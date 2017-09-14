detroytred написав:Вересень 2024 "За нашими розрахунками, це відчуття прийде влітку 2025 року, але це не крах. Це період, коли фінансово-економічні втрати матимуть більш-менш серйозний вплив. Це не поставить Росію на коліна, але вони почнуть замислюватися над своїми наступними кроками", - підсумував глава української розвідки. https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 50636.html
Оркостан замислився і влітку 2025 зробив наступний крок: *РФ планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на військове переозброєння, щоб бути готовою до війни з НАТО. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук+", передає Укрінформ.* https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4 ... o-gur.html
На фоні про економіці оркостану гаплик.
Детройт, ви як завжди за Кейнсом по економістам НАТО)))) обіцяю, вони вас наї... (обдурили), гарні хлопці з почуттям гумору, так штирить десятками років чоловіка у віці за Матрицю)))
Ви, як завжди, несете маячню.
Ну і брешете звісно. Про "економістів НАТО".
Тобто все навпаки: наї... (обдурити) реальність намагаєтесь саме ви. Але до рівня Матриці вам, як до зірок. Бо блондинка це вирок старіший за Кейнса.
whois2010 написав:......... Впевнений, і після війни українців буде приймати Європа. ......
Будет. Но выборочно и не миллионами. И до войны принимала.
так собі приймала, в основному Польща більш-менш
"так собі" и будет. Может, чуть лучше. Ну и не так мало:
В целом же украинцы на конец 2019 года сумели стать третьей по численности группой среди неграждан ЕС, имеющих ВНЖ (1,3 млн человек)... В 2019 году ВНЖ в странах ЕС получили 757 тыс. украинцев, 87 % из них в качестве причины подачи документов указали намерение работать; украинцы удерживают первое место по числу полученных ВНЖ за 2016—2019 годы
detroytred написав:Про підготовку до другого нападу.
Натрапив в ютубі на якогось путинського перця. Він в інтерв'ю каже, що вірить Венсу про перемир'я максимум до лютого 2026. А до цього часу пу можливість щось вспіти захопити. І що ціль лише Донбас максимум.
Це до того, що співпадає з Веніславським про "йде до закінчення війни".
Але отой перець чітко підкреслив, що саме перемир'я тимчасового, а не закінчення війни.
Цікаві думки. З 47 хв. Про закінчення війни, як тільки Китай стане єдиним покупцем росвуглеводородів. Про Залужного. Про підготовку до другого нападу.
Про Залужного. "Залужний, як той, кому будуть вірити, як професіонал, якому можна вірити, стане президентом". По опросам Зеленскому верят не меньше людей, чем Залужному. И не думаю, что цифры сильно искажены. Да Залужный профессионал, но профессионал военный. В управлении государством и экономике он разбирается не больше, чем Зеленский 6 лет назад. Верить у нас, как показывает практика, нельзя никому. То, что "Якщо Зеленський залишиться президентом, ну, мені здається, дуже багато людей виїде з країни" это фантазии Юры. Вполне понятные. Будут или не будут выезжать из Цкраины зависит от разных причин, но точно не от фамилии президента. Или, скажем мягче, в последнюю очередь от его фамилии.
