ці технології є у України та оркостану з практичними навичками. Та у Китаю з точки зору ліній виробництва. А у НАТО є збиття 4 шахедів ракетами за 2млн.$ і Трамп, якого Китай сприймає як х... зеленського у 2019. І це прям проблема...

в пані сіткавка не відклеюється і користуватися мишкою/тачпадом в змозі: чому не дроноводка?

так заходь на естакаду - Hotab за допомогою двох цеглин тебе запустить, а stm буде керувати :lol:
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 21:56

  Shaman написав:
  flyman написав:
  stm написав:Ну майор, це не командувач армії. Час ще є )
Але не так щоб багато. Війна стала дуже технологічною і кровавою. Наразі ці технології є у України та оркостану з практичними навичками. Та у Китаю з точки зору ліній виробництва. А у НАТО є збиття 4 шахедів ракетами за 2млн.$ і Трамп, якого Китай сприймає як х... зеленського у 2019. І це прям проблема...

в пані сіткавка не відклеюється і користуватися мишкою/тачпадом в змозі: чому не дроноводка?

так заходь на естакаду - Hotab за допомогою двох цеглин тебе запустить, а stm буде керувати :lol:

Бойовий робот Флайман (с) (тм)
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 22:00

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  whois2010 написав:.........
Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа.
......
Будет.
Но выборочно и не миллионами.
И до войны принимала.

так собі приймала, в основному Польща більш-менш
"так собі" и будет.
Может, чуть лучше.
Ну и не так мало:
В целом же украинцы на конец 2019 года сумели стать третьей по численности группой среди неграждан ЕС, имеющих ВНЖ (1,3 млн человек)... В 2019 году ВНЖ в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев, 87 % из них в качестве причины подачи документов указали намерение работать; украинцы удерживают первое место по числу полученных ВНЖ за 2016—2019 годы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%95%D0%A1
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 22:16

  flyman написав:
  detroytred написав:Про підготовку до другого нападу.


Натрапив в ютубі на якогось путинського перця. Він в інтерв'ю каже, що вірить Венсу про перемир'я максимум до лютого 2026.
А до цього часу пу можливість щось вспіти захопити. І що ціль лише Донбас максимум.

Це до того, що співпадає з Веніславським про "йде до закінчення війни".

Але отой перець чітко підкреслив, що саме перемир'я тимчасового, а не закінчення війни.
