Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А каким образом недвижимость привязана к гражданству ?
Может я чего-то не знаю, но не первый раз такое встречаю
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:49

62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — Киевский международный институт социологии

🇺🇦Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев.

🇺🇦18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% — в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю".

🇺🇦60% мужчин от 18-29 лет готовы присоединится к Силам обороны. В возрасте 45-59 лет готовы к обороне страны — 64% мужчин.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:52

  Xenon написав:
а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев.


:D
Непонятно что скрывается за такими формулировками
Терпеть несколько месяцев ради чего - перемоги или просто завершения войны?
И что будет когда терпець урвется? :
Видимо Гарик с Борей привозили бабло на "исследования общественного мнения"
Не на пэтриоты же
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:58

очевидно что продолжение войны только отдаляет Украину от идеалов евроинтеграции
Если в 2022 на Западе говорили о членстве Укураины не только в ЕС, но и даже иногда НАТО, то сейчас о НАТО речь вообще не идет, и власть в ЕС перехватают противники квроинтеграции Украины
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:58

  Xenon написав:
62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — Киевский международный институт социологии

🇺🇦Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев.

🇺🇦18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% — в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю".

🇺🇦60% мужчин от 18-29 лет готовы присоединится к Силам обороны. В возрасте 45-59 лет готовы к обороне страны — 64% мужчин.

"Но блізок, блізок міг побєди. Ура! Ми ломім, гнутся швєди..."
В мене не те що жир від таких результатів опитувань, а аж смалець з медом потік по монітору. Зара на хліб буду мастити
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:04

  ЛАД написав:Banderlog, это как раз тот ответ, которого я и ожидал. :)
Поэтому и написал:

особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:08

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Banderlog, это как раз тот ответ, которого я и ожидал. :)
Поэтому и написал:

особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.

якщо кажемо про опіум для народу, чого забув про святих отців УПЦ МП? 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:10

Як так?©

  Xenon написав:
62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно, — Киевский международный институт социологии

🇺🇦Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% — что смогут выдержать полгода или несколько месяцев.

🇺🇦18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% — в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю".

🇺🇦60% мужчин от 18-29 лет готовы присоединится к Силам обороны. В возрасте 45-59 лет готовы к обороне страны — 64% мужчин.

"Готові до оборони" - але ж ЧОМУСЬ сидять вдома?
Чому їм ВЖЕ(а краще - то 3р тому) не піти на фронт???!
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут час від час розповідають, що жити за диктатури не так й погано, а от при корупції - дуже погано. а ніхто не розуміє, що це дуже пов'язані речі. такий собі показовий приклад
Адам Кадиров з’явився в годиннику з білого золота зі 104 діамантами — росЗМІ
У неповнолітнього сина глави Чечні Рамзана Кадирова, Адама Кадирова, виявили годинник вартістю понад 41 мільйон рублів (20 млн грн).

Це вже щонайменше четвертий дорогий годинник у колекції Адама Кадирова, про який стало відомо публічно. У лютому 2022 року він демонстрував Richard Mille 035 вартістю 37 млн рублів (18 млн грн), у листопаді того ж року на його руці помітили Audemars Piguet за 85 млн рублів (42 млн грн), а на весіллі в червні 2025 року він одягнув Jacob & Co із серії Billionaire ASHOKA, що залежно від моделі коштує від 2 до 20 млн доларів.

звісно все Аллах дав, але...
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:"Готові до оборони" - але ж ЧОМУСЬ сидять вдома?
Чому їм ВЖЕ(а краще - то 3р тому) не піти на фронт???!


портрет анонімного незламника давно зафіксован в скрижалях
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой.
Футболке и кепке.
Знак «ГТО*» На груди у него.
Больше не знают. О нем ничего


Гото́в к труду́ и оборо́не (аббрев. ГТО)
