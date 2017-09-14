RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:38

офицеры, когда слышат слово-воинский долг

  Успіх написав:

алаверди

комент:
Я на флоте служил. На вопрос старшему офицеру, за рюмкой спирта, зачем он вступал в КПСС, неужели верил в коммунизм? Он ответил: Если в партию не вступать, то и служить идти смысла нет, карьеры не сделать. А почему на флот? Форма красивая, зарплата на АПЛ хорошая, пенсия в 30 лет и делать ни чего не надо. Мы же не воевать сюда пришли, а жизнь свою по легкому устраивать. Цитата есть хорошая у Александра Покровского в книге «Расстрелять». «Советские/российские офицеры, когда слышат слово-воинский долг и любовь к Родине, начинают хохотать, так же, как хохочут пьяные проститутки, когда клиент признаётся им в любви».

Вгадай з 3х разів, хто прийшов на думку?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:44

  ЛАД написав: ну, мені здається, дуже багато людей виїде з країни" это фантазии Юры. Вполне понятные. Будут или не будут выезжать из Цкраины зависит от разных причин, но точно не от фамилии президента. Или, скажем мягче, в последнюю очередь от его фамилии.

якщо кордони закриті, то фамілія не має значення, 146%
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:48

  _hunter написав:
  jump написав:Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький :shock:

Серед них:
• Мобілізація.
• Підвищення обороноздатності.
• Переведення підприємств на особливий режим роботи.
• Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати. :shock:

квартал максимально далі буде тягнути гуму 8)

Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. :?

"Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, це хтось визнає, а хтось не визнає. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку"
https://www.unian.ua/politics/viyna-yde ... 31099.html

У них все как-то не понятно (или несколько фракций есть)...
Уряд ухвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік, - Свириденко
Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

А ели 2х10^12 не найдут то шо с курсом то будет?
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:52

  greenozon написав:оце так...
[youtube]OfmD7AmAfJA[/youtube.

Много наговорил, но в результате фактически поддержал Владимира Бойко в его обвинениях в адрес Мадяра.
У меня вопрос немного о другом - раньше писали о налётах на нефтегазовые структуры РФ как об операциях ГУР. Мухачёв говорит о них как об операциях СБС. Кто сегодня проводит эти операции?
ЛАД
Повідомлень: 36129
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5353 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2025 23:53

  flyman написав:
  Успіх написав:

алаверди

комент:
Я на флоте служил. На вопрос старшему офицеру, за рюмкой спирта, зачем он вступал в КПСС, неужели верил в коммунизм? Он ответил: Если в партию не вступать, то и служить идти смысла нет, карьеры не сделать. А почему на флот? Форма красивая, зарплата на АПЛ хорошая, пенсия в 30 лет и делать ни чего не надо. Мы же не воевать сюда пришли, а жизнь свою по легкому устраивать. Цитата есть хорошая у Александра Покровского в книге «Расстрелять». «Советские/российские офицеры, когда слышат слово-воинский долг и любовь к Родине, начинают хохотать, так же, как хохочут пьяные проститутки, когда клиент признаётся им в любви».

Вгадай з 3х разів, хто прийшов на думку?

Есть тута три боевитых охфицера
Два пиджака и один фанат "отдыха з(під) мавпою", типа ветеран и дамбил НУРСами самого Гивю.
