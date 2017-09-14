|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:43
_hunter написав:
Оно-то да, но сумма решений "отдельных человеков" - превращается в решение для страны. Хочет того "страна" или не хочет. Особенно, если "сегодня у нас нет человека"...
Не превращается.
Эта сумма не арифметическая, а, скорее, векторная. Сумма хаотически направленных 40 млн. векторов даёт 0. Или очень близкую к 0 величину.
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:44
fox767676 написав: ЛАД написав:
Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.
полное взаимонепонимание )))
активистам как раз никуда выехжать не нужно
победит Залужный - постраются пристрориться к кормушке
победит кто-то пристойный - будут точить ножи готовя майдан
причины для выезда есть, сразу как какой-то группе открывают выезд - она срывается, бросая все
Билецкий это как раз интересно, первый худо-бедно интеллектуально развитый человек из большого города. И очень подпадает под чаяния украинцев о сильной руке, но своей, до войны симпатизировавших путину\лукашенку. А Залучжный очередное УГ, с выходящшим из моды коленопреклонством перед Западом
Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
budivelnik
- "Те що заявки про більшу відповідальність влади" і ти зупинився. Відповідальність за ... країну, суспільство.
- "ніж персональну відповідальність кожного за своє життя"
Різницю бачиш між "за своє життя" і за країну-суспільство?
Ні.
❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент
ЛАД написав: _hunter написав:
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии
Бунт, революция?
Это временные события. После вода в пруду успокаивается и на поверхность вылазит водяной. Один. Или с группой товарищей.
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?
Саме цікаве, що події в Непалі виникли саме під зближення Китаю та Індії.
Комедія...
ЛАД написав:
Это решение для отдельного человека, а я говорю о решении для страны.
Желания и решения отдельного человека
тут багато що залежить що саме "ПОНАД УСЕ". Якщо держава то їй навіть підійде варіант зберегтись у вигляді бангладешо-фортеці "Щит Європи" з 5-10% етнічних українців в складі населення, головне щоб транші надходили без перебоїв.
А якщо понад усе громадяни, тоді вже набагато складніше
Xenon написав:
❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент
Тобто зробить собі харакірі.
(Бо Китай-Ко відповість Європі).
Звісно закінчиться.
А Штати знімуть вершки...
Тільки Європа таку ж пропозицію дає Трампу. Давай ти.
Тролінг... Тролять один одного.
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии
...
Бунт, революция?
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?
Я же прямо в том же предложении написал какой: возврат к прямой демократии.
Нового изобрели - ничего: вернулись к старому. И я потому и написал, что эксперимент
(да, допускаю, что может и не взлететь) - они собираюся и дальше все решения принимать открытыми голосованиями.
