Відкрийте кордони — дайте людям виїхати. Людина виїхала — забираємо в неї паспорт і все — вона більше не громадянин України, — заступник командира батальйону безпілотних систем 58 ОМПБр Роман Мироненко
_hunter написав:О! -- началось прощупывание общественного мнения?
заступник командира любитель простих рішень. Доперемагається що в країні лишаться тільки поліція і пенсіонери
«Зеленський зробив кілька заяв із вимогами до Трампу, їх можна цілком зарахувати за ультиматум до США.
"Єдиний спосіб припинити бойові дії - це спочатку надати чіткі гарантії безпеки. І це може статися тільки в тому випадку, якщо Трамп виявить сміливість". (Миру заважає боягузтво Трампа).
"Перш ніж ми закінчимо війну, я дійсно хочу, щоб усі угоди були укладені. Я хочу мати документ, який підтримають США та всі європейські партнери. Це дуже важливо. Щоб це сталося, нам потрібна чітка позиція президента Трампа". (Миру заважає відсутність у Трампа чіткої позиції).
"Я вважаю, що США досить сильні, щоб приймати самостійні рішення. Трамп може надати нам системи ППО у необхідній кількості, і США їх достатньо". (Миру заважає небажання Трампа дати зброю Україні).
"Впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна його боятися". (Миру заважає небажання Трампа запровадити нові санкції, тобто зробити за наказом Зеленського те саме "ку", що й завжди).
"Світова наддержава не повинна чекати, поки інші зроблять кроки. Європа вже запровадила 18 пакетів санкцій проти Росії. І тепер не вистачає лише потужного пакету санкцій із боку США. Трамп не хоче посилювати тиск на Путіна, побоюючись зірвати спроби закінчити війну. Це неправильний підхід до Путіна”. (Вказує на невідповідність Трампа займаній посаді).
Відомий рівненський підприємець Валерій Гусак втік з армії до Польщі Посадовець пояснив свій вчинок тим, що не вірить у боротьбу за незалежність
Колишній власник приватного підприємства «Домова служба» 53-річний рівнянин Валерій Гусак утік до Варшави під час служби в армії. Посадовець опублікував допис у фейсбуці, в якому описав, як його перевезли човном через Тису до угорського кордону за 10 тис. доларів винагороди.
Мене цілком комфортно перевезли на човні через Тису. Потім показали, де знаходиться дірка в державному кордоні, дали чіткий час на прохід і побажали вдалого життя. Уже в Угорщині був ще один несподіваний бонус, коли після оформлення всіх необхідних документів, приїхав бус із закарпатськими номерами та за додаткові 50 євро довіз до Будапешта», – написав Валерій Гусак.
«Не секрет, що після війни Україна розділиться на тих, хто воював і тих, хто не воював. Перші матимуть багато переваг, особливо не дотримуватимуться законів і будуть тотально паразитувати на тих, хто не воював. Це будуть класи господарів і рабів, а сама країна надовго зайде в той же стан, який був на початку 90-х. Тому, я спробував добровільно зайти в клас людей, які воювали», – додав рівненський підприємець.
Banderlog, это как раз тот ответ, которого я и ожидал. Поэтому и написал:
P.s. Возможно, реакцией будет "разоблачение" Грина. В этом случае тоже не возьмусь спорить. Но если так, то почему ему дают трибуну? Ладно, на ютьюбе - это от нас не зависит. Но и периодически на ТВ, и на новостных сайтах, и на встречах с вполне украинскими блогерами.
Зачем обсуждать мысли, когда можно просто облить грязью, ничего не доказывая.
Shaman написав:
Banderlog написав:
Shaman написав:й головне, до чого тут це? Хто винен в тому, що блогер виступає? Чи що робити з його виступами? Хотів виявити інтелект чи невдало пожартував?
питання хто розкручує блогера? І для чого йому це треба?
ваші питання зрозумілі. наступні дописувачі почали щось чудити
Letusrock написав:обхідній кількості, і США їх достатньо". (Миру заважає небажання Трампа дати зброю Україні).
"Впевнений, що США можуть застосувати достатньо санкцій, щоб завдати шкоди російській економіці, до того ж Трамп має достатньо сили, щоб змусити Путіна його боятися". (Миру заважає небажання Трампа запровадити нові санкції, тобто зробити за наказом Зеленського те саме "ку", що й завжди).
"Світова наддержава не повинна чекати, поки інші зроблять кроки. Європа вже запровадила
ну а не надасть), то шо зеленський зробить? приэднаеться до вісі зла, чи озброїть всіх лопатами для останнього та рішучого бою ? схоже що британські місіонери знову збадьорили потужника чи надовго
як там рівнечанин у варшаві без бандери і без єдиної державної української? завжди цікавили такі метарфози вихідців з ЗУ У власній країні питома вага їх не хоче йти на ніякі поступки. а тільки перетинають польський кордон стають як шовкові
Паспорт то он заберёт Гражданство то он как отберёт? И если что то из собственности осталось - реввоентрибунал хрущи и паи с гаражами мандатом новопарасюкам в траст их передаст или как в даблдырах - новобангладешцев туда заселят? Кстати что с серьёзными бигунцами М18-60 типа Шаурмы или детей наших пожилых элит? Кишка то не кевларовая, порваться то может