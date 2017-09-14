detroytred написав:Я це формулюю - виконують свої посадові (функціональні) обов'язки по мінімуму. Штрички - це дії, які вимушують їх піднімати рівень трохи вище, ніж отой мінімум.
Але, імхо, штрички штука потрібна та дієва, але до принципових змін (до нового рівня) апріорі не може привести. Лише інструмент затикання дірок.
Тільки зміна мети в самих можновладців. Через: - або цих старих можновладців самих переклинить і вони, як Куань, самі змінять свою мету; - або накшалт американської окупаційної адміністрації (Японія і т.д.). Тобто під тиском зовнішніх сил; - або по Мортимеру (до влади прийдуть, точніше "захоплять" владу люди з іншими цілями); - або "еволюційно" через ... десятиліть. В лапках, бо ще невідомо в якому напрямку рух буде - еволюції чи деградації.
Ух ти ... Бачу починаєш розповсюджувати мої єралашики, вирішив позмагатись за мою шнобелівку? Ну і раз процес пішов. а ти любиш різних там великих-от тобі правила від людини в якої ВВП співставне з Українським
Білл Гейтс, виступаючи перед старшокласниками, назвав 11 правил, про які підлітки, на його думку, ніколи не дізналися б у стінах школи.
1) Життя несправедливе - звикни з цим фактом.
2) Світу наплювати на твоє самовідчуття та самоповагу. Світ очікує від тебе якихось досягнень, перш ніж взяти до уваги твоє почуття власної гідності.
3) Дуже малоймовірно, що тобі почнуть платити $40 тисяч на рік одразу після закінчення школи. Ти не станеш віце-президентом компанії з лімузином і особистим шофером, поки ти не заслужиш на це.
4) Якщо ти думаєш, що твій вчитель суворий і вимогливий, - почекай знайомства зі своїм босом. На відміну від вчителя, кар'єра боса залежить від того, як ти справляєшся зі своїми завданнями.
5) Обсмажувати бургери в Макдоналдсі - не нижче за твою гідність. Твої прадіди назвали б будь-яку, навіть таку, роботу «хорошим шансом».
6) Не поспішай звинувачувати у кожній своїй невдачі своїх батьків. Не скигли і не носись зі своїми невдачами, навчайся на них.
7) До твого народження твої батьки не були такими нудними та нецікавими людьми, якими вони здаються тобі зараз. Вони стали такими, заробляючи на твоє безтурботне дитинство, коли прали твій одяг, слухаючи твою нескінченну балаканину про те, який ти класний. Тому, перед тим як вирушати рятувати ліси Амазонки від знищення жадібним поколінням твоїх батьків, спробуй для початку упорядкувати свою кімнату.
Твоя школа скасувала поділ на переможців та лузерів, життя – ні. В деяких школах припинили ставити погані оцінки та дозволили скільки завгодно разів складати тест. Це не має жодного відношення до того, що відбувається у реальному житті.
9). Життя не поділено на семестри, літніх канікул в ньому не існує, і дуже мало роботодавців зацікавлені в тому, щоб допомогти тобі знайти твоє «я». Тобі доведеться робити це у твій особистий час.
10) Не плутай реальне життя з тим, що показують по телевізору. У житті людям доводиться багато часу проводити не в кав'ярні, а на робочому місці.
11) Підтримуй хороші стосунки з «окуляриками-ботаніками». Швидше за все, один із них колись стане твоїм начальником.
Білл Гейтс
Пошукай і знайди тези які б підтверджували твої фантазії про те що ТВОЮ РОБОТУ для ТЕБЕ - повинен зробити хтось інший
Як так, що професійно навчений пожежник відмовляється гасити пожежу, а посилає у вогонь зовсім непрофесійних у пожежній справі трактористів/комбайнерів?
То тоді хоч гроші поверніть пересічним!
Скільки нетойвосний інвестував в проект робоплатформи щоб щось там вимагати "де робати"? Але бюджетну цицьку сось-сось з причмокуванням, і мало йому, давай ще йому салямі. Ал ще ж робатів хочеться на халяву, і окулярів, і рибку з"їсти і ще на щось присісти.
Я за всю війну гелікоптер бачив один раз, рік тому Мі-2 якогось хєра на інспекцію привіз. А вчора як завжди, неспішно так п'ять шахедів, серед дня, під стрекотню РПК та калашматів прилетіли куди треба.
Ти знов будуєш єралашика. Твоє "еволюційне десятиліттями" я хоч раз заперечував? Ні. Жодного разу не заперечував. Лише звертав увагу, що за цей час інші країни-суспільства-ринки, які розвиваються не шляхом еволюційно десятиліттями, а шляхом реформ, втечуть від нас ще далі. То. Навіщо. Ти. Перекручуєш-прибрехуєш((?! Мені знов приходиться лише спростовувати твою чергову прибрехеньку.
Стосовно Гейтса і "фантазії про те що ТВОЮ РОБОТУ для ТЕБЕ" -- знов тупенький єралашик та брехня. Поради Гейтса -- це та ж сама сфера Кіосакі. Для індивідуума. А предметом є ринок країни, країна. Розвиток країни. Тобто ти знов в стотисячне підмінив предмет і заспівав.
Прямі посадові функціональні обов'язки управлінців (можновладців-управлінців-регуляторів) -- створювати сприятливі для людей-громадян-підприємців-службовців умови. В тому числі сприятливі для розвитку їх підприємницької діяльності. Це. Їх. Пряма. Робота. Саме за яку вони отримують оту платню та преференції. То про яке "фантазії про те що ТВОЮ РОБОТУ для ТЕБЕ" ти несеш??? Це ЇХ ПРЯМА БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА.
Знов, як бачиш, приходиться мені лише макати тебе фактами в твої чергові місіонерські дурненькі перекручення (єралашики на їх базі). _____________________________ Спробуй по буквах... Це факти. А не твоя брехня про начебто мої фантазії: КМУ: *сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та соціальній спрямованості національної економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text Мінекономіки: *Однією із пріоритетних реформ Уряду є створення сприятливих умов для ведення бізнесу. * https://me.gov.ua/Documents/List?lang=u ... Diialnosti І це тільки лише один аспект діяльності лише Кабміну. А інституцій, які випливають на розвиток ринку, чимало. І їх пряма функція сприяти розвитку.. _______________
Па сєкрєту: ота вся надбудова у вигляді можновладців-управлінців-регуляторів саме для того і існує --- щоб ДЛЯ РИНКУ, ДЛЯ ПІДПРИЄМЦЯ, ДЛЯ ТЕБЕ створювати сприятливі умови в ринку для подальшого розвитку ринку-економіки. Період печерний, коли аби не чіпайте, не заважайте бізнесу, даааавно пройшов.