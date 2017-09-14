RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:31

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но даже из советских газет можно было получить довольно много информации.

Ви жили в умовах дефіциту інформації. А зараз поток такий що її не можливо обробити і нова вимиває попередню. Не бачу в нього інформованості, а на кого працює хз не то юля не то кулявлоба.
Не могу спорить насчёт его информированности.
Но если человек постоянно занимается вопросами войны и перелопачивает имеющуюся хотя бы в открытом доступе информацию, он уже будет более информирован, чем любой пересичный. А то, что он на кого-то работает, только увеличивает доступную ему информацию. Его наниматели что-то ему сливают.
Но, вообще, я рекомендовал к прослушиванию первый раздел: "Що потрібно для перемоги", - с 2:22 по 13:11.
Не знаю, действительно ли США запретили уничтожение росс. группировки на правом берег под Херсоном. И не знаю ничего об истории с 1-ой танковой армией под Харьковом. Но как удалось РФ вывести войска в короткие сроки с правого берега практически без потерь (это не росс. пропаганда, это признавали и наши) в условиях разрушенных мостов и при нашей возможности обстреливать мосты и переправы, не очень понятно. И, действительно, как минимум, вызывает серьёзные вопросы. Жаль, что freeze перестал писать. Всё остальное в этом отрывке явно справедливо.

Shaman, я не заставлял вас слушать 1,5 часа, хотя я слушал на скорости 1,75 (а порой и 2). Тоже много, но заметно меньше. Я рекомендовал только 11 мин.
И замечу, что ссылку на это видео выложил greenozon (пост viewtopic.php?p=5890516#p5890516). Он явно не мой, а, скорее, ваш сторонник.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 вер, 2025 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:39

  flyman написав:Все для фронту. Все для перемоги. Карфаген має бути зруйнований.


На "Єдиний марафон" у Держбюджеті-2026 заклали понад 1,5 млрд грн
близько 80 млн грн було виділено на телеканал "Рада". :P

"Там відправлять як завжди з бюджету "Іномовлення" під сотню мільйонів на "КіноКіт" повʼязаний з Міндічем" :lol:
https://censor.net/ua/news/3574559/skil ... 2026-rotsi

"Всі президенти разом не зробили стільки, скільки маленький Зеленський" - "слуга народу" Богуцька :lol:
"Але вже відчутно, як багатьом депутатам свербить. Причому переважної кількості багатьох свербить ще з 19 року. Вони вважають, що Зеленський став Президентом несправедливо. Більш того, це несправедливо саме зараз, коли Україну поважають в усьому Світі. "А на этом месте должен был быть я!", - впевнена "слуга народу".

"Треба більше поваги до людини, яка робить стільки, скільки не зробив не те щоб хтось з попередників, а більше, ніж вони всі разом зробили сумарно. Тобто - Кравчук, Кучма, Ющенко, Януко..(вибачте), ПОRoshenKo... - всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький Зеленський", - переконує Богуцька.

Вона зауважила, що депутати підуть і їх ніхто вже через рік не згадає, а президент залишиться в Історії.

"І треба цінити, що це саме НАШ Президент. Він нас привів в політику, а ми йому маємо допомогти зробити Україну Сильною, Вільною, Незалежною. Тому маємо працювати стільки скільки зможемо, а потім - стільки, скільки треба.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:40

  detroytred написав:
  whois2010 написав:
Як резюме скажу таке. Наша влада не перестає працювати по принципу амеби, реагує тільки коли її штрикають - по іншому не вміє.

Я це формулюю - виконують свої посадові (функціональні) обов'язки по мінімуму.
Штрички - це дії, які вимушують їх піднімати рівень трохи вище, ніж отой мінімум.
.....

В данном случае, о котором написал whois2010 (точнее, кто-то, кого он процитировал). не совсем так. Выбор "ракеты или БПЛА" достаточно сложная задача. А и на то, и на другое, как говорится в цитате, денег не хватает. А ЮПЛА значительно дешевле и производство значительно проще. РФ сегодня тоже намного больше применяет шахеды, чем ракеты, хотя производство ракет у них налажено ещё до войны.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:40

ДумайТЕ!©

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Letusrock написав:"перемога по Дніпру"
Ще трохи, і будемо казати - "та хоч би вже так..."
Бо переговорні позиції "покращуються" щодня >>>

й де ти в цьому відео побачив підстави про перемовини по Дніпру? аби накинути?

Я просто побачив(і це вже в декількох останніх відео цього автора), що в "колишньому" моєму напрямку на Марсі, вже бої точаться на краю села, де при мені був відносно глибокий тил і ми, майже на кожне день народження побратимів-марсіан смажили шашлики!
А тепер там можна і самому підсмажитись :evil:

Тож просте риторичне питання - фронт рухається ВІД Дніпра, чи ДО нього?

