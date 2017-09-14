RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 12:10

  _hunter написав:хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.

Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны :wink:[/quote]
Легко. Финлядния не была окупирована, в хельсинках не сидело КГБ, влияние было ограничено требованиями политического нейтралитета. страны пигс, были отбитыми и до ЕС. Самая хорошая лакмусовая бумажка это таки Германия, которая прямо была поделена на две зоны влияния.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 12:37

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.
Правда, сейчас уже начали соглашаться на рпв по лбс.

черговий наклеп? коли відповідати за слова будемо?.. а, ЛАД?
.........
Это из серии: "На воре и шапка горит"?
Я, вроде, не называл вас.

Я вполне верю, что вы не уклоняетесь от армии. Но и пока не на фронте. А как известно, место сидения определяет точку зрения. Или, "по-научному", бытие определяет сознание.

Что касается "против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши", так вы, вроде, не далее, чем вчера, отрицали, что вы прогнозируете нашу победу на основании того, что "Раша скоро развалится".
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 12:42

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.

Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны :wink:

Легко. Финлядния не была окупирована, в хельсинках не сидело КГБ, влияние было ограничено требованиями политического нейтралитета. страны пигс, были отбитыми и до ЕС. Самая хорошая лакмусовая бумажка это таки Германия, которая прямо была поделена на две зоны влияния.
Финляндия до войны была достаточно отсталой страной.
Германия всего лишь пример и ещё одно доказательство того, что США были значительно богаче, чем СССР. Так с этим, вроде, никто и не спорит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 вер, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 12:46

Екс-командир полку «Азов» Максим Жорін обурений тим, що в Україну масово завозять на роботу мігрантів. Він повідомив, що це неправильно стосовно військових: 8)

Завозити зараз мігрантів -
максимально неправильно з будь-
якої точки зору. А в першу чергу по відношенню до українців, які зараз воюють. Поки наші громадяни на фронті, до них додому привозять іноземців, які
очевидно будуть впроваджувати
свої порядки, а не асимілюватись.

Водночас сержант запасу ППО Микита Бак упевнений, що обурюватися потрібно на ВП та Андрія Єрмака, який, за словами військового, використовує армію як «медійний щит»
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:Екс-командир полку «Азов» Максим Жорін обурений тим, що в Україну масово завозять на роботу мігрантів. Він повідомив, що це неправильно стосовно військових:

Завозити зараз мігрантів -
максимально неправильно з будь-
якої точки зору. А в першу чергу по відношенню до українців, які зараз воюють. Поки наші громадяни на фронті, до них додому привозять іноземців, які
очевидно будуть впроваджувати
свої порядки, а не асимілюватись.


странный чувак
он первый кричал против экономического бронирования, "все на фронт"
ну так бизнес либо мобилизирован в зсу либо закрылся\в подполье\выехал
а кто-то в тылу должен функционировать
вся беда Украины в том, что слова ришучих инфантилов, не отдающих отчет о последствиях, принимают как руководство к действию
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 17 вер, 2025 13:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:06

Генерал СВР: ОШ і ЯЗ 2026

Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:08

  flyman написав:

каракалпак тот видимо верит, иначе чего на другой конец света в глухомань побежал
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:09

завіз аріїв пасіонаріїв з субконтиненту

  jump написав:Екс-командир полку «Азов» Максим Жорін обурений тим, що в Україну масово завозять на роботу мігрантів. Він повідомив, що це неправильно стосовно військових: 8)

Завозити зараз мігрантів -
максимально неправильно з будь-
якої точки зору. А в першу чергу по відношенню до українців, які зараз воюють. Поки наші громадяни на фронті, до них додому привозять іноземців, які
очевидно будуть впроваджувати
свої порядки, а не асимілюватись.

Водночас сержант запасу ППО Микита Бак упевнений, що обурюватися потрібно на ВП та Андрія Єрмака, який, за словами військового, використовує армію як «медійний щит»

та нормас, все буде Бангладеш, а там і до непальської революції недалеко,
а потім вжух, експансія на Мск
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:27

"Ми досягнули межі своїх можливостей": голова Бюджетного комітету про збільшення видатків на оборону :lol:
https://epravda.com.ua/finances/mi-dosy ... nu-811725/

Відтак, за її словами, уряд обмежений в можливостях підвищувати військові видатки, зокрема для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, адже економіка просто не здатна згенерувати необхідний обсяг податкових зборів. 8)
https://epravda.com.ua/finances/mi-dosy ... nu-811725/

Справа про овочерізки для укриттів: обвинувачена виїхала в Туреччину, прокуратура просить про розшук :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531251/
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:29

Все для фронта

  jump написав:"Ми досягнули межі своїх можливостей": голова Бюджетного комітету про збільшення видатків на оборону :lol:
https://epravda.com.ua/finances/mi-dosy ... nu-811725/

Відтак, за її словами, уряд обмежений в можливостях підвищувати військові видатки, зокрема для підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, адже економіка просто не здатна згенерувати необхідний обсяг податкових зборів. 8)
https://epravda.com.ua/finances/mi-dosy ... nu-811725/

Справа про овочерізки для укриттів: обвинувачена виїхала в Туреччину, прокуратура просить про розшук :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531251/

Все для фронту. Все для перемоги. Карфаген має бути зруйнований.
