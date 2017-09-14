stm написав:...... офігіє від приємних цін на все і податків котрі вже ось, але як і раніше подумає що потрібно просто вставати у великій машинобудівний державі за продуктами о 5 ранку, держава ж не аграрна, то так і має бути...
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут. А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я
Зато теперь понятно - чего тот экс-азовец так заволновался...
ти де цього експерта знайшов? чи сам знявся?
а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..
я так зрозумів, що якийсь заявки є, але щоб казати про системність - так враження, хтось один гадаю навіть не завіз, а легалізував іноземців, й всі тепер з цим носяться. про клікбейтний заголовок взагалі мовчу
Сегодня у вас ещё сомнения есть?
а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає
Такого я не казав. Платят только сосем не по 800 долларов.
а можна бути найбіднішою країною Європи і нічого не мати крім того, що ще недокомунізувалось
Shaman написав:а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..
це поки стадія заперечення. Але якщо війна продовжиться то Бангладешський народно-демократичний халіфат стане ближче. Головне щоб в мечетях російською не молились і в школах замість російської звучала бенгальська
Він наголосив, що “ми будемо жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити, ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта, ми не зупинимося, допоки не звільнимо останній метр української землі, ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє село, останню хату, останню криницю, останню вишню, останню вербу”. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/353 ... zemli.html
Якщо комусь не подобається верба, то можна до звільнення останньої вишні)) Криниці..
Хоча. Жити, щоб боротися, і боротися, щоб жити" -- це ще крутіше.
