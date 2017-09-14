комент: Я на флоте служил. На вопрос старшему офицеру, за рюмкой спирта, зачем он вступал в КПСС, неужели верил в коммунизм? Он ответил: Если в партию не вступать, то и служить идти смысла нет, карьеры не сделать. А почему на флот? Форма красивая, зарплата на АПЛ хорошая, пенсия в 30 лет и делать ни чего не надо. Мы же не воевать сюда пришли, а жизнь свою по легкому устраивать. Цитата есть хорошая у Александра Покровского в книге «Расстрелять». «Советские/российские офицеры, когда слышат слово-воинский долг и любовь к Родине, начинают хохотать, так же, как хохочут пьяные проститутки, когда клиент признаётся им в любви».
ЛАД написав: ну, мені здається, дуже багато людей виїде з країни" это фантазии Юры. Вполне понятные. Будут или не будут выезжать из Цкраины зависит от разных причин, но точно не от фамилии президента. Или, скажем мягче, в последнюю очередь от его фамилии.
якщо кордони закриті, то фамілія не має значення, 146%
jump написав:Після закінчення військового стану, в Україні діятиме особливий стан. І тоді введуть суттєві обмеження, — Сергій Старенький
Серед них: • Мобілізація. • Підвищення обороноздатності. • Переведення підприємств на особливий режим роботи. • Чоловіків і жінок із військовими спеціальностями, а також медиків, оборонних інженерів та фахівців з радіоелектроніки можуть призивати.
квартал максимально далі буде тягнути гуму
Війна в Україні йде до завершення, - заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Много наговорил, но в результате фактически поддержал Владимира Бойко в его обвинениях в адрес Мадяра. У меня вопрос немного о другом - раньше писали о налётах на нефтегазовые структуры РФ как об операциях ГУР. Мухачёв говорит о них как об операциях СБС. Кто сегодня проводит эти операции?
Вгадай з 3х разів, хто прийшов на думку?
Есть тута три боевитых охфицера Два пиджака и один фанат "отдыха з(під) мавпою", типа ветеран и дамбил НУРСами самого Гивю.
Звісно любитель чорних салямі, який тут постійно виправдовує своє ухилянтство відсутністю гвинта сумісного з його ВОС (внутрішнім отвором сраки?)
«Камінгаут» по не дуже правдоподібній, але все ж, легенді ойтішніка мамкіного)) Воно звичайне анальне бидло рівня базарного торгаша шубами. Та сама риторика зоопєдарастії )) Не довго тримався міф)) Ну то добре що воно залишається салабоном тилу з мінімально можливою зарплатнею, йому там саме місце)) . Цю солдафонщину необхідно ізолювати саме там))
Shaman, рекомендую послушать Арти Грина в посте greenozonviewtopic.php?p=5890516#p5890516. Хотя бы с 2:22 по 13:11. Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит. Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.
detroytred, там есть и о Залужном.
Не могу сказать, что я полностью согласен со всем, что он рассказал. Многие вещи не могу обсуждать просто потому, что не владею информацией и, соответственно, не могу судить. Грин знает гораздо больше, но думаю, тоже далеко не всё, но спорить не возьмусь.