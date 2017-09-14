- Государства-члены Европейского союза одобрили переговоры с Канадой и Великобританией о предоставлении им доступа к фонду блока в размере 150 миллиардов евро, направленному на ускорение инвестиций в оборонную промышленность.

- Соглашения позволят британским и канадским компаниям участвовать в общих закупках, финансируемых программой «Действия по обеспечению безопасности в Европе», в дополнение к партнерствам в области безопасности и обороны, которые ЕС недавно заключил с двумя странами.

- Программа SAFE является частью усилий ЕС по повышению своей обороноспособности после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году и призвана помочь создать оборонный потенциал, в котором Европа нуждается больше всего.

В настоящее время средства доступны в основном компаниям из стран-членов ЕС, при этом Украина имеет особый статус.

Другие страны, не входящие в ЕС, также стремятся к участию. Премьер-министр Албании Эди Рама , страна которого стремится к членству в ЕС, заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в среду в Брюсселе, что хотел бы обсудить, как его страна также может получить доступ к SAFE.



Турция и Южная Корея также запросили доступ к кредитному фонду. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ранее в этом месяце одобрила предварительное выделение 150 миллиардов евро финансовой помощи.



На Польшу приходится почти треть финансирования ЕС. Государства-члены должны представить конкретные проекты для финансирования до 30 ноября.