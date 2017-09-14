budivelnik написав:

Якщо виходити з твоєї фантазії що Україна створилась одномоментно в момент вибору між Порошенком і Зеленським - то ти правий.Пересічний НІЧОГО перевірити не може...Якщо ж припустити що Держава створюється десячтками( а то й сотнями років) , населенням яке проживає на цих територіях ( або мігрувало з інших) тисячами років - то виявляється що ПЕРЕСІЧНИЙ на власному досвіді ВИЗНАЧАВ що ДЛЯ НЬОГО краще...І от ці визначення , які описали ще класики совкаНизи не можуть-верхи не хочутьНИЗИ також приймають участь у вирішенні СВОЇХ проблемВаріанти цих вирішень - багатогранні...Від створення Держави під себе ( переселенці з кольтами знищили місцевих мешканців і СТВОРИЛИ найдемократичнішу Державу світу... правда створювали сотні років)До модернізації себе ПІД Державу( СРСР , Китай)ТомуТакому як я-не потрібні ОБМЕЖЕННЯ через ДержавуТакий як ти ВИМАГАЄ обмежити таких як я...От ця різниця і приводить до того , що в ПЕРШУ чергу-обмежують тих хто СЛАБІШИЙ (тебе) а тільки потім беруться за сильніших..От і виходитьТи повинен ГЛОТКУ ДЕРТИ за МЕНЕ...а ти ДРЕШ ПРОТИ СЕБЕ, розповідаючи що ТІЛЬКИ МОЖНОВЛАДЦІ ( а не ти) можуть зробити тебе щасливим.А те що що таке ЩАСТЯв можновладців і в тебе можуть відрізнятись - до тебе внаслідок куцого власного досвіду реального життя - й не доходить.