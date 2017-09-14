|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:51
ЛАД написав:
Это решение для отдельного человека, а я говорю о решении для страны.
Желания и решения отдельного человека
тут багато що залежить що саме "ПОНАД УСЕ". Якщо держава то їй навіть підійде варіант зберегтись у вигляді бангладешо-фортеці "Щит Європи" з 5-10% етнічних українців в складі населення, головне щоб транші надходили без перебоїв.
А якщо понад усе громадяни, тоді вже набагато складніше
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2676
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:52
Xenon написав:
❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент
Тобто зробить собі харакірі.
(Бо Китай-Ко відповість Європі).
Звісно закінчиться.
А Штати знімуть вершки...
Тільки Європа таку ж пропозицію дає Трампу. Давай ти.
Тролінг... Тролять один одного.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25540
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:54
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии
...
Бунт, революция?
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?
Я же прямо в том же предложении написал какой: возврат к прямой демократии.
Нового изобрели - ничего: вернулись к старому. И я потому и написал, что эксперимент
(да, допускаю, что может и не взлететь) - они собираюся и дальше все решения принимать открытыми голосованиями.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10545
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10545
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 491 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:58
fox767676 написав: flyman написав:
Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более?
Нічого смішного.
З деякого часу я впевнений, що в Україні можливо будь-що.
Будь-які проекти...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25540
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:00
fox767676 написав: flyman написав:
Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более?
хіба що спартанки з дружніх Філіпін, з наших флер/стм незламниць толку не було, нема і не буде
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40805
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|125288
|
|
|1493
|310485
|
|
|6076
|993110
|
|