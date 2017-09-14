RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:20

  fox767676 написав: тихі країни, без громадського протистояння- Уругвай та Парагвай

по моєму, в Парагваї (а може Уругваї) колишній президент живе як звичайних гречкосій.

Мабуть, цей
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cj6rzwred46o

Щось воукери не сильно пропіарились на некролозі.
Не той типаж.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Зовсім втратили страх». У Росії пригрозили Польщі «новим поділом» після заклику створити безпольотну зону над Україною
Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з міжнародних справ країни-агресорки РФ Володимир Джабаров звинуватив деяких польських політиків у «русофобії» і пригрозив Польщі втратою територіальної цілісності.

Так російський сенатор відреагував на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського союзникам перехоплювати російські безпілотники і ракети в повітряному просторі України.

«Безпольотна зона над Україною силами НАТО, про яку він говорить, — це питання дуже складне і небезпечне. Хто її буде дотримуватися? Самі країни НАТО?», — написав Джабаров у своєму Telegram-каналі.

Російський політик також назвав Польщу «недружньою країною» щодо РФ і Білорусі і сказав, що низка польських політиків «зовсім втратили страх».

«Якщо Польща продовжить „дивитися на Схід“, звинувачуючи його у всіляких загрозах польській державності, не виключено, що вона знову переживе поділ», — пригрозив він.

Джабаров додав, що в історії Польщі це було вже не раз.
Польщі теж треба прислуховуватися? чи може треба ігнорувати вимоги країни-терориста?..

розділ Польщі в минулому, а допомога розпастися Раші - в майбутньому 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 16 вер, 2025 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:30

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?


Достатньо, не хвилюйтесь.
В Ужгороді народу ще більше, і я ніде не бачив патрулів
в ужгороді не був но львів іванофранківськ чернівці київ запоріжжя бачив. Київ заповідна зона.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:40

  flyman написав:
  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!

❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект

Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318

афігєть, дайте два

Креативний спосіб... Дотягнутися.
Оформлення відстрочки, тобто оновити дані, пройти влк і ... готовий боєць одразу після зняття відстрочки за цим критерієм.
Або втрата частини отієї кавалірки...в якості відкупа.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:54

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
Не було падіння літака. Траєкторія руху літака є загальновідомою. Удару літака об землю(достатнього щоб вбили людей) не було.
Ви абсолютно нічого не знаєте про цю катастрофу, зокрема не знаєте жодних фактів. Який зміст вам щось доказувати? Спочатку ознайомтесь з фактами, потім можна буде обговорювати предметно.
.........
Простите, надоело.
Всё, согласен с выделенным.
Літак закончил полёт в небе. И до сих пор там.

Ні. Якби по факту літак здійснив "посадку в ліс".
Ви реально не розумієте різницю між посадкою і падінням чи прикидаєтесь дурачком?
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 14:58

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:Фортеця тру арійців на кордоні Мордору, ну в роки юного Корчинського було романтично помріяти. А можна без мене?
А если введут демографическую повинность - каждой крепостной спартаночке до 30 родить 3 и более? :D
Нічого смішного.
З деякого часу я впевнений, що в Україні можливо будь-що.
Будь-які проекти...
В тому що можливі будь-які варіанти - і я впевнений...
Але є й розбіжність
Ймовірність ПОГАНОГО варіанту для людини - тим вища , чим менше повноважень людина залишила собі на реалізацію цього проекту і чим більше повноважень для реалізації людина делегувала комусь.
От і виходить
той хто молиться на прихід правильного можновладця - ризикує на кілька порядків більше отримати ... в задницю , ніж той хто САМ приймає рішення що і куди...
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:03

  fox767676 написав:А каким образом недвижимость привязана к гражданству ?
Может я чего-то не знаю, но не первый раз такое встречаю
Розмірами оподаткування при відчудженні...
Для своїх перший раз в рік - безкоштовно
Для іноземця(читай українця з італійським паспортом, якому рідна мама це житло заповіла) спроба продати відразу нагне кишеню..
ПС
А ввести Закон щоб нагинала не в 15% а в 70% - як два пальці об асфальт...
ППС
навіть більше
Якщо в тебе є житло яке ти отримав маючи Український паспорт , але ти відмовився від громадянства і отримав інший - також підлягає підвищеному оподаткуванню
І як родзинка на тортик
Якби в Криму , власники російських паспортів сплачували за своє житло комуналку по світовим тарифам... то якось би так дивно вийшло , що моряк російського флоту після виходу на пенсію відразу б згадував що він українець.
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:06

