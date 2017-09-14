RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15152151531515415155>
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За твоїми ж критеріями оцінювання:
В тебе власна Польща, то й ринок хороший.
Хтось вимушений був гастером, то й ринок паганий.
Що там про дурня , який не зрозуміє то збреше?
1 Варіант поганого ринку в якому є люди з власними досягненнями -скільки завгодно
2 Варіанту коли людям(усім) добре -а ринку погано- я не знаю
Може ти знайдеш ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27021
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:50

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І знов тупенький єралашик про економічне змагання суто гравця по збільшенню капіталу з тими, хто грав в іншу гру.
Кумедний та дурний...
Ти сову на глобус не натягуй
Тупим є художник який металургу розповідає як правильно лити сталь
А коли БЮДЖЕТНИК(паразит на здоровому тілі економіки) розповідає Економічно успішному як треба було працювати...
це якраз і показує рівень мозкової діяльності військового мирного часу.

Єралашик побудований на брехні - підміні предмету.
Я не розповідаю тобі, як треба було працювати (тобі).
Ні слова.

Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Бо результати їх не успішні (кури-зерно... і ти з магазином...).
На противагу успішним результатам можновладців-управлінців-регуляторів Кореї.
detroytred
 
Повідомлень: 25552
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:52

  budivelnik написав:
  detroytred написав:За твоїми ж критеріями оцінювання:
В тебе власна Польща, то й ринок хороший.
Хтось вимушений був гастером, то й ринок паганий.
Що там про дурня , який не зрозуміє то збреше?
1 Варіант поганого ринку в якому є люди з власними досягненнями -скільки завгодно
2 Варіанту коли людям(усім) добре -а ринку погано- я не знаю
Може ти знайдеш ?

Про те і мова, що не усім.
Що власна Польща в тебе, а не в усіх.

Ти хоч розумієш про що мова чи ото як з відсотками старлеїв тупиш?((
detroytred
 
Повідомлень: 25552
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:57

  budivelnik написав:А поки фантазер дро..ь на умови які обовязково повинні створити можновладців- простий приклад
Є освіта
Можновладці створили умови по яким
а - є програма для кожного року навчання,
б - є місця навчання
в - є вчителі які знають кого коли і де вчити
г - є учні які знають де коли і що їх будуть вчити...

От тільки проблема
Умови створені для всіх ОДНАКОВІ... а на виході Будівельників 5% і фантазерів 95%..
З чого б це? Хто винуватий?

За 15+ років пояснень ти так і не допетрив, що виходів два:
- або сприятливі умови для середняків (тобто більшості). Тобто ще кращіумови необхідно робити;
- або оті 5% настільки потужні, що витягують усіх інших (середняків, більшість). Як ото Боїнги-БМВ витягують.

Але ти і Ко (якщо можновладців-управлінців-регуляторів до цих 5% включити) витягли тільки себе...
Бо спотужнічали лише на курі-зерно-махазин.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 16 вер, 2025 15:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25552
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем?
В тебе є досвід?
Ти чогось досяг в царині Державного управління?
Може хоч якийсь економічний заклад закінчив?
Ні
Підсумовуємо
Економічної освіти -нема
Досвіду заробляння грошей - нема
Досвіду роботи в державних структурах - нема...

То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.

ПС
Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27021
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2989 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:59

Ахтунг, Польщу бомбить НАТО

У Польщі дах будинка розвалив не дрон, а ракета з винищувача, — Rzeczpospolita
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 16 вер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем?
В тебе є досвід?
Ти чогось досяг в царині Державного управління?
Може хоч якийсь економічний заклад закінчив?
Ні
Підсумовуємо
Економічної освіти -нема
Досвіду заробляння грошей - нема
Досвіду роботи в державних структурах - нема...

То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.

ПС
Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....

Є така річ, як навчання та реал за віконцем.
Навчання показує, що можновладці-управлінці-регулятори реформують країни та через це отримують результат в країні.
Реал за віконцем показує, що наші можновладці-управлінці-регулятори дали отой... результат.

Ну і навіть знань зі школи цілком достатньо, щоб угледіти на чому ти будуєш оті свої єралашики.
detroytred
 
Повідомлень: 25552
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:04

  whois2010 написав:
  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!
❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект
Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.
хто сміявся з Флаєвих кавалєрок?

прийдеться панове ухилянти, переписувати майно назад з дружини/мами/тещі на себе
Letusrock
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:07

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?

Авжеж нема. Чоловіка колєжанки забрали 1 серпня. Зупинили маршрутку і всіх перевіряли. В нього ВЛК не було пройдено. Зараз у новій бригаді, яка ще комплектується.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5852
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:09

  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5852
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15152151531515415155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125367
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 993302
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.