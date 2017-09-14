Додано: Сер 17 вер, 2025 19:23

flyman написав: jump написав:

якраз новий "ресурс" підтягнеться



щоправда лише для незламного тилу та тцкунських угруповань



Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ



Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.

https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531299/

впенсів не вистачає впенсів не вистачає

Отут ветеран каже, що не вистачає Микол.*Гірка правда в тому, що тривалість життя таких як Микола вимірюється місяцями, після чого доведеться шукати наступного. Його піймають при виході з супермаркету "Сільпо" з пакетом що пахне хлібом і яблуками. В цьому випадку він ще буде щасливчик, оскільки тоді він матиме що поїсти, чекаючи в РТЦК на відправку далі. Інших ловитимуть біля під’їзду, коли вони виносять сміття в домашніх капцях, або зупинять кур’єра Glovo з яскраво-жовтою сумкою, когось витягнуть на блокпосту з вантажівки. Хтось мерзнутиме під квітневими заморозками на подвір’ї РТЦК — у футболці й шортах, їстиме продукти з того пакету Сільпо та яскраво-жовтої сумки Glovo, поки штаби й новостворені корпуси завмерли у теплих кабінетах, чекаючи поповнення.Мобілізовані проживуть ще деякий час в окопах. Потім почнуться пошуки нових Микол. Так буде знову й знову, доки "зірковий час" надбудов триватиме. Пам'ятаю, як під час поїздок на полігон, де ми відбирали кандидатів у свій підрозділ, я не міг дивитися їм в очі. Переді мною стояли потенційні двохсоті, які ще пахли цивільним життям.Ми живемо в ілюзії, що все йде добре. У той час як Бахмут, який ніколи не був фортецею, уже давно не наш тил. Як не стали фортецями Покровськ і Костянтинівка, що зараз оточені ворогом. На мапі DeepState фронт виглядає як тонка лінія. Але насправді — там прірва.Попереду — тривала, виснажлива війна. Жодна зі сторін не має ресурсів, аби зрушити лінію фронту. Демаркаційна лінія розширюватиметься, аби зробити обидві сторони недосяжними для дронів, дальність яких зростає.*