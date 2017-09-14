_hunter написав:>>> по-перше, зауваження було напівжартівливе Как и мои "пираты/потепление" . Но декого відразу сіпає, если его носом в ошибки тыкают.
>>> загалом мій приклад коректний Даже сломанные часы два раза в сутки показывают правильное время -- как раз угадал про поляков/в. немцев
Хантер, давайте про більш приземлене. Як вважаєте, коли мова вже йде про консервацію нафтових скважин чи має значення Мадяр як корупціонер до цього. І які збитки українська корупція у його обличчі завдасть оркостану ще? ) Цікаво, чи Франт бачив розбір хуиз2010 що вказується вже є бойові застосування як крилатих ракет, так і балістичної, наскільки я зрозуміла з його допису. Це ж якісь непотрібні фізики, хіміки у нас таки завелися...
Россия провела "очередную комплексную атаку" на железную дорогу Украины, сообщил утром в среду,17 сентября, сообщил глава компании "Укрзализныца" Александр Перцовский в соцсети Facebook. .......Ранее Перцоский рассказал в беседе с агентством " Укринформ", что в июле началась волна массированных атак ВС РФ против компании "Укрзализныца". "Шахеды" массированно атакуют наши ключевые станции. Примерами являются атаки на станцию Лозовую, на станцию Синельниково, на станцию Казатин. То есть практически по всей стране они бьют по узловым станциям", - цитировало его на русском языке онлайн-издание "РБК-Украина".
Перцовский уточнил, что речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы. "Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", - заявил он.
Що ви знаєте про аграріїв? А також що ви знаєте про виділення ділянок місцевою владою в оренду хоч би кому? ) Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим? Наразі консервація нафти. Мадяр+служба Божа+розвідка на своїх місцях, як на мене. Усе за планом. Хантер кудись пропав, мабуть рахує скільки десятків мульонів $ обійдеться хоч одна консервація, не інакше )
Як розповіли у ДПСУ, жінка з інвалідністю їхала з України у супроводі 30-річного чоловіка, з яким уклала шлюб лише 10 днів тому.
Під час перевірки прикордонники встановили, що попередній чоловік цієї жінки – також мобілізаційного віку – колись уже виїхав за кордон завдяки її супроводу і на батьківщину більше не повернувся. Сама жінка приїхала в Україну у травні 2023 року, а вже в листопаді офіційно розлучилася.
Зважаючи на цей факт, правоохоронці вирішили детальніше перевірити документи та обставини подорожі молодої сім’ї. Виявилося, що їхній шлюб має ознаки фіктивності: подружжя не змогло дати узгоджені відповіді навіть на прості запитання – де познайомилися, де проживають та інші.
Прикордонники теж напевне порушили їх права, не вірять у кохання з першого погляду що там наші бігунці скажуть? саме так законно й виїхали?
stm написав:Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?
Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?
як просто таким людям - ЧОРНЕ та БІЛЕ.
з точки зору втрат перемир'я дасть безпеку тиловим містам. з точки зору нанесення шкоди ворогу - для нас не є дуже добрим, бо схоже саме НПЗ підштовхують руських до якихось кроків. й це ще повноцінно ракетами ми не стріляли.
оскільки в нас немає повної картини, то як керівництво вирішить так й буде