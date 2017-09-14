RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 151441514515146151471514815149>
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 10:58

  fox767676 написав:
  flyman написав:Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?


А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более? :D

Нічого смішного.
З деякого часу я впевнений, що в Україні можливо будь-що.
Будь-які проекти...
detroytred
 
Повідомлень: 25541
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:00

  fox767676 написав:
  flyman написав:Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?


А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более? :D

хіба що спартанки з дружніх Філіпін, з наших флер/стм незламниць толку не було, нема і не буде
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40806
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:01

  detroytred написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...
Бунт, революция?
Это временные события. После вода в пруду успокаивается и на поверхность вылазит водяной. Один. Или с группой товарищей.
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?

Саме цікаве, що події в Непалі виникли саме під зближення Китаю та Індії.

Комедія...

Но это ж сближение представляется не в виде маршей дружбы "из ваших гостей в наши" миллионов цыган и тибетцев(ханьцев) через территорию Непала? В настоящее время зарплаты у цыган и затраты на первичную обработку в Индии ниже, и она экономически сильный конкурент китайцам.
Но телефоны и электробрички пока Ротшильды паять в Калькутте не разрешают.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5368
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:01

Якщо виходити з твоєї фантазії що Україна створилась одномоментно в момент вибору між Порошенком і Зеленським - то ти правий.
Пересічний НІЧОГО перевірити не може...
Якщо ж припустити що Держава створюється десячтками( а то й сотнями років) , населенням яке проживає на цих територіях ( або мігрувало з інших) тисячами років - то виявляється що ПЕРЕСІЧНИЙ на власному досвіді ВИЗНАЧАВ що ДЛЯ НЬОГО краще...
І от ці визначення , які описали ще класики совка
Низи не можуть-верхи не хочуть

НИЗИ також приймають участь у вирішенні СВОЇХ проблем

Варіанти цих вирішень - багатогранні...
Від створення Держави під себе ( переселенці з кольтами знищили місцевих мешканців і СТВОРИЛИ найдемократичнішу Державу світу... правда створювали сотні років)
До модернізації себе ПІД Державу( СРСР , Китай)

Тому

Такому як я-не потрібні ОБМЕЖЕННЯ через Державу
Такий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я...
От ця різниця і приводить до того , що в ПЕРШУ чергу-обмежують тих хто СЛАБІШИЙ (тебе) а тільки потім беруться за сильніших..
От і виходить
Ти повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ...
а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим.
А те що що таке ЩАСТЯ
в можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27010
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:02

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?


А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более? :D

Так и это проходили при феодализме... -- бастарды :wink:

бастарди - це високосортний "лєвак" що немав ніяких прав успадкування високосорності, тут йшло "кріпакам"
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 вер, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40806
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:02

  greenozon написав:оце так...

коли починаються оці всі вигуки - соросята, грантоїди, тут ще перл - злочинний закон про продаж землі - сміливо вимикайте. нічого розумного ви тут не почуєте...

й до речі, про участь Бровді в цій ситуації - дуже побіжно. більше про Присяжнюка та Юру Єнакієвського - оце вже більше схоже на правду 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9808
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Оно-то да, но сумма решений "отдельных человеков" - превращается в решение для страны. Хочет того "страна" или не хочет. Особенно, если "сегодня у нас нет человека"...
Не превращается.
Эта сумма не арифметическая, а, скорее, векторная. Сумма хаотически направленных 40 млн. векторов даёт 0. Или очень близкую к 0 величину.
А що для кожного конкретного -вектор руху протилежний?
Як мінімум усі хочуть
Добре їсти , файно спати , Бог здоровья мусить дати....
Це вектор загальний...
А те що деякі будуть більше малювати , а інші більше ходити на рибалку - загальний вектор то й не дуже змінять...
Прямих шкідників мазохістів( яким зле коли навколишнім добре) в суспільствах як правило менше 0,1%.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27010
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:11

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Из-за раздражающей фамилии выедут очень немногие. Всякие "активисты".
Для выезда будут (и уже есть) более веские причины.
Сомневаюсь, что в случае Билецкого наблюдать будет интересно. Или хотя бы интереснее, чем в случае Залужного.


полное взаимонепонимание )))
активистам как раз никуда выехжать не нужно
победит Залужный - постраются пристрориться к кормушке
победит кто-то пристойный - будут точить ножи готовя майдан
причины для выезда есть, сразу как какой-то группе открывают выезд - она срывается, бросая все
Билецкий это как раз интересно, первый, худо-бедно, но интеллектуально развитый человек из большого города. И очень подпадает под чаяния украинцев , до войны симпатизировавших путину\лукашенку, о "сильной руке, но своей". А Залучжный очередное УГ, с выходящшим из моды коленопреклонством перед Западом

Если их начнут давить, то активистам смысл выезжать есть. Тем кто "за идею", а не за деньги. Свежие примеры Навального и Саакашвили это подтверждают. Те, которые за деньги, конечно, пристроятся и найдут новую кормушку. Те, которые "по недомыслию"... будут разочарованы, но успокоятся и будут спокойно жить.
Но я написал не об этом. А о том, что у многих будут более серьёзные причины, чем любые идеи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36149
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:12

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.........
Інша справа, що реальна овсянка гірша і наслідки її споживання можуть бути ще гіршими, ніж з смаколиками Матриці.
Але то вже інший предмет.
Мова поки за на кому левова частина відповідальності.
На тих, в кого інструменти-важелі, а також доступ до інформації.
Да сегодня не так важно, кто виноват.
Важнее, что делать?
А вот этого не знает никто. В т.ч. и "можновладці-еліти".
Нет хорошего выхода из дерьмовой ситуации. А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.

звідки інформація?

Яка інформація?
Уточните.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36149
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:12

  flyman написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:
А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более? :D

Так и это проходили при феодализме... -- бастарды :wink:

бастарди - це високосортний "лєвак" що немав ніяких прав успадкування високосорності, тут йшло "кріпакам"

Так и я про это же: fox767676 намекает, что "кріпакам" что-то с барского стола перепадет. Я намекаю, что вряд ли.
_hunter
 
Повідомлень: 10550
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 151441514515146151471514815149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310522
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 993215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14852)
16.09.2025 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.