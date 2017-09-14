stm написав:Ну майор, це не командувач армії. Час ще є ) Але не так щоб багато. Війна стала дуже технологічною і кровавою. Наразі ці технології є у України та оркостану з практичними навичками. Та у Китаю з точки зору ліній виробництва. А у НАТО є збиття 4 шахедів ракетами за 2млн.$ і Трамп, якого Китай сприймає як х... зеленського у 2019. І це прям проблема...
в пані сіткавка не відклеюється і користуватися мишкою/тачпадом в змозі: чому не дроноводка?
так заходь на естакаду - Hotab за допомогою двох цеглин тебе запустить, а stm буде керувати
whois2010 написав:......... Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа. ......
Будет. Но выборочно и не миллионами. И до войны принимала.
так собі приймала, в основному Польща більш-менш
"так собі" и будет. Может, чуть лучше. Ну и не так мало:
В целом же украинцы на конец 2019 года сумели стать третьей по численности группой среди неграждан ЕС, имеющих ВНЖ (1,3 млн человек)... В 2019 году ВНЖ в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев, 87 % из них в качестве причины подачи документов указали намерение работать; украинцы удерживают первое место по числу полученных ВНЖ за 2016—2019 годы
detroytred написав:Про підготовку до другого нападу.
Натрапив в ютубі на якогось путинського перця. Він в інтерв'ю каже, що вірить Венсу про перемир'я максимум до лютого 2026. А до цього часу пу можливість щось вспіти захопити. І що ціль лише Донбас максимум.
Це до того, що співпадає з Веніславським про "йде до закінчення війни".
Але отой перець чітко підкреслив, що саме перемир'я тимчасового, а не закінчення війни.