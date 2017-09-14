RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1515215153151541515515156>
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 15:59

Ахтунг, Польщу бомбить НАТО

У Польщі дах будинка розвалив не дрон, а ракета з винищувача, — Rzeczpospolita
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 16 вер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:03

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Предметом було, як треба працювати можновладцям-управлінцям-регуляторам.
Ти працював можновладцем?
В тебе є досвід?
Ти чогось досяг в царині Державного управління?
Може хоч якийсь економічний заклад закінчив?
Ні
Підсумовуємо
Економічної освіти -нема
Досвіду заробляння грошей - нема
Досвіду роботи в державних структурах - нема...

То на якій підставі ти вирішив що ти розумніший двірника Каб Міну? Той хоч деколи підмітав за міністрами . а ти й цього не робив.

ПС
Боронь Нас Боже від прожектерів, які все знають , але нічого ще до кінця не довели....

Є така річ, як навчання та реал за віконцем.
Навчання показує, що можновладці-управлінці-регулятори реформують країни та через це отримують результат в країні.
Реал за віконцем показує, що наші можновладці-управлінці-регулятори дали отой... результат.
detroytred
 
Повідомлень: 25551
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:04

  whois2010 написав:
  Xenon написав::mrgreen:
кто готов - выходи стройсь!
❗️Пропонується відстрочка для власників нерухомості які поселили у себе ВПО, – законопроект
Необхідно мати заяву від двох осіб зі статусом ВПО про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання.
хто сміявся з Флаєвих кавалєрок?

прийдеться панове ухилянти, переписувати майно назад з дружини/мами/тещі на себе
Letusrock
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:07

  Banderlog написав:
  buratinyo написав:
Только приехал из Киева. Народу - яблоку негде упасть.

отут і питання чого в києві бусифікаторів нема?

Авжеж нема. Чоловіка колєжанки забрали 1 серпня. Зупинили маршрутку і всіх перевіряли. В нього ВЛК не було пройдено. Зараз у новій бригаді, яка ще комплектується.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5852
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:09

  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5852
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:17

  fler написав:
  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?


Якщо ви про Трампа, то проблеми,якщо піде, будуть у його недоброзичливців, бо на заміну прийде Венс.
Єралашик, як детройт любить
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 16 вер, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4237
З нами з: 13.06.20
Подякував: 402 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:19

  fox767676 написав:бо на заміну прийде Венс.

Ще й на 8 років..
Як подейкують.
detroytred
 
Повідомлень: 25551
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:26

  fox767676 написав:
  fler написав:
  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

А шо там Хазяїн? ОБС каже, що в нього якісь проблеми. Хто в темі?


Якщо ви про Трампа, то проблеми,якщо піде, будуть у його недоброзичливців, бо на заміну прийде Венс.
Єралашик, як детройт любить

Вęся
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40817
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:33

наша пісня гарна й нова...

❗️Зеленському доведеться укласти угоду, – Трамп.
Xenon
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 16:34

  fox767676 написав:Мілей програв вибори
Шах і мат, панове монетаристи

Народ не розрізняє монетаристів і кейнсіанців. Народ хоче добре жити, а все решта йому фіолетово.

Добре бути кейнсіанцем, коли у тебе багата і стабільна держава. Друкуй гроші - отримуй попит - всім добре. Особливо добре США, їх інфляція йде в інші країни. А ось бідним(і не стабільним) країнам не дуже добре - друкуєш забагато - отримуй інфляцію 100+%.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6735
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1515215153151541515515156>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125419
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310620
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 993401
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.