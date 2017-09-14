RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15161151621516315164>
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:04

  ЛАД написав:...
И Китай должен бы воздвигать памятники не Григорию Кулишенко, а Бандере и Шухевичу. Это ошибка китайских товарищей. Надо им разъяснить.

а що ЛАД, коли ви вчились, про Китай хіба розповідали про перемогу над Японією? мене здається вже вчили, що Японію переміг срср, а Хіросима - то вже було не потрібно. про Китай не казали...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 17 вер, 2025 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9833
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:07

  _hunter написав:
  Shaman написав:...... по-перше, зауваження було напівжартівливе ......

тому загалом мій приклад коректний- але хтось хоче через дрібниці сперечатися.

>>> по-перше, зауваження було напівжартівливе
Как и мои "пираты/потепление" :wink: . Но декого відразу сіпає, если его носом в ошибки тыкают.

>>> загалом мій приклад коректний
Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время :wink: -- как раз угадал про поляков/в. немцев :lol:

чесно каже, зачіпає, коли невіглас щось з пафосом хибно варнякає. ти ж зрозумів, що не можеш довести хибність мого висловлювання, тому пручаєшся ;)

чого всі країни з-під влади срср чкурнули на Захід? чи ти ще не народився, щоб це пам'ятати?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9833
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:24

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:...... по-перше, зауваження було напівжартівливе ......

тому загалом мій приклад коректний- але хтось хоче через дрібниці сперечатися.

>>> по-перше, зауваження було напівжартівливе
Как и мои "пираты/потепление" :wink: . Но декого відразу сіпає, если его носом в ошибки тыкают.

>>> загалом мій приклад коректний
Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время :wink: -- как раз угадал про поляков/в. немцев :lol:

ти ж зрозумів, що не можеш довести хибність мого висловлювання

Т.е. с первого раза таки не дошло? :shock:
Ок, попробуем по-другому... Вот тебе карта ВВП\душу
https://www.reddit.com/media?url=https% ... 64adab4678
-- попробуй объяснить переход Германия-Франция-Испания. Или всякие Швеции/Норвегии...
Можешь просто по ВВП что-то придумать попытаться.
https://www.reddit.com/media?url=https% ... 1a5ef340dc
-- покажи где это "правило" выполняется - "чем дальше - тем выше уровень жизни"
_hunter
 
Повідомлень: 10561
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:28

Збрехавший раз збреше і вдруге.

  stm написав:
  _hunter написав:>>> по-перше, зауваження було напівжартівливе
Как и мои "пираты/потепление" :wink: . Но декого відразу сіпає, если его носом в ошибки тыкают.

>>> загалом мій приклад коректний
Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время :wink: -- как раз угадал про поляков/в. немцев :lol:

Хантер, давайте про більш приземлене. Як вважаєте, коли мова вже йде про консервацію нафтових скважин чи має значення Мадяр як корупціонер до цього. І які збитки українська корупція у його обличчі завдасть оркостану ще? )
Цікаво, чи Франт бачив розбір хуиз2010 що вказується вже є бойові застосування як крилатих ракет, так і балістичної, наскільки я зрозуміла з його допису. Це ж якісь непотрібні фізики, хіміки у нас таки завелися...

Збрехавший раз збреше і вдруге.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40825
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Збрехавший раз збреше і вдруге.


Коли казав, що «бюджетну цицьку не смоктав «, а потім проговорився , що «трохи у викладацькій університету посмоктав», так то збрехав, чи не договорив?
Hotab
 
Повідомлень: 16352
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:48

Россия провела "очередную комплексную атаку" на железную дорогу Украины, сообщил утром в среду,17 сентября, сообщил глава компании "Укрзализныца" Александр Перцовский в соцсети Facebook.
.......Ранее Перцоский рассказал в беседе с агентством " Укринформ", что в июле началась волна массированных атак ВС РФ против компании "Укрзализныца". "Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", - цитировало его на русском языке онлайн-издание "РБК-Украина".

Перцовский уточнил, что речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы. "Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", - заявил он.
https://www.dw.com/ru/rossia-provela-massirovannuu-ataku-na-zeleznuu-dorogu-v-ukraine/a-74022192
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36166
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 15:55

  flyman написав:Збрехавший раз збреше і вдруге.

Що ви знаєте про аграріїв? А також що ви знаєте про виділення ділянок місцевою владою в оренду хоч би кому? )
Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?
Наразі консервація нафти. Мадяр+служба Божа+розвідка на своїх місцях, як на мене. Усе за планом. Хантер кудись пропав, мабуть рахує скільки десятків мульонів $ обійдеться хоч одна консервація, не інакше )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5976
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На кордоні зупинили "наречену", яка вдруге намагалася вивезти чоловіка призовного віку
Як розповіли у ДПСУ, жінка з інвалідністю їхала з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому.

Під час перевірки прикордонники встановили, що попередній чоловік цієї жінки – також мобілізаційного віку – колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася.

Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім’ї. Виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості запитання – де познайомилися, де проживають та інші.

Прикордонники теж напевне порушили їх права, не вірять у кохання з першого погляду :D що там наші бігунці скажуть? саме так законно й виїхали? :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 17 вер, 2025 16:14, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9833
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:12

Івакуація!, це вам не еякуляція

stm
рахує скільки десятків мульонів $ обійдеться хоч одна консервація


Після обрахунку переміщення «німецького обозу»
(2 клітчані сумки «мрія окупаса» ) на західне узбережжя Португалії
Hotab
 
Повідомлень: 16352
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 16:20

Shaman
що там наші бігунці скажуть? саме так законно й виїхали? :lol:


Долярек каже що існує така любов, коли зустрічаєш пишку. Аж забуваєш, що у тебе по легенді щасливий шлюб і догляд за щасливою дружиною.
Hotab
 
Повідомлень: 16352
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
  #<1 ... 15161151621516315164>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, АндрейМ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125889
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 311216
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 994659
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9712)
17.09.2025 16:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.