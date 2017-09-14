RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:42

За даними Мінсоцполітики середня очікувана тривалість життя скоротилася з 66,4 років для чоловіків і 76,2 років для жінок у 2020 році до 57,3 років і 70,9 років у 2023 році, що обмежує потенціал робочої сили та впливає на можливості економічного відновлення.
https://www.rbc.ua/rus/news/minfin-nazv ... 13958.html
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 19:45

а в 25 виросла?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:16

ЛОНДОН, 16 сентября (Рейтер) — Российская нефтепроводная монополия «Транснефть» (TRNF_p.MM), открывает новую вкладкупредупредил производителей, что им, возможно, придется сократить объемы добычи после атак украинских беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы, сообщили во вторник три источника в отрасли.
В заявлении на своем сайте «Транснефть» назвала эту новость «фейковой» и частью «информационной войны» Запада против России.
.......
«Способность России наращивать добычу нефти сейчас находится под угрозой из-за ограниченных мощностей по хранению», — говорится в записке американского банка JP Morgan.
В то же время, как пишет Goldman Sachs, перебои в работе НПЗ также окажут давление на производство из-за перегрузки хранилищ сырой нефти из-за снижения объемов переработки.
Оба банка заявили, что добыча сократится лишь незначительно, поскольку азиатские покупатели по-прежнему заинтересованы в российской сырой нефти.
https://www.reuters.com/business/energy/russia-close-cutting-oil-output-due-drone-attacks-sources-say-2025-09-16/
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 20:54

- Министерство обороны Израиля заявило, что завершило разработку мощного лазерного оружия, которое поступит на вооружение к концу года и укрепит многоуровневую систему противовоздушной обороны страны.
- Лазер Iron Beam мощностью 100 киловатт успешно перехватывал беспилотники, ракеты, минометы и самолеты в ходе серии испытаний на юге Израиля и будет интегрирован в систему противоракетной обороны Iron Dome.
- Эту технологию рекламируют как более дешевый способ отражения атак беспилотников и других снарядов, поскольку каждый перехват обходится менее чем в 5 долларов США по сравнению с нынешними ракетными системами, стоимость которых составляет десятки тысяч долларов за удар.
...... Министерство не раскрывает данные о частоте перехвата системы, которая имеет многочисленные технические ограничения и не может работать в облачную погоду.
...... Заявление о применении лазера прозвучало после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в результате усиливающейся изоляции Израиль должен стремиться к независимости в сфере безопасности.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/israel-says-it-s-developed-laser-weapon-to-stop-missiles-drones?srnd=homepage-europe
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:02

- Государства-члены Европейского союза одобрили переговоры с Канадой и Великобританией о предоставлении им доступа к фонду блока в размере 150 миллиардов евро, направленному на ускорение инвестиций в оборонную промышленность.
- Соглашения позволят британским и канадским компаниям участвовать в общих закупках, финансируемых программой «Действия по обеспечению безопасности в Европе», в дополнение к партнерствам в области безопасности и обороны, которые ЕС недавно заключил с двумя странами.
- Программа SAFE является частью усилий ЕС по повышению своей обороноспособности после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году и призвана помочь создать оборонный потенциал, в котором Европа нуждается больше всего.
......
В настоящее время средства доступны в основном компаниям из стран-членов ЕС, при этом Украина имеет особый статус.
......
Другие страны, не входящие в ЕС, также стремятся к участию. Премьер-министр Албании Эди Рама , страна которого стремится к членству в ЕС, заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в среду в Брюсселе, что хотел бы обсудить, как его страна также может получить доступ к SAFE.

Турция и Южная Корея также запросили доступ к кредитному фонду. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ранее в этом месяце одобрила предварительное выделение 150 миллиардов евро финансовой помощи.

На Польшу приходится почти треть финансирования ЕС. Государства-члены должны представить конкретные проекты для финансирования до 30 ноября.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-17/eu-to-start-talks-with-uk-canada-on-150-billion-defense-fund?srnd=homepage-europe
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:25

минометы

WAT?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40826
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:27

Де робот?
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 21:39

Претензии к Блумберг.
В оригинале:
The 100-kilowatt Iron Beam laser successfully intercepted drones, rockets, mortars and aircraft in a series of tests in southern Israel and will be integrated into the Iron Dome missile defense shield.
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 00:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/reel/2227560744387717
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 07:36

Поліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор :lol:
На Тернопільщині поліцейські затримали водія, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції, він виявився працівником ТЦК та СП.

Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та скоїв ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.

Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

Як з’ясувалося, за декілька годин до інциденту цей водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві дорожньо-транспортні пригоди.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531340/

Офіційний коментар ТЦК :lol:


У Тернополі перевірили боєготовність сил реагування. :lol:

Співробітник ТЦК узяв участь у навчальному сценарії з імітацією порушення ПДР. Патрульні блискавично відреагували, зупинили авто та виконали всі протокольні дії. :lol:

За результатами навчань особовий склад було відзначено подяками за високий професіоналізм і оперативність.

Нагороди будуть вручені на урочистому ВЛК - Вечір Легендарних Кадрів! Слава Україні!
