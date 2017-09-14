RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1514815149151501515115152>
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:28

  ЛАД написав:Яка інформація?
Уточните.

А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.

Це як в інвестиціях: закриваєш позицію, фіксуєш лося, і вперед в майбутнє далі.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 вер, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:29

:mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!

❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект

Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318
Xenon
 
Повідомлень: 5516
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:31

  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!

❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект

Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318

хто сміявся з Флаєвих кавалєрок?
whois2010
 
Повідомлень: 981
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:32

  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!

❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект

Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318


норрмально
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:34

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
❗️ Війна закінчиться через 60-90 днів, якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти: я вам це гарантую, — міністр фінансів США Скотт Бессент

міністр фінансів США Скотт Бессент не думает о том, что при введении такого "вторинного мита" росс. нефть может исчезнуть из мирового баланса (если страны, на которые введут такие мита, поведутся и перестанут её закупать)?
А в результате цены взлетят до небес, а мир получит такой нефтяной кризис как в 1973. Если не сильнее.

від перестановки доданків сума трохи зменшиться, ЄС буде трохи більше закупати в США вуглеводні, роблячи МАГА, а Брікс буде в своїй пісочниці влаштовувати банкет
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:44

Голобородько їздить абсолютно пустим Києвом.

  _hunter написав:О! -- началось прощупывание общественного мнения? :roll:
Відкрийте кордони — дайте людям виїхати. Людина виїхала — забираємо в неї паспорт і все — вона більше не громадянин України, — заступник командира батальйону безпілотних систем 58 ОМПБр Роман Мироненко


https://www.facebook.com/watch/?v=2810264712398400

Серіал «Слуга народу».
Президент Голобородько їздить абсолютно пустим Києвом.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:50

  fox767676 написав:очевидно что продолжение войны только отдаляет Украину от идеалов евроинтеграции
Если в 2022 на Западе говорили о членстве Укураины не только в ЕС, но и даже иногда НАТО, то сейчас о НАТО речь вообще не идет, и власть в ЕС перехватают противники квроинтеграции Украины

ще трошки покращання перпозицій (напр, поки не прийдуть до влади Ле-Пен та АДН) і потужний кінець воукерів
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:54

  flyman написав:
  fox767676 написав:очевидно что продолжение войны только отдаляет Украину от идеалов евроинтеграции
Если в 2022 на Западе говорили о членстве Укураины не только в ЕС, но и даже иногда НАТО, то сейчас о НАТО речь вообще не идет, и власть в ЕС перехватают противники квроинтеграции Украины

ще трошки покращання перпозицій (напр, поки не прийдуть до влади Ле-Пен та АДН) і потужний кінець воукерів


то й біс з ними, воуками
за Україну , яка необачно пов'язала з ними власну долю, душа болить
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:55

me2

  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!

❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект

Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318

афігєть, дайте два
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:56

  whois2010 написав:
  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!

❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект

Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318

хто сміявся з Флаєвих кавалєрок?

Десь в Судані всплакнув нетойвосний.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 16 вер, 2025 13:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1514815149151501515115152>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310522
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 993233
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.