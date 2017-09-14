pesikot написав:PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну
так ти може оперуй не емоціями (як осибисна неприязнь до опонента) а фактами? Є багато іконографік по різним критеріям які підтверджують що Україна найбідніша країна Європи. А якщо обчислювати питомі показники по відношенню до природніх ресурсів (!) то ми не просто "лідируємо" (знизу) а на порядок випереджаємо конкурентів. Звісно якщо рахувати суми хабарів в кеші чи відкатів по держ.закупівлях то ми в топі
В 2024 році Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані щодо показників ВВП на душу населення в країнах Європи. Згідно з дослідженням, найбагатшою країною Європи та світу за рівнем ВВП на душу населення став Люксембург з показником 131 тис. доларів у 2024 році. Наступні позиції розподілили Ірландія та Швейцарія з результатами у понад 100 тис доларів. В цьому рейтингу Україна займає останнє місце з показником 5,6 тис доларів на душу населення у 2024 році.
не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя?
ЛАД написав:У вас есть другие источноки? И другие сведения?
Кількість добровольців
А это разные вещи. У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши. Правда, сейчас уже начали соглашаться на рпв по лбс.
ЛАД написав:У вас есть другие источноки? И другие сведения?
Кількість добровольців
А это разные вещи. У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши. Правда, сейчас уже начали соглашаться на рпв по лбс.
черговий наклеп? коли відповідати за слова будемо?.. а, ЛАД?
чи може треба закривати свої виступи про об'єктивність, розумні думки та інше? бо поки що лише робиш те саме, проти чого агітуєш - класична ситуація демагога, аргументів немає, лише особисті накиди на інших.
назви хоч одну людину, хто ухиляється, але проти поступок? всі ухилянти двома руками за здатися - тут й зараз...
ЛАД написав:У вас есть другие источноки? И другие сведения?
Кількість добровольців
А это разные вещи. У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.
Ну так: "языком молоть - не мешки ворочать" (с) Но там правильнее написать: "много людей, которые от службы _освобождены_ И при этом против любых уступок врагу". Как раз среди тех, кто "и от армии всячески уклоняются" - процент нэзламныков пониже должен быть (как мне кажется) - потому как они понимают риски подхода "до останньои вэрбы"...
ЛАД написав: А это разные вещи. У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.
Ну так: "языком молоть - не мешки ворочать" (с) Но там правильнее написать: "много людей, которые от службы _освобождены_ И при этом против любых уступок врагу". Как раз среди тех, кто "и от армии всячески уклоняются" - процент нэзламныков пониже должен быть (как мне кажется) - потому как они понимают риски подхода "до останньои вэрбы"...
а голосніше всіх волають бігунці - напевне в них найбільші ризики вони вже маршрут до Португалії прокладають. все вже придумали до вас - читайте Ремарка