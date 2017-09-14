Додано: Вів 16 вер, 2025 11:01

Якщо виходити з твоєї фантазії що Україна створилась одномоментно в момент вибору між Порошенком і Зеленським - то ти правий.

Пересічний НІЧОГО перевірити не може...

Якщо ж припустити що Держава створюється десячтками( а то й сотнями років) , населенням яке проживає на цих територіях ( або мігрувало з інших) тисячами років - то виявляється що ПЕРЕСІЧНИЙ на власному досвіді ВИЗНАЧАВ що ДЛЯ НЬОГО краще...

І от ці визначення , які описали ще класики совка

Низи не можуть -верхи не хочуть



НИЗИ також приймають участь у вирішенні СВОЇХ проблем



Варіанти цих вирішень - багатогранні...

Від створення Держави під себе ( переселенці з кольтами знищили місцевих мешканців і СТВОРИЛИ найдемократичнішу Державу світу... правда створювали сотні років)

До модернізації себе ПІД Державу( СРСР , Китай)



Тому



Такому як я-не потрібні ОБМЕЖЕННЯ через Державу

Такий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я...

От ця різниця і приводить до того , що в ПЕРШУ чергу-обмежують тих хто СЛАБІШИЙ (тебе) а тільки потім беруться за сильніших..

От і виходить

Ти повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ...

а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим.

А те що що таке ЩАСТЯ

в можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.