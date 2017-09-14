Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ країни-агресорки РФ Володимир Джабаров звинуватив деяких польських політиків у «русофобії» і пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.
Так російський сенатор відреагував на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського союзникам перехоплювати російські безпілотники і ракети в повітряному просторі України.
«Безпольотна зона над Україною силами НАТО, про яку він говорить, — це питання дуже складне і небезпечне. Хто її буде дотримуватися? Самі країни НАТО?», — написав Джабаров у своєму Telegram-каналі.
Російський політик також назвав Польщу «недружньою країною» щодо РФ і Білорусі і сказав, що низка польських політиків «зовсім втратили страх».
«Якщо Польща продовжить „дивитися на Схід“, звинувачуючи його у всіляких загрозах польській державності, не виключено, що вона знову переживе поділ», — пригрозив він.
Джабаров додав, що в історії Польщі це було вже не раз.
Польщі теж треба прислуховуватися? чи може треба ігнорувати вимоги країни-терориста?..
розділ Польщі в минулому, а допомога розпастися Раші - в майбутньому
