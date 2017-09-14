RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15154151551515615157
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 19:57

  flyman написав:
  ЛАД написав:Яка інформація?
Уточните.

А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.

Це як в інвестиціях: закриваєш позицію, фіксуєш лося, і вперед в майбутнє далі.

Понятно.
Как раз чуть выше этого вашего поста Xenon привёл результаты соцопроса.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36154
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 20:07

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Яка інформація?
Уточните.

А на плохой выход все (большинство) не хотят/боятся соглашаться.

Це як в інвестиціях: закриваєш позицію, фіксуєш лося, і вперед в майбутнє далі.

Понятно.
Как раз чуть выше этого вашего поста Xenon привёл результаты соцопроса.

Кгм))

Так треба визначитися з чим порівнювати.
Бо одні порівнюють з лосем (тобто втратою в бізнесі)
Інші - з згвалтуванням...

Мабуть всоте повторюсь: поки офіційно не буде визначено (а ще краще й сприйнято суспільством) що понад усе, то це все поки шпектакль...
Де коли зручно оперують одним, коли незручно - другим.

Або за гроші..., або по любові...
За гроші і по любові теж можна)), але це все рівно означає -- якщо скінчаться гроші (чи всі гроші на справу), то по любові залишиться-то!
Але((( не залишається...тобто в реалі, виходить, що за гроші-то.
І це треба визнати і перестати ломати комедію. І з цього приймати рішення.
detroytred
 
Повідомлень: 25553
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 20:22

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Разницу между выборами и принятием законов не видите?
Если вы выборы называете "прямой демократией", то это во всех странах.
От того, что непальцы организовали выборы в "группе страны" в Дискорде, они не стали "прямее".

Я там чуть выше писал: они постулировали в самом начале, что не будет "прослоек" - министров/правительств/парламентов/... - будет сплошное народное управление и всеобщее счастье.
Но, как я написал - все, расходимся - эксперимент закончился.

А это как? Практически?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36154
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 21:12

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Banderlog, это как раз тот ответ, которого я и ожидал. :)
Поэтому и написал:

особо не бачу смислу його разоблачати як і арестовича.
Для мене це говоряща голова. Взагалі ці блогери, активісти і медійні волонтьори... це і є іпсо, спосіб гадить нам в мозги.
Все блогеры говорящие головы.
Просто у некоторых из них больше информации. Послушав, можно сделать какие-то выводы. И среди них попадаются умные. Тоже не мешает послушать.
Конечно, всё надо фильтровать.
Но даже из советских газет можно было получить довольно много информации.

але ви чомусь не слухаєте розумних. бо ваші погляди розумні люди не поділяють 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9815
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 21:21

  ЛАД написав:Shaman, рекомендую послушать Арти Грина в посте greenozon viewtopic.php?p=5890516#p5890516.
Хотя бы с 2:22 по 13:11.
Там, в частности и о том, что РФ долго не выдержит.
Интересно, что вы скажете. Тоже обвините его в преклонении перед РФ и пр.?
...

послухав. але на майбутнє - слухати 1.5 години незрозуміло кого - таке собі задоволення. та й часу немає.

МОЇ висновки. про Рашу - ще раз поясню свою позицію. коли я кажу про виснаження Раші, це не означає, що я очікую, що вона взагалі не зможе воювати. але вже зараз шкода для Раші набагато більша, ніж її здобутки на війні. й в якийсь момент це вже стане очевидним для багатьох. один з варіантів - ми зупинимо, або ще сповільнимо їх наступ.

про цього Арті Гріна - декілька раз прозвучало про його джерела. які джерела? він в армії 20 років? чи воює з 2014? немає в нього няких джерел, він й не в Україні знаходиться. й він - ні Притула, ні Чмут, ні Стерненко, ні Берлінська, ні Бутусов - ці люди які постійно спілкуються з широкими колом й військових, й чиновників. в них можуть бути джерела, а цей Грін лише надуває щоки.

ви тут розкидаєтесь про лозунги - а ви не бачите, що він лозунгами й розмовляє. Залужний потенційна маріонетка та таке інше. в усіх нас перед очима приклад, як начі в 2019 обрали маріонетку, а де тепер маріонетка, а де ляльковод? ;)

ніяких розумних думок не почув. на чий млин ллє воду - не зрозумів 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 16 вер, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9815
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 21:31

  Shaman написав:ви тут розкидаєтесь про лозунги - а ви не бачите, що віг=н лозунгами й розмовляє. Залужний потенційна маріонетка та таке інше.


Лозунги від ЛАДа - то правильные лозунги, идейно выдержанные, классово верные )

От думки інших - то не думки, то "лозунги"

PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну

PPS. Воно так завжди, хто звинувачує інших в "лозунгах", сам ... окрім лозунгів, своїх думок не має, від слова - взагалі
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 22:07

Успіх

Долярчик, вийди вже в реальне життя, а не в ШІ-сгенеровану дійсність

Не бзди, реальне життя існує ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 22:13

Золото рекордно подорожчало (навряд чи колись було, щоб воно було майже втричі дорожче платини), а європейська фонда валиться (при тому, що американська зростає). Вже вирішено, що путлер нападатиме на Польщу і Балтику?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22719
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 15154151551515615157
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125553
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 310792
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 993773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.