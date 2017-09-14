|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 16 вер, 2025 10:58
fox767676 написав: flyman написав:
Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более?
Нічого смішного.
З деякого часу я впевнений, що в Україні можливо будь-що.
Будь-які проекти...
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:00
fox767676 написав: flyman написав:
Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более?
хіба що спартанки з дружніх Філіпін, з наших флер/стм незламниць толку не було, нема і не буде
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:01
detroytred написав: ЛАД написав: _hunter написав:
.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии
...
Бунт, революция?
Это временные события. После вода в пруду успокаивается и на поверхность вылазит водяной. Один. Или с группой товарищей.
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?
Саме цікаве, що події в Непалі виникли саме під зближення Китаю та Індії.
Комедія...
Но это ж сближение представляется не в виде маршей дружбы "из ваших гостей в наши" миллионов цыган и тибетцев(ханьцев) через территорию Непала? В настоящее время зарплаты у цыган и затраты на первичную обработку в Индии ниже, и она экономически сильный конкурент китайцам.
Но телефоны и электробрички пока Ротшильды паять в Калькутте не разрешают.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:01
Якщо виходити з твоєї фантазії що Україна створилась одномоментно в момент вибору між Порошенком і Зеленським - то ти правий.
Пересічний НІЧОГО перевірити не може...
Якщо ж припустити що Держава створюється десячтками( а то й сотнями років) , населенням яке проживає на цих територіях ( або мігрувало з інших) тисячами років - то виявляється що ПЕРЕСІЧНИЙ на власному досвіді ВИЗНАЧАВ що ДЛЯ НЬОГО краще...
І от ці визначення , які описали ще класики совка
Низи не можуть-верхи не хочуть
НИЗИ також приймають участь у вирішенні СВОЇХ проблем
Варіанти цих вирішень - багатогранні...
Від створення Держави під себе ( переселенці з кольтами знищили місцевих мешканців і СТВОРИЛИ найдемократичнішу Державу світу... правда створювали сотні років)
До модернізації себе ПІД Державу( СРСР , Китай)
Тому
Такому як я-не потрібні ОБМЕЖЕННЯ через Державу
Такий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я...
От ця різниця і приводить до того , що в ПЕРШУ чергу-обмежують тих хто СЛАБІШИЙ (тебе) а тільки потім беруться за сильніших..
От і виходить
Ти повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ...
а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим.
А те що що таке ЩАСТЯ
в можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:02
бастарди - це високосортний "лєвак" що немав ніяких прав успадкування високосорності, тут йшло "кріпакам"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 16 вер, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:02
greenozon написав:
оце так...
коли починаються оці всі вигуки - соросята, грантоїди, тут ще перл - злочинний закон про продаж землі - сміливо вимикайте. нічого розумного ви тут не почуєте...
й до речі, про участь Бровді в цій ситуації - дуже побіжно. більше про Присяжнюка та Юру Єнакієвського - оце вже більше схоже на правду
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:05
ЛАД написав: _hunter написав:
........
Оно-то да, но сумма решений "отдельных человеков" - превращается в решение для страны. Хочет того "страна" или не хочет. Особенно, если "сегодня у нас нет человека"...
Не превращается.
Эта сумма не арифметическая, а, скорее, векторная. Сумма хаотически направленных 40 млн. векторов даёт 0. Или очень близкую к 0 величину.
А що для кожного конкретного -вектор руху протилежний?
Як мінімум усі хочуть
Добре їсти , файно спати , Бог здоровья мусить дати....
Це вектор загальний...
А те що деякі будуть більше малювати , а інші більше ходити на рибалку - загальний вектор то й не дуже змінять...
Прямих шкідників мазохістів( яким зле коли навколишнім добре) в суспільствах як правило менше 0,1%.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:11
fox767676 написав: ЛАД написав:
Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.
полное взаимонепонимание )))
активистам как раз никуда выехжать не нужно
победит Залужный - постраются пристрориться к кормушке
победит кто-то пристойный - будут точить ножи готовя майдан
причины для выезда есть, сразу как какой-то группе открывают выезд - она срывается, бросая все
Билецкий это как раз интересно, первый, худо-бедно, но интеллектуально развитый человек из большого города. И очень подпадает под чаяния украинцев , до войны симпатизировавших путину\лукашенку, о "сильной руке, но своей". А Залучжный очередное УГ, с выходящшим из моды коленопреклонством перед Западом
Если их начнут давить, то активистам смысл выезжать есть. Тем кто "за идею", а не за деньги. Свежие примеры Навального и Саакашвили это подтверждают. Те, которые за деньги, конечно, пристроятся и найдут новую кормушку. Те, которые "по недомыслию"... будут разочарованы, но успокоятся и будут спокойно жить.
Но я написал не об этом. А о том, что у многих будут более серьёзные причины, чем любые идеи.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:12
flyman написав: ЛАД написав: detroytred написав:
.........
Інша справа, що реальна овсянка гірша і наслідки її споживання можуть бути ще гіршими, ніж з смаколиками Матриці.
Але то вже інший предмет.
Мова поки за на кому левова частина відповідальності.
На тих, в кого інструменти-важелі, а також доступ до інформації.
Да сегодня не так важно, кто виноват.
Важнее, что делать?
А вот этого не знает никто. В т.ч. и "можновладці-еліти".
Нет хорошего выхода из дерьмовой ситуации. А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.
звідки інформація?
Яка інформація?
Уточните.
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:12
flyman написав:
бастарди - це високосортний "лєвак" що немав ніяких прав успадкування високосорності, тут йшло "кріпакам"
Так и я про это же: fox767676 намекает, что "кріпакам" что-то с барского стола перепадет. Я намекаю, что вряд ли.