Нардеп від "Слуги народу" заговорив про завершення каденції Верховної Ради IX скликання 8)



Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Чорний вважає, що діяльність Верховної Ради IX скликання добігає кінця, і до завершення її роботи — одна, максимум дві сесії.

За його словами, відлік пішов на тижні, однак народний обранець не виключає, що може помилятися. Про це він написав у себе в Facebook.

"Уже наступного року, ймовірно, у країни буде новий склад парламенту. І це тісно переплітається з питанням завершення війни. Саме тому сьогодні ми очікуємо від Президента Зеленського чітких настанов та орієнтирів. Бо час, що залишився цій Раді, має бути використаний якісно і продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави", — ідеться в публікації.
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:08

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Якщо виходити з твоєї фантазії що Україна створилась одномоментно в момент вибору між Порошенком і Зеленським - то ти правий.
Пересічний НІЧОГО перевірити не може...
Якщо ж припустити що Держава створюється десячтками( а то й сотнями років) , населенням яке проживає на цих територіях ( або мігрувало з інших) тисячами років - то виявляється що ПЕРЕСІЧНИЙ на власному досвіді ВИЗНАЧАВ що ДЛЯ НЬОГО краще...
І от ці визначення , які описали ще класики совка
Низи не можуть-верхи не хочуть

НИЗИ також приймають участь у вирішенні СВОЇХ проблем

Варіанти цих вирішень - багатогранні...
Від створення Держави під себе ( переселенці з кольтами знищили місцевих мешканців і СТВОРИЛИ найдемократичнішу Державу світу... правда створювали сотні років)
До модернізації себе ПІД Державу( СРСР , Китай)

Тому

Такому як я-не потрібні ОБМЕЖЕННЯ через Державу
Такий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я...
От ця різниця і приводить до того , що в ПЕРШУ чергу-обмежують тих хто СЛАБІШИЙ (тебе) а тільки потім беруться за сильніших..
От і виходить
Ти повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ...
а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим.
А те що що таке ЩАСТЯ
в можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.
Лікуй комплекси, чудік.

І нагадую гвіздок: оті корейці з реформами за 20 років дійшли до рівня Самсунги-Хюндаї. Ще й з рівня підлоги...
А ти з Ко за 30+ років без обмежень і без реформ дійшов до рівня курі-зерно-махазин. Ще й з рівня космос-авіабудування.
Гвіздок закручений шуруповертом тримає гірше ніж шуруп забитий молотком... ТМ Народна Мудрість(с)
Економічні знання корейського селянина разів в 100 перевищували економічні знання совкового інженера космонавтики...
Тому
Коли в Кореї почались ЕКОНОМІЧНІ перетворення - кореєць знав з діда/прадіда як торгувати і від чого залежить нарощування капіталу
а совковий інженер ?
Тому й виходить
Ти ніби вищий у військовому званні... і можливо навіть краще розбираєшся в армійських законах/правилах..
Але ти не дотягуєш навіть до економічних знань мого продавця який стоїть за прилавком 20 років.

Це тобі хоч зрозуміло?
budivelnik
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:17

  fox767676 написав:
  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!
❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект
Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57318
норрмально
Не пройде так само як не пройшло економічне бронювання...
Це ж раз плюнути - здав свою , зняв якусь... і вуа-ля втратив якихось 15000-30000
А якщо здавати в оренду в селі.... то тут взагалі рай, за 10000доларів можна дві хати купити....
budivelnik
