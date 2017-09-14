RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:13

  budivelnik написав:Такий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я...

Лікуй комплекси, чудік.

І нагадую гвіздок: оті корейці з реформами за 20 років дійшли до рівня Самсунги-Хюндаї. Ще й з рівня підлоги...
А ти з Ко за 30+ років без обмежень і без реформ дійшов до рівня курі-зерно-махазин. Ще й з рівня космос-авіабудування.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Так и я про это же: fox767676 намекает, что "кріпакам" что-то с барского стола перепадет. Я намекаю, что вряд ли.


есть такие риски да
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если их начнут давить, то активистам смысл выезжать есть. Тем кто "за идею", а не за деньги. Свежие примеры Навального и Саакашвили это подтверждают. Те, которые за деньги, конечно, пристроятся и найдут новую кормушку. Те, которые "по недомыслию"... будут разочарованы, но успокоятся и будут спокойно жить.
Но я написал не об этом. А о том, что у многих будут более серьёзные причины, чем любые идеи.


это почти фантастика
давить их может только кто-то из патриотического лагеря, а они союзники традиционно
Поэтому Москва всегда присматривалась к брутальным харизматам типа Кадырова, и наших Г.Москаля и Кивы.
Вот Билецкий тоже может переступить через слезинку воука
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:21

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:........
Оно-то да, но сумма решений "отдельных человеков" - превращается в решение для страны. Хочет того "страна" или не хочет. Особенно, если "сегодня у нас нет человека"...
Не превращается.
Эта сумма не арифметическая, а, скорее, векторная. Сумма хаотически направленных 40 млн. векторов даёт 0. Или очень близкую к 0 величину.
А що для кожного конкретного -вектор руху протилежний?
Як мінімум усі хочуть
Добре їсти , файно спати , Бог здоровья мусить дати....
Це вектор загальний...


Знов вийшов сам на себе.
Я вже з рахунку збився вкотре((

  budivelnik написав:Ти повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ...
а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим.
А те що що таке ЩАСТЯ
в можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.


З.и. і коли це я про вимоги зробити мене щасливим від можновладців, казав?
Йшлося про інші предмети.
Ти знов тупенько прибріхуєш, місіонер.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:27

  Xenon написав:
❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент

міністр фінансів США Скотт Бессент не думает о том, что при введении такого "вторинного мита" росс. нефть может исчезнуть из мирового баланса (если страны, на которые введут такие мита, поведутся и перестанут её закупать)?
А в результате цены взлетят до небес, а мир получит такой нефтяной кризис как в 1973. Если не сильнее.
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:29

удалили мой вежливый ответ попрыгунчику
як так(c) ?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:31

  Shaman написав:
й головне, до чого тут це? Хто винен в тому, що блогер виступає? Чи що робити з його виступами? Хотів виявити інтелект чи невдало пожартував? :D
питання хто розкручує блогера? І для чого йому це треба?
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:32

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
В Непале прямо сейчас происходит довольно интересный эксперимент с возвратом к прямой демократии...
Бунт, революция?
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?

Я же прямо в том же предложении написал какой: возврат к прямой демократии.
Нового изобрели - ничего: вернулись к старому. И я потому и написал, что эксперимент (да, допускаю, что может и не взлететь) - они собираюся и дальше все решения принимать открытыми голосованиями.

Можно уточнить, в чём у них прямая демократия?
Возможно, я что-то пропустил. Не следил особо.
А что касается "эксперимента", так это не совсем "эксперимент" - Швейцария давно практикует.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:41

  Banderlog написав:
  Shaman написав:й головне, до чого тут це? Хто винен в тому, що блогер виступає? Чи що робити з його виступами? Хотів виявити інтелект чи невдало пожартував? :D
питання хто розкручує блогера? І для чого йому це треба?

ваші питання зрозумілі. наступні дописувачі почали щось чудити :D

а на ваші питання відповіді в мене немає... інет каже таке
Так хто такий Арті Грін? Історія про бізнесмена, який повоював і став “блогером”
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 11:47

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Бунт, революция?
Или уточните, какой "довольно интересный эксперимент" происходит в Непале. Что нового они изобрели?

Я же прямо в том же предложении написал какой: возврат к прямой демократии.
Нового изобрели - ничего: вернулись к старому. И я потому и написал, что эксперимент (да, допускаю, что может и не взлететь) - они собираюся и дальше все решения принимать открытыми голосованиями.

Можно уточнить, в чём у них прямая демократия?
Возможно, я что-то пропустил. Не следил особо.
А что касается "эксперимента", так это не совсем "эксперимент" - Швейцария давно практикует.

>>> Можно уточнить, в чём у них прямая демократия?
Создали в Дискорде "группу страны" и там голосуют...

>>> Швейцария давно практикует
Вы это нарочно делаете?..
ОК: "всеообщими открытыми голосованиями - БЕЗ ПРОСЛОЕК в виде министерств/рад/парламентов/..."
