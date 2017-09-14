За даними Мінсоцполітики середня очікувана тривалість життя скоротилася з 66,4 років для чоловіків і 76,2 років для жінок у 2020 році до 57,3 років і 70,9 років у 2023 році, що обмежує потенціал робочої сили та впливає на можливості економічного відновлення. https://www.rbc.ua/rus/news/minfin-nazv ... 13958.html
ЛОНДОН, 16 сентября (Рейтер) — Российская нефтепроводная монополия «Транснефть» (TRNF_p.MM), открывает новую вкладкупредупредил производителей, что им, возможно, придется сократить объемы добычи после атак украинских беспилотников на критически важные экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы, сообщили во вторник три источника в отрасли. В заявлении на своем сайте «Транснефть» назвала эту новость «фейковой» и частью «информационной войны» Запада против России. ....... «Способность России наращивать добычу нефти сейчас находится под угрозой из-за ограниченных мощностей по хранению», — говорится в записке американского банка JP Morgan. В то же время, как пишет Goldman Sachs, перебои в работе НПЗ также окажут давление на производство из-за перегрузки хранилищ сырой нефти из-за снижения объемов переработки. Оба банка заявили, что добыча сократится лишь незначительно, поскольку азиатские покупатели по-прежнему заинтересованы в российской сырой нефти.
- Министерство обороны Израиля заявило, что завершило разработку мощного лазерного оружия, которое поступит на вооружение к концу года и укрепит многоуровневую систему противовоздушной обороны страны. - Лазер Iron Beam мощностью 100 киловатт успешно перехватывал беспилотники, ракеты, минометы и самолеты в ходе серии испытаний на юге Израиля и будет интегрирован в систему противоракетной обороны Iron Dome. - Эту технологию рекламируют как более дешевый способ отражения атак беспилотников и других снарядов, поскольку каждый перехват обходится менее чем в 5 долларов США по сравнению с нынешними ракетными системами, стоимость которых составляет десятки тысяч долларов за удар. ...... Министерство не раскрывает данные о частоте перехвата системы, которая имеет многочисленные технические ограничения и не может работать в облачную погоду. ...... Заявление о применении лазера прозвучало после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что в результате усиливающейся изоляции Израиль должен стремиться к независимости в сфере безопасности.
- Государства-члены Европейского союза одобрили переговоры с Канадой и Великобританией о предоставлении им доступа к фонду блока в размере 150 миллиардов евро, направленному на ускорение инвестиций в оборонную промышленность. - Соглашения позволят британским и канадским компаниям участвовать в общих закупках, финансируемых программой «Действия по обеспечению безопасности в Европе», в дополнение к партнерствам в области безопасности и обороны, которые ЕС недавно заключил с двумя странами. - Программа SAFE является частью усилий ЕС по повышению своей обороноспособности после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году и призвана помочь создать оборонный потенциал, в котором Европа нуждается больше всего. ...... В настоящее время средства доступны в основном компаниям из стран-членов ЕС, при этом Украина имеет особый статус. ...... Другие страны, не входящие в ЕС, также стремятся к участию. Премьер-министр Албании Эди Рама , страна которого стремится к членству в ЕС, заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте в среду в Брюсселе, что хотел бы обсудить, как его страна также может получить доступ к SAFE.
Турция и Южная Корея также запросили доступ к кредитному фонду. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ранее в этом месяце одобрила предварительное выделение 150 миллиардов евро финансовой помощи.
На Польшу приходится почти треть финансирования ЕС. Государства-члены должны представить конкретные проекты для финансирования до 30 ноября.
Претензии к Блумберг. В оригинале:
The 100-kilowatt Iron Beam laser successfully intercepted drones, rockets, mortars and aircraft in a series of tests in southern Israel and will be integrated into the Iron Dome missile defense shield.
Поліція затримала працівника ТЦК, який влаштував кілька ДТП: постраждав інспектор На Тернопільщині поліцейські затримали водія, який спричинив кілька ДТП і завдав тілесних ушкоджень інспектору поліції, він виявився працівником ТЦК та СП.
Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та скоїв ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi.
Поліцейські затримали порушника та доправили його до Тернопільського районного управління поліції для з’ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.