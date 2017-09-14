|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:01
хочете розумні оцінки - слухайте
але як тут недавно написали - аргументів проти не знайдуть, почнуть на автора накидати?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1650 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:06
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: _hunter написав:Shaman
хочеш заперечити, що в Європі гірше живуть ті країни, які свого часу були під впливом московитів? це навіть в Німеччині та Польщі помітно.
Как в эту "стройную" теорию Греция (да и все PIGS) вкладывается? 🤔 И фины - с другой стороны
Легко. Финлядния не была окупирована, в хельсинках не сидело КГБ, влияние было ограничено требованиями политического нейтралитета. страны пигс, были отбитыми и до ЕС. Самая хорошая лакмусовая бумажка это таки Германия, которая прямо была поделена на две зоны влияния.
Финляндия до войны была достаточно отсталой страной.
Германия всего лишь пример и ещё одно доказательство того, что США были значительно богаче, чем СССР. Так с этим, вроде, никто и не спорит.
це так хочуть ухилитися від того, що питання не в багатстві США чи срср, а в тому як працювала економіка в різних Німеччинах, оце головне. КНДР на початок був більш розвинений ніж Південні Корея.
но оскільки ЛАД
ПРИНЦИПОВО не хоче визнати, що економічно й безповоротно соціалізм програв - то буде сперечатися до останнього, бо це віра, де докази не потрібні );
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1650 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:13
Підказочка у якому напрямку треба було рухатись Українській політиці.
Нажаль фатально помилково вектор було обрано прямо протилежний, зі ставкою на рустикальні елементи і вірою що всемогутність заходу компенсує всі власні пройоби
Киев, 16 сентября /Синьхуа/ -- С недавних пор на центральной площади украинской деревни Черепин /Черкасская область/, раскинувшейся среди зеленых холмов, возвышается бронзовая статуя командира эскадрильи бомбардировщиков советских военно-воздушных сил Григория Кулишенко. Средства на нее выделило посольство КНР в Украине. Статую дополняет стела из красного мрамора, на которой на трех языках -- китайском, украинском и английском -- высечены имя этого героя и его почетные звания, среди которых "настоящий друг китайского народа".В церемонии открытия статуи, прошедшей в начале сентября, приняли участие посол КНР в Украине Ма Шэнкунь, заместитель главы Черкасской областной государственной администрации Александр Турченяк, родственники Г. Кулишенко, скульптор Вероника Дирова, которая работала над памятником вместе с Николаем Знобой, представители администрации Черепина, а также педагогический коллектив и учащиеся школы им. Г. Кулишенко, которая находится прямо напротив монумента.
Г. Кулишенко родился в Черепине в 1903 году в крестьянской семье. В 1934 году он окончил военно-авиационное училище, а в 1939 году по заданию советского правительства возглавил эскадрилью бомбардировщиков в Китае, сражаясь бок о бок с китайцами против японских захватчиков.
14 октября 1939 года после налета на японский аэродром в Ханькоу самолет Г. Кулишенко был перехвачен противником и получил серьезные повреждения. В небе над уездом Ваньсянь /ныне район Ваньчжоу города Чунцин/ контроль над воздушным судном был потерян. Тогда Г. Кулишенко вместе с другими членами экипажа совершил аварийную посадку на поверхность реки Янцзы, чтобы избежать гибели мирного населения и спасти самолет. Двое товарищей Г. Кулишенко смогли доплыть до берега, однако сам он скончался от полученных ранений. Ему было 36 лет.
В своей речи Ма Шэнкунь напомнил, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Он подчеркнул, что в эту великую победу внесли неоценимый вклад такие интернационалисты, как Г. Кулишенко, о котором в Китае всегда помнят.'
А. Турченяк и другие украинские официальные лица в своих выступлениях отметили, что Г. Кулишенко внес вклад в дело независимости и свободы китайского народа, заслужив уважение последующих поколений.
"То, что Кулишенко по-прежнему пользуется таким уважением и почетом в Китае спустя полвека, наполняет нас, его родственников, огромной гордостью и чувствами", -- сказала, с трудом сдерживая слезы, 68-летняя Мария Игошева -- племянница Г. Кулишенко.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:23
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...........
У нас достаточно много людей, которые служить не хотят и от армии всячески уклоняются, но при этом против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши.
Правда, сейчас уже начали соглашаться на рпв по лбс.
