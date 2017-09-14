ЛАД написав:Но даже из советских газет можно было получить довольно много информации.
Ви жили в умовах дефіциту інформації. А зараз поток такий що її не можливо обробити і нова вимиває попередню. Не бачу в нього інформованості, а на кого працює хз не то юля не то кулявлоба.
Не могу спорить насчёт его информированности. Но если человек постоянно занимается вопросами войны и перелопачивает имеющуюся хотя бы в открытом доступе информацию, он уже будет более информирован, чем любой пересичный. А то, что он на кого-то работает, только увеличивает доступную ему информацию. Его наниматели что-то ему сливают. Но, вообще, я рекомендовал к прослушиванию первый раздел: "Що потрібно для перемоги", - с 2:22 по 13:11. Не знаю, действительно ли США запретили уничтожение росс. группировки на правом берег под Херсоном. И не знаю ничего об истории с 1-ой танковой армией под Харьковом. Но как удалось РФ вывести войска в короткие сроки с правого берега практически без потерь (это не росс. пропаганда, это признавали и наши) в условиях разрушенных мостов и при нашей возможности обстреливать мосты и переправы, не очень понятно. И, действительно, как минимум, вызывает серьёзные вопросы. Жаль, что freeze перестал писать. Всё остальное в этом отрывке явно справедливо.
Shaman, я не заставлял вас слушать 1,5 часа, хотя я слушал на скорости 1,75 (а порой и 2). Тоже много, но заметно меньше. Я рекомендовал только 11 мин. И замечу, что ссылку на это видео выложил greenozon (пост viewtopic.php?p=5890516#p5890516). Он явно не мой, а, скорее, ваш сторонник.
"Всі президенти разом не зробили стільки, скільки маленький Зеленський" - "слуга народу" Богуцька "Але вже відчутно, як багатьом депутатам свербить. Причому переважної кількості багатьох свербить ще з 19 року. Вони вважають, що Зеленський став Президентом несправедливо. Більш того, це несправедливо саме зараз, коли Україну поважають в усьому Світі. "А на этом месте должен был быть я!", - впевнена "слуга народу".
"Треба більше поваги до людини, яка робить стільки, скільки не зробив не те щоб хтось з попередників, а більше, ніж вони всі разом зробили сумарно. Тобто - Кравчук, Кучма, Ющенко, Януко..(вибачте), ПОRoshenKo... - всі вони разом в купі не зробили для України стільки, скільки один маленький Зеленський", - переконує Богуцька.
Вона зауважила, що депутати підуть і їх ніхто вже через рік не згадає, а президент залишиться в Історії.
"І треба цінити, що це саме НАШ Президент. Він нас привів в політику, а ми йому маємо допомогти зробити Україну Сильною, Вільною, Незалежною. Тому маємо працювати стільки скільки зможемо, а потім - стільки, скільки треба.
Як резюме скажу таке. Наша влада не перестає працювати по принципу амеби, реагує тільки коли її штрикають - по іншому не вміє.
Я це формулюю - виконують свої посадові (функціональні) обов'язки по мінімуму. Штрички - це дії, які вимушують їх піднімати рівень трохи вище, ніж отой мінімум. .....
В данном случае, о котором написал whois2010 (точнее, кто-то, кого он процитировал). не совсем так. Выбор "ракеты или БПЛА" достаточно сложная задача. А и на то, и на другое, как говорится в цитате, денег не хватает. А ЮПЛА значительно дешевле и производство значительно проще. РФ сегодня тоже намного больше применяет шахеды, чем ракеты, хотя производство ракет у них налажено ещё до войны.
Ще трохи, і будемо казати - "та хоч би вже так..." Бо переговорні позиції "покращуються" щодня >>>
й де ти в цьому відео побачив підстави про перемовини по Дніпру? аби накинути?
Я просто побачив(і це вже в декількох останніх відео цього автора), що в "колишньому" моєму напрямку на Марсі, вже бої точаться на краю села, де при мені був відносно глибокий тил і ми, майже на кожне день народження побратимів-марсіан смажили шашлики! А тепер там можна і самому підсмажитись
Тож просте риторичне питання - фронт рухається ВІД Дніпра, чи ДО нього?
хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.
Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? И фины - с другой стороны [/quote] а тепер більш детально. по-перше, зауваження було напівжартівливе, але декого відразу сіпає, коли Раші зачіпають
Німеччину та Польщу пропустив, тут нема чого сперечатися. по твоєму Pigs - це вже більш по вісі Північ-Південь - теж можна розмовляти, чого так. але давайте тоді порівняємо - Греція та Болгарія - де краще? або фіни проти Швеції та Норвегії? до того ж, й фіни, й греки довгий час були без власної держави - але як тільки вибралися з-під уламків імперій - досягли певного рівня, бо не гралися в соціалізм.
а Іспанія - цікавий приклад великої імперії, яка здулася. й Раша колись такою стане - це в кращому випадку...
тому загалом мій приклад коректний- але хтось хоче через дрібниці сперечатися. працюй Моська далі
я й забув про цю маячню, що ми не розбили руських, бо США не дозволили - маячня ж. все, що можна, ми досягли - й ми й так багато що звільнили в 2022 році.
Херсон - теж аби накинути? яка була мета - звільнити місто? чи розбити частини? це моє припущення - так, вони змогли відійти, але нам не довелося вести міські бої. ми могли б не дати їм евакуюватися - й який би був стан міста та які втрати, якби вони там оборонялися?
великі втрати - погано, звільнили без втрат - теж погано - тобто й будь-якій ситуації викручуємо на погано? все зрозуміло з такими оцінками.
Shaman написав:й де ти в цьому відео побачив підстави про перемовини по Дніпру? аби накинути?
Я просто побачив(і це вже в декількох останніх відео цього автора), що в "колишньому" моєму напрямку на Марсі, вже бої точаться на краю села, де при мені був відносно глибокий тил і ми, майже на кожне день народження побратимів-марсіан смажили шашлики! А тепер там можна і самому підсмажитись
Тож просте риторичне питання - фронт рухається ВІД Дніпра, чи ДО нього?
Отож!
фронт поки рухається ДО Дніпра. які втрати ворога? й порахуй, через скільки часу й з якими втратами він теоретично може дійти до Дніпра?.. не можеш порахувати - я тебе дуже прошу, не накидай...