|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:39
_hunter написав:
.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии
...
Бунт, революция?
Это временные события. После вода в пруду успокаивается и на поверхность вылазит водяной. Один. Или с группой товарищей.
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36141
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5354 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:39
budivelnik написав: detroytred написав:
Якщо громадянин-пересічний не має інформації стосовно відповіді на ці два питання, то він апріорі не здатний до прийняття правильних висновків та рішень.
По всіх аспектах життя країни-суспільства.
Саме тому я вважаю, що частина відповідальності пересічних мізерна.
Якщо пересічний настільки примітив , що не має алгоритмів перевірки ВЛАСНИХ дій , внаслідок відсутності бажання їх робити - то такий пересічний приречений в будь-якому суспільстві.
І якщо при цьому він не здатний до прийняття ПРАВИЛЬНИХ рішень - то це типовий клієнт психлікарні.
Звідси висновок
В Державі є якась кількість неадекватів за якими потрібен постійний догляд дорослих щоб неадеквати не нашкодили самі собі( так звані сонячні діти (людим з синдромом Дауна) але приписувати до цієї групи ВСІХ... то треба бути сонячним.
ПС
От так, взявши на озброєння хибне (ніде і ніким не перевірене твердження) про безпорадність пересічних - і кристалізується ще більш хибна думка про всесильність можновладців...
Звідси факт чергового єралашика.
Яка перевірка-то?
п***(((
Рішення, наприклад, обрати Зе і Ко прийнято. Потім рішення приймає вже він і Ко.
То що перевіряти-то пересічному?
Примітив це ти.
Бо не стані побачити ключове -- пересічний не має даних-інформації для правильних рішень.
Тобто справа не в його примітивності, а у відсутності можливостей, а також потужного впливу з боку систем освіти, змі.
Мені знов приходиться лише спростовувати твої рефлексії-перекручення, місіонер.
Вчора макнув тебе в досягнення корейців...
Сьогодні макну у "непримітивних" омериканців - обрали Трампа...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25540
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43
_hunter написав: Shaman написав: Миша-клиент написав:
Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?
...... кого зробити винним, й тоді Що робити
? можна пропустити. ......
Что УК велит. Пропускать - не нужно.
я ж кажу - комусь треба знайти винного (ключове знайти, часто цапа-відбувайла) й його наказати.
а питання Що робити? відноситься загалом до ситуації - як її виправляти. бігунцям цього не зрозуміти. хоча знайти винних, хто допоміг втекти, та наказати їх - має сенс
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9806
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1650 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43
ЛАД написав: detroytred написав:
.........
Інша справа, що реальна овсянка гірша і наслідки її споживання можуть бути ще гіршими, ніж з смаколиками Матриці.
Але то вже інший предмет.
Мова поки за на кому левова частина відповідальності.
На тих, в кого інструменти-важелі, а також доступ до інформації.
Да сегодня не так важно, кто виноват.
Важнее, что делать?
А вот этого не знает никто. В т.ч. и "можновладці-еліти".
Нет хорошего выхода из дерьмовой ситуации. А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.
звідки інформація?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40804
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43
ЛАД написав:
Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.
полное взаимонепонимание )))
активистам как раз никуда выехжать не нужно
победит Залужный - постраются пристрориться к кормушке
победит кто-то пристойный - будут точить ножи готовя майдан
причины для выезда есть, сразу как какой-то группе открывают выезд - она срывается, бросая все
Билецкий это как раз интересно, первый, худо-бедно, но интеллектуально развитый человек из большого города. И очень подпадает под чаяния украинцев , до войны симпатизировавших путину\лукашенку, о "сильной руке, но своей". А Залучжный очередное УГ, с выходящшим из моды коленопреклонством перед Западом
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 16 вер, 2025 10:47, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4223
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43
_hunter написав:
........
Оно-то да, но сумма решений "отдельных человеков" - превращается в решение для страны. Хочет того "страна" или не хочет. Особенно, если "сегодня у нас нет человека"...
Не превращается.
Эта сумма не арифметическая, а, скорее, векторная. Сумма хаотически направленных 40 млн. векторов даёт 0. Или очень близкую к 0 величину.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36141
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5354 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:44
fox767676 написав: ЛАД написав:
Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.
полное взаимонепонимание )))
активистам как раз никуда выехжать не нужно
победит Залужный - постраются пристрориться к кормушке
победит кто-то пристойный - будут точить ножи готовя майдан
причины для выезда есть, сразу как какой-то группе открывают выезд - она срывается, бросая все
Билецкий это как раз интересно, первый худо-бедно интеллектуально развитый человек из большого города. И очень подпадает под чаяния украинцев о сильной руке, но своей, до войны симпатизировавших путину\лукашенку. А Залучжный очередное УГ, с выходящшим из моды коленопреклонством перед Западом
Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 вер, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40804
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:45
budivelnik написав:
Те що заявки про більшу відповідальність влади ніж персональну відповідальність кожного за своє життя - ведуть в совок, деякі індивіди зрозуміти не можуть... просто в них відсутній причинно-наслідковий звязок і присутній генератор фантазій про матриці...
Та то ти єралашиш.
Диви:
- "Те що заявки про більшу відповідальність влади" і ти зупинився. Відповідальність за ... країну, суспільство.
- "ніж персональну відповідальність кожного за своє життя"
Різницю бачиш між "за своє життя" і за країну-суспільство?
Ні.
Бо інакше єралашик не вийде.
Ось отак ти і будуєш. Єралашики😁
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25540
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:48
❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5514
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:48
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии
...
Бунт, революция?
Это временные события. После вода в пруду успокаивается и на поверхность вылазит водяной. Один. Или с группой товарищей.
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?
Саме цікаве, що події в Непалі виникли саме під зближення Китаю та Індії.
Комедія...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25540
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|125288
|
|
|1493
|310485
|
|
|6076
|993109
|
|