черговий наклеп? коли відповідати за слова будемо?.. а, ЛАД
?
.........
Это из серии: "На воре и шапка горит"?
Я, вроде, не называл вас.
Я вполне верю
, что вы не
уклоняетесь от армии. Но и пока
не на фронте. А как известно, место сидения определяет точку зрения. Или, "по-научному", бытие определяет сознание.
Что касается "против любых уступок врагу и рассчитывают на скорый развал Раши", так вы, вроде, не далее, чем вчера, отрицали, что вы прогнозируете нашу победу на основании того, что "Раша скоро развалится".
це ви просто регулярно накидаєте на проукраїнських форумчан, ще й зневажливо називаючи їх турбопатріотами чи як там. аргументів немає, бо все зрозуміло, тому використовуєте цей накид - а чого не на фронті. дешевий трюк. а людина не на фронті не може оцінити ситуацію? а потім накидаєте чисту брехню - про "останню" вербу. хоча цей вираз лише турбоухилянтів.
й як щодо наклепу - хоч один приклад наведете? чи як завжди поетичне перебільшення, а по-простому - брехня?
й я вже втомився спростовувати вашу брехню - у вашому віці не соромно так нахабно брехати? де я писав про "проти поступок й розвал Раші"? пошук працює - чого ви знову мені приписуєте "отсеьятину"?
а якщо ви не розумієте, про що я пишу - то або спитайте, або не коментуйте...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9833
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 781 раз.
- Подякували: 1650 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:29
fox767676 написав:
Підказочка у якому напрямку треба було рухатись Українській політиці.
Нажаль фатально помилково вектор було обрано прямо протилежний, зі ставкою на рустикальні елементи і вірою що всемогутність заходу компенсує всі власні пройоби
Киев, 16 сентября /Синьхуа/ -- С недавних пор на центральной площади украинской деревни Черепин /Черкасская область/, раскинувшейся среди зеленых холмов, возвышается бронзовая статуя командира эскадрильи бомбардировщиков советских военно-воздушных сил Григория Кулишенко. Средства на нее выделило посольство КНР в Украине. Статую дополняет стела из красного мрамора, на которой на трех языках -- китайском, украинском и английском -- высечены имя этого героя и его почетные звания, среди которых "настоящий друг китайского народа".В церемонии открытия статуи, прошедшей в начале сентября, приняли участие посол КНР в Украине Ма Шэнкунь, заместитель главы Черкасской областной государственной администрации Александр Турченяк, родственники Г. Кулишенко, скульптор Вероника Дирова, которая работала над памятником вместе с Николаем Знобой, представители администрации Черепина, а также педагогический коллектив и учащиеся школы им. Г. Кулишенко, которая находится прямо напротив монумента.
Г. Кулишенко родился в Черепине в 1903 году в крестьянской семье. В 1934 году он окончил военно-авиационное училище, а в 1939 году по заданию советского правительства возглавил эскадрилью бомбардировщиков в Китае, сражаясь бок о бок с китайцами против японских захватчиков.
14 октября 1939 года после налета на японский аэродром в Ханькоу самолет Г. Кулишенко был перехвачен противником и получил серьезные повреждения. В небе над уездом Ваньсянь /ныне район Ваньчжоу города Чунцин/ контроль над воздушным судном был потерян. Тогда Г. Кулишенко вместе с другими членами экипажа совершил аварийную посадку на поверхность реки Янцзы, чтобы избежать гибели мирного населения и спасти самолет. Двое товарищей Г. Кулишенко смогли доплыть до берега, однако сам он скончался от полученных ранений. Ему было 36 лет.
В своей речи Ма Шэнкунь напомнил, что в этом году отмечается 80-я годовщина Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Он подчеркнул, что в эту великую победу внесли неоценимый вклад такие интернационалисты, как Г. Кулишенко, о котором в Китае всегда помнят.'
А. Турченяк и другие украинские официальные лица в своих выступлениях отметили, что Г. Кулишенко внес вклад в дело независимости и свободы китайского народа, заслужив уважение последующих поколений.
"То, что Кулишенко по-прежнему пользуется таким уважением и почетом в Китае спустя полвека, наполняет нас, его родственников, огромной гордостью и чувствами", -- сказала, с трудом сдерживая слезы, 68-летняя Мария Игошева -- племянница Г. Кулишенко.
