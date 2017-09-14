RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 10:19

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну

так ти може оперуй не емоціями (як осибисна неприязнь до опонента) а фактами? Є багато іконографік по різним критеріям які підтверджують що Україна найбідніша країна Європи. А якщо обчислювати питомі показники по відношенню до природніх ресурсів (!) то ми не просто "лідируємо" (знизу) а на порядок випереджаємо конкурентів.
Звісно якщо рахувати суми хабарів в кеші чи відкатів по держ.закупівлях то ми в топі
В 2024 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо показників ВВП на душу населення в країнах Європи. Згідно з дослідженням, найбагатшою країною Європи та світу за рівнем ВВП на душу населення став Люксембург з показником 131 тис. доларів у 2024 році. Наступні позиції розподілили Ірландія та Швейцарія з результатами у понад 100 тис доларів. В цьому рейтингу Україна займає останнє місце з показником 5,6 тис доларів на душу населення у 2024 році.

не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя? ;)

"как пираты повлияли на глобальное потепление" (с) :lol:
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3 ... iraxA.jpeg
