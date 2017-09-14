RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1516415165151661516715168>
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:53

  Letusrock написав:
  Shaman написав:про "останню" вербу. хоча цей вираз лише турбоухилянтів.
тобі вже раніше detroytred давав першоджерело цієї фрази, і це було сказано шановним чотириждиухилянтом, який тоді її використав у контексті "будемо битись скільки потрібно за кордони91"

Инструктору по идеологии бесполезно что-то объяснять и доказывать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 18:58

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:про "останню" вербу. хоча цей вираз лише турбоухилянтів.
тобі вже раніше detroytred давав першоджерело цієї фрази, і це було сказано шановним чотириждиухилянтом, який тоді її використав у контексті "будемо битись скільки потрібно за кордони91"

Инструктору по идеологии бесполезно что-то объяснять и доказывать.

ЛАД, ты вот прямо о себе и написал )

Тебе бесполезно что-то объяснять - от тебя одни лозунги, обвинения, переход на личности, нетерпимость к чужому собственному мнению )

Потому что, ты парторг - вот тот самый идеолог
Тебе, главное, чтобы большинство пело одну и ту же песню )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:01

  flyman написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:.........
Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут.
А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.

це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я :lol:

а можна бути найбіднішою країною Європи і нічого не мати крім того, що ще недокомунізувалось
Почему ничего?
Ещё можно иметь 5% богатых на уровне Польши (кажется, средней) и из них 0,5-1% богатых на уровне развитой Европы или даже США (тоже середнячков).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:01

  Letusrock написав:
  Shaman написав:про "останню" вербу. хоча цей вираз лише турбоухилянтів.
тобі вже раніше detroytred давав першоджерело цієї фрази, і це було сказано шановним чотириждиухилянтом, який тоді її використав у контексті "будемо битись скільки потрібно за кордони91"


якраз новий "ресурс" підтягнеться :lol:

щоправда лише для незламного тилу та тцкунських угруповань :oops:

Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ

Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531299/
jump
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:07

  jump написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:про "останню" вербу. хоча цей вираз лише турбоухилянтів.
тобі вже раніше detroytred давав першоджерело цієї фрази, і це було сказано шановним чотириждиухилянтом, який тоді її використав у контексті "будемо битись скільки потрібно за кордони91"


якраз новий "ресурс" підтягнеться :lol:

щоправда лише для незламного тилу та тцкунських угруповань :oops:

Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ

Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531299/

впенсів не вистачає
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40828
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:08

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..

це поки стадія заперечення.
Але якщо війна продовжиться то Бангладешський народно-демократичний халіфат стане ближче. Головне щоб в мечетях російською не молились і в школах замість російської звучала бенгальська

Если война протянется ещё несколько лет, то, скорее, будет провинция Китая.
А українська буде звучати (можливо) в Мюнхені, Парижі, Нью-Йорку.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36182
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:13

Ахтунг, ахтунг!!!

  jump написав:
Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ

Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531299/

Холяваааааааааааааа!!!
Будівельник!!!
Василь-Рівне!!!
Агов!!!

Вступайте в Азов!!!


:mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8661
З нами з: 18.03.21
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:17

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..

це поки стадія заперечення.
Але якщо війна продовжиться то Бангладешський народно-демократичний халіфат стане ближче. Головне щоб в мечетях російською не молились і в школах замість російської звучала бенгальська

Если война протянется ещё несколько лет, то, скорее, будет провинция Китая.
А українська буде звучати (можливо) в Мюнхені, Парижі, Нью-Йорку.


И снова лозунги ...

ЛАД, ты перешел уже на откровенное вранье )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:18

Успіх

Долярчик, за СЗЧ - вже криміналка )

Повертайся в ЗСУ )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:18

На пенсію в 45! Яке воювати???

  flyman написав:впенсів не вистачає
Їм вигідніше смоктати бюджетного х 😅
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8661
З нами з: 18.03.21
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 1516415165151661516715168>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125901
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 311258
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 994699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14865)
17.09.2025 19:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.