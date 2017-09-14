RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15167151681516915170
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:57

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:
  Hotab написав:[
Так, до тебе
Зізнавайся , барабан чекає

Чорні кола під очима панди Інвестора мають натякати «Вадік, не бухай» 😅

Ви на якому напрямку ЛБЗ ? Чі у нато вже втекли ?

Туповаті дівчатка в будь-якій незрозумілій ситуації питають «а хто ти по гороскопу», а алко-ухилянт Вадік «ти на якому напрямку ЛБЗ» :D

Типово , питань до "військового" гвинтокрилів нема
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:02

- Государства-члены Европейского союза одобрили переговоры с Канадой и Великобританией о предоставлении им доступа к фонду блока в размере 150 миллиардов евро, направленному на ускорение инвестиций в оборонную промышленность.
- Соглашения позволят британским и канадским компаниям участвовать в общих закупках, финансируемых программой «Действия по обеспечению безопасности в Европе», в дополнение к партнерствам в области безопасности и обороны, которые ЕС недавно заключил с двумя странами.
- Программа SAFE является частью усилий ЕС по повышению своей обороноспособности после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году и призвана помочь создать оборонный потенциал, в котором Европа нуждается больше всего.
......
В настоящее время средства доступны в основном компаниям из стран-членов ЕС, при этом Украина имеет особый статус.
......
Другие страны, не входящие в ЕС, также стремятся к участию. Премьер-министр Албании Эди Рама , страна которого стремится к членству в ЕС, заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в среду в Брюсселе, что хотел бы обсудить, как его страна также может получить доступ к SAFE.

Турция и Южная Корея также запросили доступ к кредитному фонду. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ранее в этом месяце одобрила предварительное выделение 150 миллиардов евро финансовой помощи.

На Польшу приходится почти треть финансирования ЕС. Государства-члены должны представить конкретные проекты для финансирования до 30 ноября.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/eu-to-start-talks-with-uk-canada-on-150-billion-defense-fund?srnd=homepage-europe
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36186
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:25

минометы

  ЛАД написав:
- Лазер Iron Beam мощностью 100 киловатт успешно перехватывал беспилотники, ракеты, минометы ...

WAT?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40829
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:27

  flyman написав:
  ЛАД написав:
- Лазер Iron Beam мощностью 100 киловатт успешно перехватывал беспилотники, ракеты, минометы ...

WAT?

Де робот?
Hotab
 
Повідомлень: 16364
З нами з: 15.02.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 2492 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:34

Може справді - війна до кінця року?

Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8662
З нами з: 18.03.21
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:39

  flyman написав:
  ЛАД написав:
- Лазер Iron Beam мощностью 100 киловатт успешно перехватывал беспилотники, ракеты, минометы ...

WAT?
Претензии к Блумберг.
В оригинале:
The 100-kilowatt Iron Beam laser successfully intercepted drones, rockets, mortars and aircraft in a series of tests in southern Israel and will be integrated into the Iron Dome missile defense shield.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36186
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5354 раз.
Подякували: 4859 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15167151681516915170
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 125942
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 311301
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 994798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9715)
17.09.2025 21:41
Sense Bank (14866)
17.09.2025 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.