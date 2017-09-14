Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:45
detroytred написав:
За даними Мінсоцполітики середня очікувана тривалість життя скоротилася з 66,4 років для чоловіків і 76,2 років для жінок у 2020 році до 57,3 років і 70,9 років у 2023 році, що обмежує потенціал робочої сили та впливає на можливості економічного відновлення.
https://www.rbc.ua/rus/news/minfin-nazv ... 13958.html
а в 25 виросла?
flyman
Повідомлень: 40828
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:47
pesikot написав: Vadim_ написав:
Не той ВУС у них, наразі армії України потрібні комбайнери , слюсарі і бухгалтери ...
Ти ж комбайнер і не в ЗСУ, дивно )
А ти де?
ВР чі ВБ чі просто європа?
Vadim_
Повідомлень: 3942
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:51
Vadim_ написав: pesikot написав: Vadim_ написав:
Не той ВУС у них, наразі армії України потрібні комбайнери , слюсарі і бухгалтери ...
Ти ж комбайнер і не в ЗСУ, дивно )
А ти де?
ВР чі ВБ чі просто європа?
Продовжуй )
pesikot
Повідомлень: 12134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 17 вер, 2025 19:57
pesikot написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
[
Ти ж комбайнер і не в ЗСУ, дивно )
А ти де?
ВР чі ВБ чі просто європа?
Продовжуй )
Зрозуміло , "херой" невидимого фронта
Vadim_
Повідомлень: 3942
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 вер, 2025 20:00
Vadim_ написав:
Зрозуміло , "херой" невидимого фронта
Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )
pesikot
Повідомлень: 12134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 17 вер, 2025 20:01
pesikot написав: Vadim_ написав:
Зрозуміло , "херой" невидимого фронта
Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )
Воин , а ти де?
Vadim_
Повідомлень: 3942
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 вер, 2025 20:03
Vadim_ написав: pesikot написав:
Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )
Воин , а ти де?
Ти зараз свій алкопотяг розганяешь )
pesikot
Повідомлень: 12134
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 17 вер, 2025 20:10
pesikot написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )
Воин , а ти де?
Ти зараз свій алкопотяг розганяешь )
З середи почав )))
До вихідних згорить бубновий
Hotab
Повідомлень: 16358
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
Профіль
4
4
3
Додано: Сер 17 вер, 2025 20:11
pesikot написав: Vadim_ написав: pesikot написав:
Комбайнер, ти теж не в ЗСУ )
Воин , а ти де?
Ти зараз свій алкопотяг розганяешь )
перетри с хотабом, он точьно твой таварищь
Vadim_
Повідомлень: 3942
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
33
125901
1493
311258
6076
994699