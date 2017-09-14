ЛАД написав:

Если их начнут давить, то активистам смысл выезжать есть. Тем кто "за идею", а не за деньги. Свежие примеры Навального и Саакашвили это подтверждают. Те, которые за деньги, конечно, пристроятся и найдут новую кормушку. Те, которые "по недомыслию"... будут разочарованы, но успокоятся и будут спокойно жить.Но я написал не об этом. А о том, что у многих будут более серьёзные причины, чем любые идеи.