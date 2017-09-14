|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 вер, 2025 16:52
Letusrock написав: pesikot написав:
PS. Нещодавно захребетник Letusrock, який теж звинувачував інших в "лозунгах", видав лозунг про "найбіднішу" країну Україну
так ти може оперуй не емоціями (як осибисна неприязнь до опонента) а фактами? Є багато іконографік по різним критеріям які підтверджують що Україна найбідніша країна Європи.
Мені на тебе глибоко ... ))
Іконографік дійсно багато, але вони не відображають повну картину
А факти, дійсно - річ вперта.
І хатинки на Закарпатті вказують на простий факт - вони побудовані на ті гроші, які в іконографіках не відображені
pesikot
Повідомлень: 12124
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 17:00
andrijk777 написав: stm написав:
Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?
Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?
Зависит от того, что по Марафону скажут..
_hunter
Повідомлень: 10562
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 17:11
Shaman написав: andrijk777 написав: stm написав:
Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?
Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?
як просто таким людям - ЧОРНЕ та БІЛЕ.
з точки зору втрат перемир'я дасть безпеку тиловим містам. з точки зору нанесення шкоди ворогу - для нас не є дуже добрим, бо схоже саме НПЗ підштовхують руських до якихось кроків. й це ще повноцінно ракетами ми не стріляли.
оскільки в нас немає повної картини, то як керівництво вирішить так й буде
Тобто, як скаже хазяїн так і має бути.
Як просто таким людям - як хазяїн сказав - так найкраще.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 17 вер, 2025 17:12, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Повідомлень: 6737
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 17:12
_hunter написав: andrijk777 написав: stm написав:
Мадяр добре навчився ставити цілі і хитрістю з розумом їх втілювати. Життєвий досвід Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі, вам не здалося це цікавим?
Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?
Зависит от того, что по Марафону скажут..
Хантер, нам по марафону кажуть що х... вже 2 за місяць економічний блок збирав. Буде більше незабезпечених фублів, ми з Андрієм давно вже за друк фублів, то є щастя. На консервації нафти, то прям молодий ЛАД офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...
stm
Повідомлень: 5979
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 17:16
andrijk777 написав: Shaman написав: andrijk777 написав:
Мене цікавить тільки одне: якщо наші погодяться на "перемир'я у повітрі" то як по-вашому - це ЗРАДА чи ПЕРЕМОГА?
як просто таким людям - ЧОРНЕ та БІЛЕ.
з точки зору втрат перемир'я дасть безпеку тиловим містам. з точки зору нанесення шкоди ворогу - для нас не є дуже добрим, бо схоже саме НПЗ підштовхують руських до якихось кроків. й це ще повноцінно ракетами ми не стріляли.
оскільки в нас немає повної картини, то як керівництво вирішить так й буде
Тобто, як скаже хазяїн так і має бути.
Як просто таким людям - як хазяїн сказав - так найкраще.
хазяї в тебе, руські
й не треба свій ошийник на інших кидати.
я слово "скаже" не використав - це ти прибрехав - як завжди
своя позиція є - чи ще методичку не отримав?
Shaman
Повідомлень: 9837
З нами з: 29.09.19
Подякував: 781 раз.
Подякували: 1650 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 17:35
stm написав:
......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
ЛАД
Повідомлень: 36173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 17:39
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
........ Антиматриці - коли не мрійник, а ділок. Вже на 3 НПЗ орки запросили перемир'я у повітрі
, вам не здалося це цікавим?
.....
Я там выше запостил сообщение об обстреле ж/д.
Доказательство перемир'я у повітрі.
P.s. Я недавно спрашивал, кто отвечает за дальние дроны и, соответственно, обстрелы НПЗ - ГУР или СБС. Так никто и не знает?
Це ж добре коли ніхто не знає хто ті високоточні обломки запускає!!!
Та воно, може, й добре.
Просто цікаво, ви ж все це приписуєте Мадяру.
ЛАД
Повідомлень: 36173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 18:03
ЛАД написав: stm написав:
......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
У маленькій с/г державі, при достатньо величезній корупції все ж таки запускають Сапсан, хоча б 1, і, декілька Фламінгов. Вам ще пенсію підіймають, до виборів готуються якось активно. Навіть занадто.
stm
Повідомлень: 5979
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
Додано: Сер 17 вер, 2025 18:08
stm
Вам ще пенсію підіймають
Ти не на тих пенсіонерів ставиш 😅
Мені он разом з прожитковим автоматом на 3 кгрн підніметься пенсія. На 2 походи в Чорноморку .
Hotab
Повідомлень: 16352
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2492 раз.
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
......
офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
У маленькій с/г державі, при достатньо величезній корупції все ж таки запускають Сапсан, хоча б 1, і, декілька Фламінгов. Вам ще пенсію підіймають, до виборів готуються якось активно. Навіть занадто.
пенсію підіймають.
Но цены растут быстрее. Причём постоянно.
А пенсию поднимают раз в год. В этом году, правда, получится 2 раза - скоро 75, добавят ещё 156 грн.
ЛАД
Повідомлень: 36173
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4858 раз.
