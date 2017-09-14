detroytred написав:За даними Мінсоцполітики середня очікувана тривалість життя скоротилася з 66,4 років для чоловіків і 76,2 років для жінок у 2020 році до 57,3 років і 70,9 років у 2023 році, що обмежує потенціал робочої сили та впливає на можливості економічного відновлення. https://www.rbc.ua/rus/news/minfin-nazv ... 13958.html
ЛОНДОН, 16 сентября (Рейтер) — Российская нефтепроводная монополия «Транснефть» (TRNF_p.MM), открывает новую вкладкупредупредил производителей, что им, возможно, придется сократить объемы добычи после атак украинских беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы, сообщили во вторник три источника в отрасли. В заявлении на своем сайте «Транснефть» назвала эту новость «фейковой» и частью «информационной войны» Запада против России. ....... «Способность России наращивать добычу нефти сейчас находится под угрозой из-за ограниченных мощностей по хранению», — говорится в записке американского банка JP Morgan. В то же время, как пишет Goldman Sachs, перебои в работе НПЗ также окажут давление на производство из-за перегрузки хранилищ сырой нефти из-за снижения объемов переработки. Оба банка заявили, что добыча сократится лишь незначительно, поскольку азиатские покупатели по-прежнему заинтересованы в российской сырой нефти.