Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:39

  _hunter написав:.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...
Бунт, революция?
Это временные события. После вода в пруду успокаивается и на поверхность вылазит водяной. Один. Или с группой товарищей.
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:39

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Якщо громадянин-пересічний не має інформації стосовно відповіді на ці два питання, то він апріорі не здатний до прийняття правильних висновків та рішень.
По всіх аспектах життя країни-суспільства.
Саме тому я вважаю, що частина відповідальності пересічних мізерна.
Якщо пересічний настільки примітив , що не має алгоритмів перевірки ВЛАСНИХ дій , внаслідок відсутності бажання їх робити - то такий пересічний приречений в будь-якому суспільстві.
І якщо при цьому він не здатний до прийняття ПРАВИЛЬНИХ рішень - то це типовий клієнт психлікарні.

Звідси висновок
В Державі є якась кількість неадекватів за якими потрібен постійний догляд дорослих щоб неадеквати не нашкодили самі собі( так звані сонячні діти (людим з синдромом Дауна) але приписувати до цієї групи ВСІХ... то треба бути сонячним.

ПС
От так, взявши на озброєння хибне (ніде і ніким не перевірене твердження) про безпорадність пересічних - і кристалізується ще більш хибна думка про всесильність можновладців...

Звідси факт чергового єралашика.
Яка перевірка-то?
п***(((
Рішення, наприклад, обрати Зе і Ко прийнято. Потім рішення приймає вже він і Ко.
То що перевіряти-то пересічному?

Примітив це ти.
Бо не стані побачити ключове -- пересічний не має даних-інформації для правильних рішень.
Тобто справа не в його примітивності, а у відсутності можливостей, а також потужного впливу з боку систем освіти, змі.

Мені знов приходиться лише спростовувати твої рефлексії-перекручення, місіонер.
Вчора макнув тебе в досягнення корейців...
Сьогодні макну у "непримітивних" омериканців - обрали Трампа...
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Миша-клиент написав:Напрашивается продолжение логического ряда вопросов, из классики:
Что делать? и
Кто виноват?

...... кого зробити винним, й тоді Що робити? можна пропустити. ......

Что УК велит. Пропускать - не нужно.

я ж кажу - комусь треба знайти винного (ключове знайти, часто цапа-відбувайла) й його наказати.

а питання Що робити? відноситься загалом до ситуації - як її виправляти. бігунцям цього не зрозуміти. хоча знайти винних, хто допоміг втекти, та наказати їх - має сенс 8)
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
Інша справа, що реальна овсянка гірша і наслідки її споживання можуть бути ще гіршими, ніж з смаколиками Матриці.
Але то вже інший предмет.
Мова поки за на кому левова частина відповідальності.
На тих, в кого інструменти-важелі, а також доступ до інформації.
Да сегодня не так важно, кто виноват.
Важнее, что делать?
А вот этого не знает никто. В т.ч. и "можновладці-еліти".
Нет хорошего выхода из дерьмовой ситуации. А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.

звідки інформація?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43

Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.


полное взаимонепонимание )))
активистам как раз никуда выехжать не нужно
победит Залужный - постраются пристрориться к кормушке
победит кто-то пристойный - будут точить ножи готовя майдан
причины для выезда есть, сразу как какой-то группе открывают выезд - она срывается, бросая все
Билецкий это как раз интересно, первый, худо-бедно, но интеллектуально развитый человек из большого города. И очень подпадает под чаяния украинцев , до войны симпатизировавших путину\лукашенку, о "сильной руке, но своей". А Залучжный очередное УГ, с выходящшим из моды коленопреклонством перед Западом
  _hunter написав:........
Оно-то да, но сумма решений "отдельных человеков" - превращается в решение для страны. Хочет того "страна" или не хочет. Особенно, если "сегодня у нас нет человека"...
Не превращается.
Эта сумма не арифметическая, а, скорее, векторная. Сумма хаотически направленных 40 млн. векторов даёт 0. Или очень близкую к 0 величину.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:44

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.


полное взаимонепонимание )))
активистам как раз никуда выехжать не нужно
победит Залужный - постраются пристрориться к кормушке
победит кто-то пристойный - будут точить ножи готовя майдан
причины для выезда есть, сразу как какой-то группе открывают выезд - она срывается, бросая все
Билецкий это как раз интересно, первый худо-бедно интеллектуально развитый человек из большого города. И очень подпадает под чаяния украинцев о сильной руке, но своей, до войны симпатизировавших путину\лукашенку. А Залучжный очередное УГ, с выходящшим из моды коленопреклонством перед Западом

Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
  budivelnik написав:
Те що заявки про більшу відповідальність влади ніж персональну відповідальність кожного за своє життя - ведуть в совок, деякі індивіди зрозуміти не можуть... просто в них відсутній причинно-наслідковий звязок і присутній генератор фантазій про матриці...

Та то ти єралашиш.

Диви:
- "Те що заявки про більшу відповідальність влади" і ти зупинився. Відповідальність за ... країну, суспільство.
- "ніж персональну відповідальність кожного за своє життя"

Різницю бачиш між "за своє життя" і за країну-суспільство?
Ні.
Бо інакше єралашик не вийде.
Ось отак ти і будуєш. Єралашики😁
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:48

❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:48

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...
Бунт, революция?
Это временные события. После вода в пруду успокаивается и на поверхность вылазит водяной. Один. Или с группой товарищей.
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?

Саме цікаве, що події в Непалі виникли саме під зближення Китаю та Індії.

