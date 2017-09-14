RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15140151411514215143
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 08:36

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах,
проблема нашого мислення в тім що ми не сприймаєм невизначеноності. Не треба спішити з відповіддю на чому. Поки достовірно можно сказати лиш одне.
значить так надо.
Нас тупні питання кому надо? І для чого?)


зеленый арти все время мимо в своих прогнозах
но как индикатор настроений в армии и обществе - наверное может быть рассмотрен
и как лом ,балансирующий общественную турбонезламность помиркованным капитулянством
ну и да в последнее время слишком много "утечек" о переговорах, от депутатов и журналистов
приезд гари с борей напоминает события апреля 2022 когда интенсивно велись переговоры и недалек был какой-то результат
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 16 вер, 2025 08:38, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4220
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 08:38

  fox767676 написав:Я после этого закона усилил денежные переводы за кордон. Ведь получается у страны нет будущего


Зображення

:lol:
jump
 
Повідомлень: 5011
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 08:43

  jump написав:
  fox767676 написав:Я после этого закона усилил денежные переводы за кордон. Ведь получается у страны нет будущего


Зображення

:lol:

а я тут причем?
я люто плевался когда выбрали Зеленского, в 2 туре был за Порошенко с тем же настроением как в 3м туре 2014 за Януковича.
но если для порохоботов - зеленский полурыг, для меня - криворожская адаптация вашего парасюка
так что прыгай подальше от меня, а то я тебе больно обосную кто тут голобородько
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4220
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15140151411514215143
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