Отож!
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:41

  ЛАД написав:Но, вообще, я рекомендовал к прослушиванию первый раздел: "Що потрібно для перемоги", - с 2:22 по 13:11.
) послухаю. Вчора я міг тільки читати.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:44

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:Не стоит бред называть теорией.

Shaman сильно плачет, если его выссказывания называют бредом - я решил культурно перефразировать...

ось двоє, в яких з аргументів лише накиди на опонента, але пафосу в обох вище голови :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
не бачите чіткої кореляції - чим далі від Раші, тим вищий рівень життя? ;)

"как пираты повлияли на глобальное потепление" (с)
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:3 ... iraxA.jpeg

хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.

Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? И фины - с другой стороны [/quote]
а тепер більш детально. по-перше, зауваження було напівжартівливе, але декого відразу сіпає, коли Раші зачіпають 8)

Німеччину та Польщу пропустив, тут нема чого сперечатися. по твоєму Pigs - це вже більш по вісі Північ-Південь - теж можна розмовляти, чого так. але давайте тоді порівняємо - Греція та Болгарія - де краще? або фіни проти Швеції та Норвегії? до того ж, й фіни, й греки довгий час були без власної держави - але як тільки вибралися з-під уламків імперій - досягли певного рівня, бо не гралися в соціалізм.

а Іспанія - цікавий приклад великої імперії, яка здулася. й Раша колись такою стане - це в кращому випадку...

тому загалом мій приклад коректний- але хтось хоче через дрібниці сперечатися. 8) працюй Моська далі :lol:
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:56

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но даже из советских газет можно было получить довольно много информации.

Ви жили в умовах дефіциту інформації. А зараз поток такий що її не можливо обробити і нова вимиває попередню. Не бачу в нього інформованості, а на кого працює хз не то юля не то кулявлоба.
Не могу спорить насчёт его информированности.
Но если человек постоянно занимается вопросами войны и перелопачивает имеющуюся хотя бы в открытом доступе информацию, он уже будет более информирован, чем любой пересичный. А то, что он на кого-то работает, только увеличивает доступную ему информацию. Его наниматели что-то ему сливают.
Но, вообще, я рекомендовал к прослушиванию первый раздел: "Що потрібно для перемоги", - с 2:22 по 13:11.
Не знаю, действительно ли США запретили уничтожение росс. группировки на правом берег под Херсоном. И не знаю ничего об истории с 1-ой танковой армией под Харьковом. Но как удалось РФ вывести войска в короткие сроки с правого берега практически без потерь (это не росс. пропаганда, это признавали и наши) в условиях разрушенных мостов и при нашей возможности обстреливать мосты и переправы, не очень понятно. И, действительно, как минимум, вызывает серьёзные вопросы. Жаль, что freeze перестал писать. Всё остальное в этом отрывке явно справедливо.

Shaman, я не заставлял вас слушать 1,5 часа, хотя я слушал на скорости 1,75 (а порой и 2). Тоже много, но заметно меньше. Я рекомендовал только 11 мин.
И замечу, что ссылку на это видео выложил greenozon (пост viewtopic.php?p=5890516#p5890516). Он явно не мой, а, скорее, ваш сторонник.

я й забув про цю маячню, що ми не розбили руських, бо США не дозволили - маячня ж. все, що можна, ми досягли - й ми й так багато що звільнили в 2022 році.

Херсон - теж аби накинути? яка була мета - звільнити місто? чи розбити частини? це моє припущення - так, вони змогли відійти, але нам не довелося вести міські бої. ми могли б не дати їм евакуюватися - й який би був стан міста та які втрати, якби вони там оборонялися?

великі втрати - погано, звільнили без втрат - теж погано - тобто й будь-якій ситуації викручуємо на погано? все зрозуміло з такими оцінками.
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:59

  Успіх написав:
  Shaman написав:й де ти в цьому відео побачив підстави про перемовини по Дніпру? аби накинути?

Я просто побачив(і це вже в декількох останніх відео цього автора), що в "колишньому" моєму напрямку на Марсі, вже бої точаться на краю села, де при мені був відносно глибокий тил і ми, майже на кожне день народження побратимів-марсіан смажили шашлики!
А тепер там можна і самому підсмажитись :evil:

Тож просте риторичне питання - фронт рухається ВІД Дніпра, чи ДО нього?

Отож!

фронт поки рухається ДО Дніпра. які втрати ворога? й порахуй, через скільки часу й з якими втратами він теоретично може дійти до Дніпра?.. не можеш порахувати - я тебе дуже прошу, не накидай...
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 14:00

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Но, вообще, я рекомендовал к прослушиванию первый раздел: "Що потрібно для перемоги", - с 2:22 по 13:11.
) послухаю. Вчора я міг тільки читати.

марні витрати часу, якщо об'єктивно ;)
