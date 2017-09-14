|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:17
fler написав: fox767676 написав:
Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
Якщо ви про Трампа, то проблеми,якщо піде, будуть у його недоброзичливців, бо на заміну прийде Венс.
Єралашик, як детройт любить
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 16 вер, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
- Повідомлень: 4238
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:19
fox767676 написав:
бо на заміну прийде Венс.
Ще й на 8 років..
Як подейкують.
detroytred
- Повідомлень: 25552
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:26
fox767676 написав: fler написав: fox767676 написав:
Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи
А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
Якщо ви про Трампа, то проблеми,якщо піде, будуть у його недоброзичливців, бо на заміну прийде Венс.
Єралашик, як детройт любить
Вęся
flyman
- Повідомлень: 40818
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2856 раз.