патріот особисто дасть свої $20 вернути Китаю що попало до Робінгудів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40825
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2856 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:35
Shaman написав:
...... по-перше, зауваження було напівжартівливе ......
тому загалом мій приклад коректний- але хтось хоче через дрібниці сперечатися.
>>> по-перше, зауваження було напівжартівливе
Как и мои "пираты/потепление"
. Но декого відразу сіпає, если его носом в ошибки тыкают.
>>> загалом мій приклад коректний
Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
-- как раз угадал про поляков/в. немцев
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10561
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:44
_hunter написав:
>>> по-перше, зауваження було напівжартівливе
Как и мои "пираты/потепление"
. Но декого відразу сіпає, если его носом в ошибки тыкают.
>>> загалом мій приклад коректний
Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время
-- как раз угадал про поляков/в. немцев
Хантер, давайте про більш приземлене. Як вважаєте, коли мова вже йде про консервацію нафтових скважин чи має значення Мадяр як корупціонер до цього. І які збитки українська корупція у його обличчі завдасть оркостану ще? )
Цікаво, чи Франт бачив розбір хуиз2010 що вказується вже є бойові застосування як крилатих ракет, так і балістичної, наскільки я зрозуміла з його допису. Це ж якісь непотрібні фізики, хіміки у нас таки завелися...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5976
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:45
fox767676 написав:
Підказочка у якому напрямку треба було рухатись Українській політиці.
Нажаль фатально помилково вектор було обрано прямо протилежний, зі ставкою на рустикальні елементи і вірою що всемогутність заходу компенсує всі власні пройоби
Киев, 16 сентября /Синьхуа/ -- С недавних пор на центральной площади украинской деревни Черепин /Черкасская область/, раскинувшейся среди зеленых холмов, возвышается бронзовая статуя командира эскадрильи бомбардировщиков советских военно-воздушных сил Григория Кулишенко. Средства на нее выделило посольство КНР в Украине. Статую дополняет стела из красного мрамора, на которой на трех языках -- китайском, украинском и английском -- высечены имя этого героя и его почетные звания, среди которых "настоящий друг китайского народа".
..............
А. Турченяк и другие украинские официальные лица в своих выступлениях отметили, что Г. Кулишенко внес вклад в дело независимости и свободы китайского народа, заслужив уважение последующих поколений.
"То, что Кулишенко по-прежнему пользуется таким уважением и почетом в Китае спустя полвека, наполняет нас, его родственников, огромной гордостью и чувствами", -- сказала, с трудом сдерживая слезы, 68-летняя Мария Игошева -- племянница Г. Кулишенко.
"А. Турченяк и другие украинские официальные лица" не понимают, что с фашизмом воевала не Украина, а "колониальные войска Российской империи"... ой, СССР.
И Китай должен бы воздвигать памятники не Григорию Кулишенко, а Бандере и Шухевичу. Это ошибка китайских товарищей. Надо им разъяснить.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 17 вер, 2025 14:49, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36166
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5354 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:48
flyman написав: fox767676 написав:
патріот особисто дасть свої $20 вернути Китаю що попало до Робінгудів
Мені цей сивочолий розовощок все більше не подобається
Якийсь безвусий корчинський на мінімалках.
Згідно його суджень не треба дипломатичних маневрів, тільки 'переломати хребта росії" одним ударом 10 млн лопат
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 17 вер, 2025 14:55
ЛАД написав:
"А. Турченяк и другие украинские официальные лица" не понимают, что с фашизмом воевала не Украина, а "колониальные войска Российской империи"... ой, СССР.
И Китай должен бы воздвигать памятники не Григорию Кулишенко, А Бандере и Шухевичу. Это ошибка китайских товарищей. Надо им разъяснить.
у китайців теж були історичні віражі, вони можуть зрозуміти
але точно не треба було відмовлятися від значної частини радянської спадщини,
це такий символічний капітал що можно продати як на схід, так і на захід
А дурненькі зі східних міст типа Дніпра та Одеси, розповідали мені, в якого батько був очевидцем національно-визвольних змаганнь , та "спалаху українсько-польської дружби 1943" що поляки нічого не мають проти Бандери, та взавгалі ОУН-УПА то ж кумірами Чегевари з Де Голем
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4243
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|125889
|
|
|1493
|311216
|
|
|6076
|994659
|
|