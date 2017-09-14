RSS
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:20

  fox767676 написав: тихі країни, без громадського протистояння- Уругвай та Парагвай

по моєму, в Парагваї (а може Уругваї) колишній президент живе як звичайних гречкосій.

Мабуть, цей
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj6rzwred46o

Щось воукери не сильно пропіарились на некролозі.
Не той типаж.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:27

Хосе Мухіка :D

  flyman написав:
  fox767676 написав: тихі країни, без громадського протистояння- Уругвай та Парагвай

по моєму, в Парагваї (а може Уругваї) колишній президент живе як звичайних гречкосій.

Мабуть, цей
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj6rzwred46o

Щось воукери не сильно пропіарились на некролозі.
Не той типаж.


Хосе Мухіка :D
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Зовсім втратили страх». У Росії пригрозили Польщі «новим поділом» після заклику створити безпольотну зону над Україною
Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ країни-агресорки РФ Володимир Джабаров звинуватив деяких польських політиків у «русофобії» і пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.

Так російський сенатор відреагував на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського союзникам перехоплювати російські безпілотники і ракети в повітряному просторі України.

«Безпольотна зона над Україною силами НАТО, про яку він говорить, — це питання дуже складне і небезпечне. Хто її буде дотримуватися? Самі країни НАТО?», — написав Джабаров у своєму Telegram-каналі.

Російський політик також назвав Польщу «недружньою країною» щодо РФ і Білорусі і сказав, що низка польських політиків «зовсім втратили страх».

«Якщо Польща продовжить „дивитися на Схід“, звинувачуючи його у всіляких загрозах польській державності, не виключено, що вона знову переживе поділ», — пригрозив він.

Джабаров додав, що в історії Польщі це було вже не раз.
Польщі теж треба прислуховуватися? чи може треба ігнорувати вимоги країни-терориста?..

розділ Польщі в минулому, а допомога розпастися Раші - в майбутньому 8)
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:30

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав: тихі країни, без громадського протистояння- Уругвай та Парагвай

по моєму, в Парагваї (а може Уругваї) колишній президент живе як звичайних гречкосій.

Мабуть, цей
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj6rzwred46o

Щось воукери не сильно пропіарились на некролозі.
Не той типаж.


Хосе Мухіка :D

Хотаб чуть не подавився обідом
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:30

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?


Достатньо, не хвилюйтесь.
В Ужгороді народу ще більше, і я ніде не бачив патрулів
в ужгороді не був но львів іванофранківськ чернівці київ запоріжжя бачив. Київ заповідна зона.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:40

  flyman написав:
  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!

❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект

Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318

афігєть, дайте два

Креативний спосіб...
Оформлення відстрочки, тобто оновити дані, пройти влк і ... готовий боєць одразу після зняття відстрочки за цим критерієм.
Або втрата отієї кавалірки.
